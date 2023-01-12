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Восьмилетняя девочка попала под автобус на юго-западе Москвы - РИА Новости, 12.01.2023
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Восьмилетняя девочка попала под автобус на юго-западе Москвы
Восьмилетняя девочка попала под автобус на юго-западе Москвы - РИА Новости, 12.01.2023
Восьмилетняя девочка попала под автобус на юго-западе Москвы
Автобус сбил восьмилетнюю девочку, переходившую дорогу на "зеленый" на юго-западе Москвы, ребенка передали медикам, сообщает столичная ГИБДД. РИА Новости, 12.01.2023
2023-01-12T10:10
2023-01-12T10:10
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МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Автобус сбил восьмилетнюю девочку, переходившую дорогу на "зеленый" на юго-западе Москвы, ребенка передали медикам, сообщает столичная ГИБДД. По предварительным данным, авария произошла в четверг утром в районе дома 30 по Севастопольскому проспекту. Водитель автобуса наехал на девочку. "В результате наезда пешеход получил травмы и был передан медикам для оказания помощи... предварительно установлено, что 8-летняя девочка переходила проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора", - говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале. На месте работают сотрудники Госавтоинспекции, обстоятельства аварии устанавливаются, добавили в ведомстве.
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происшествия, авто, москва, гибдд мвд рф, дтп, россия
Происшествия, Авто, Москва, ГИБДД МВД РФ, ДТП, Россия
10:10 12.01.2023
 
Восьмилетняя девочка попала под автобус на юго-западе Москвы

На юго-западе Москвы водитель автобуса наехал на восьмилетнюю девочку, переходившую дорогу

© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в медиабанкМашина скорой помощи
Машина скорой помощи - РИА Новости, 1920, 12.01.2023
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Машина скорой помощи. Архивное фото
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МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Автобус сбил восьмилетнюю девочку, переходившую дорогу на "зеленый" на юго-западе Москвы, ребенка передали медикам, сообщает столичная ГИБДД.
По предварительным данным, авария произошла в четверг утром в районе дома 30 по Севастопольскому проспекту. Водитель автобуса наехал на девочку.
"В результате наезда пешеход получил травмы и был передан медикам для оказания помощи... предварительно установлено, что 8-летняя девочка переходила проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора", - говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.
На месте работают сотрудники Госавтоинспекции, обстоятельства аварии устанавливаются, добавили в ведомстве.
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