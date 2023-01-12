https://ria.ru/20230112/dtp-1844299814.html

Восьмилетняя девочка попала под автобус на юго-западе Москвы

Восьмилетняя девочка попала под автобус на юго-западе Москвы - РИА Новости, 12.01.2023

Восьмилетняя девочка попала под автобус на юго-западе Москвы

Автобус сбил восьмилетнюю девочку, переходившую дорогу на "зеленый" на юго-западе Москвы, ребенка передали медикам, сообщает столичная ГИБДД. РИА Новости, 12.01.2023

2023-01-12T10:10

2023-01-12T10:10

2023-01-12T10:10

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МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Автобус сбил восьмилетнюю девочку, переходившую дорогу на "зеленый" на юго-западе Москвы, ребенка передали медикам, сообщает столичная ГИБДД. По предварительным данным, авария произошла в четверг утром в районе дома 30 по Севастопольскому проспекту. Водитель автобуса наехал на девочку. "В результате наезда пешеход получил травмы и был передан медикам для оказания помощи... предварительно установлено, что 8-летняя девочка переходила проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора", - говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале. На месте работают сотрудники Госавтоинспекции, обстоятельства аварии устанавливаются, добавили в ведомстве.

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