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Три человека находятся в реанимации после ДТП с автобусом под Волгоградом - РИА Новости, 12.01.2023
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Три человека находятся в реанимации после ДТП с автобусом под Волгоградом
Три человека находятся в реанимации после ДТП с автобусом под Волгоградом - РИА Новости, 12.01.2023
Три человека находятся в реанимации после ДТП с автобусом под Волгоградом
Три человека находятся в реанимации в тяжелом состоянии после столкновения автобуса с фурой на трассе в Волгоградской области, состояние одной из пострадавших... РИА Новости, 12.01.2023
2023-01-12T09:43
2023-01-12T09:56
происшествия
волгоградская область
михайловский район
москва
volvo ab
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ВОЛГОГРАД, 12 янв – РИА Новости. Три человека находятся в реанимации в тяжелом состоянии после столкновения автобуса с фурой на трассе в Волгоградской области, состояние одной из пострадавших оценивается как крайне тяжелое, сообщили журналистам в администрации области.В ночь на четверг на трассе в Михайловском районе водитель грузовика Iveco врезался в припаркованную на обочине фуру Volvo. От удара Iveco выехал на встречную полосу и столкнулся с автобусом Volvo, который ехал из Москвы в Махачкалу. В результате ДТП, по данным полиции, пострадали 9 человек – трое водителей и шесть пассажиров автобуса, в том числе 4-летний ребенок."На данный момент две женщины и один мужчина получают лечение в реанимационном отделении, состояние одной из пострадавших крайне тяжелое.… Четверо мужчин и одна женщина госпитализированы в травматологическое отделение, ребенок – в детское хирургическое отделение, состояние пациентов средней степени тяжести", - сообщили в администрации.Отмечается, что женщинам провели операции.По информации ведомства, другие пассажиры уехали на попутном автобусе, затора на трассе нет.
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волгоградская область
михайловский район
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происшествия, волгоградская область, михайловский район, москва, volvo ab
Происшествия, Волгоградская область, Михайловский район, Москва, Volvo AB
09:43 12.01.2023 (обновлено: 09:56 12.01.2023)
 
Три человека находятся в реанимации после ДТП с автобусом под Волгоградом

Три человека находятся в реанимации после ДТП с автобусом и фурой под Волгоградом

© Фото : ГУ МВД России по Волгоградской областиДТП с рейсовым автобусом в Волгоградской области
ДТП с рейсовым автобусом в Волгоградской области - РИА Новости, 1920, 12.01.2023
© Фото : ГУ МВД России по Волгоградской области
ДТП с рейсовым автобусом в Волгоградской области
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ВОЛГОГРАД, 12 янв – РИА Новости. Три человека находятся в реанимации в тяжелом состоянии после столкновения автобуса с фурой на трассе в Волгоградской области, состояние одной из пострадавших оценивается как крайне тяжелое, сообщили журналистам в администрации области.
В ночь на четверг на трассе в Михайловском районе водитель грузовика Iveco врезался в припаркованную на обочине фуру Volvo. От удара Iveco выехал на встречную полосу и столкнулся с автобусом Volvo, который ехал из Москвы в Махачкалу. В результате ДТП, по данным полиции, пострадали 9 человек – трое водителей и шесть пассажиров автобуса, в том числе 4-летний ребенок.
"На данный момент две женщины и один мужчина получают лечение в реанимационном отделении, состояние одной из пострадавших крайне тяжелое.… Четверо мужчин и одна женщина госпитализированы в травматологическое отделение, ребенок – в детское хирургическое отделение, состояние пациентов средней степени тяжести", - сообщили в администрации.
Отмечается, что женщинам провели операции.
По информации ведомства, другие пассажиры уехали на попутном автобусе, затора на трассе нет.
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ПроисшествияВолгоградская областьМихайловский районМоскваVolvo AB
 
 
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