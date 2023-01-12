https://ria.ru/20230112/dtp-1844295556.html
Три человека находятся в реанимации после ДТП с автобусом под Волгоградом
Три человека находятся в реанимации после ДТП с автобусом под Волгоградом - РИА Новости, 12.01.2023
Три человека находятся в реанимации после ДТП с автобусом под Волгоградом
Три человека находятся в реанимации в тяжелом состоянии после столкновения автобуса с фурой на трассе в Волгоградской области, состояние одной из пострадавших... РИА Новости, 12.01.2023
2023-01-12T09:43
2023-01-12T09:43
2023-01-12T09:56
происшествия
волгоградская область
михайловский район
москва
volvo ab
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ВОЛГОГРАД, 12 янв – РИА Новости. Три человека находятся в реанимации в тяжелом состоянии после столкновения автобуса с фурой на трассе в Волгоградской области, состояние одной из пострадавших оценивается как крайне тяжелое, сообщили журналистам в администрации области.В ночь на четверг на трассе в Михайловском районе водитель грузовика Iveco врезался в припаркованную на обочине фуру Volvo. От удара Iveco выехал на встречную полосу и столкнулся с автобусом Volvo, который ехал из Москвы в Махачкалу. В результате ДТП, по данным полиции, пострадали 9 человек – трое водителей и шесть пассажиров автобуса, в том числе 4-летний ребенок."На данный момент две женщины и один мужчина получают лечение в реанимационном отделении, состояние одной из пострадавших крайне тяжелое.… Четверо мужчин и одна женщина госпитализированы в травматологическое отделение, ребенок – в детское хирургическое отделение, состояние пациентов средней степени тяжести", - сообщили в администрации.Отмечается, что женщинам провели операции.По информации ведомства, другие пассажиры уехали на попутном автобусе, затора на трассе нет.
https://ria.ru/20230109/zaderzhanie-1843771992.html
волгоградская область
михайловский район
москва
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, волгоградская область, михайловский район, москва, volvo ab
Происшествия, Волгоградская область, Михайловский район, Москва, Volvo AB
09:43 12.01.2023 (обновлено: 09:56 12.01.2023)
Три человека находятся в реанимации после ДТП с автобусом под Волгоградом
Три человека находятся в реанимации после ДТП с автобусом и фурой под Волгоградом
ВОЛГОГРАД, 12 янв – РИА Новости. Три человека находятся в реанимации в тяжелом состоянии после столкновения автобуса с фурой на трассе в Волгоградской области, состояние одной из пострадавших оценивается как крайне тяжелое, сообщили журналистам в администрации области.
В ночь на четверг на трассе в Михайловском районе
водитель грузовика Iveco врезался в припаркованную на обочине фуру Volvo
. От удара Iveco выехал на встречную полосу и столкнулся с автобусом Volvo, который ехал из Москвы
в Махачкалу
. В результате ДТП, по данным полиции, пострадали 9 человек – трое водителей и шесть пассажиров автобуса, в том числе 4-летний ребенок.
"На данный момент две женщины и один мужчина получают лечение в реанимационном отделении, состояние одной из пострадавших крайне тяжелое.… Четверо мужчин и одна женщина госпитализированы в травматологическое отделение, ребенок – в детское хирургическое отделение, состояние пациентов средней степени тяжести", - сообщили в администрации.
Отмечается, что женщинам провели операции.
По информации ведомства, другие пассажиры уехали на попутном автобусе, затора на трассе нет.