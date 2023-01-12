https://ria.ru/20230112/dtp-1844293829.html

Девять человек пострадали при ДТП с автобусом на трассе под Волгоградом

Девять человек пострадали при ДТП с автобусом на трассе под Волгоградом - РИА Новости, 12.01.2023

Девять человек пострадали при ДТП с автобусом на трассе под Волгоградом

Фура врезалась в автобус Москва-Махачкала на трассе в Волгоградской области, девять человек, в том числе 4-летний ребенок, госпитализированы, сообщили РИА... РИА Новости, 12.01.2023

2023-01-12T09:29

2023-01-12T09:29

2023-01-12T09:31

происшествия

волгоградская область

михайловский район

москва

volvo ab

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/0c/1844293433_0:225:1200:900_1920x0_80_0_0_67096813b43d39af20f57a382c33b094.jpg

ВОЛГОГРАД, 12 янв – РИА Новости. Фура врезалась в автобус Москва-Махачкала на трассе в Волгоградской области, девять человек, в том числе 4-летний ребенок, госпитализированы, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУМВД по региону. По данным ведомства, в ночь на четверг на трассе в Михайловском районе водитель грузовика Iveco врезался в припаркованную на обочине фуру Volvo. От удара Iveco выехал на встречную полосу и столкнулся с автобусом Volvo, который ехал из Москвы в Махачкалу. "В результате ДТП в больницу с травмами доставлены девять человек: водители транспортных средств и шесть пассажиров автобуса, в том числе 4-летняя девочка", - сообщили в полиции.

https://ria.ru/20230112/kuban-1844270862.html

волгоградская область

михайловский район

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, волгоградская область, михайловский район, москва, volvo ab