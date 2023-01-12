https://ria.ru/20230112/dtp-1844293829.html
Девять человек пострадали при ДТП с автобусом на трассе под Волгоградом
Девять человек пострадали при ДТП с автобусом на трассе под Волгоградом - РИА Новости, 12.01.2023
Девять человек пострадали при ДТП с автобусом на трассе под Волгоградом
Фура врезалась в автобус Москва-Махачкала на трассе в Волгоградской области, девять человек, в том числе 4-летний ребенок, госпитализированы, сообщили РИА... РИА Новости, 12.01.2023
2023-01-12T09:29
2023-01-12T09:29
2023-01-12T09:31
происшествия
волгоградская область
михайловский район
москва
volvo ab
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ВОЛГОГРАД, 12 янв – РИА Новости. Фура врезалась в автобус Москва-Махачкала на трассе в Волгоградской области, девять человек, в том числе 4-летний ребенок, госпитализированы, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУМВД по региону. По данным ведомства, в ночь на четверг на трассе в Михайловском районе водитель грузовика Iveco врезался в припаркованную на обочине фуру Volvo. От удара Iveco выехал на встречную полосу и столкнулся с автобусом Volvo, который ехал из Москвы в Махачкалу. "В результате ДТП в больницу с травмами доставлены девять человек: водители транспортных средств и шесть пассажиров автобуса, в том числе 4-летняя девочка", - сообщили в полиции.
https://ria.ru/20230112/kuban-1844270862.html
волгоградская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, волгоградская область, михайловский район, москва, volvo ab
Происшествия, Волгоградская область, Михайловский район, Москва, Volvo AB
09:29 12.01.2023 (обновлено: 09:31 12.01.2023)
Девять человек пострадали при ДТП с автобусом на трассе под Волгоградом
Девять человек пострадали при столкновении автобуса и фуры на трассе под Волгоградом