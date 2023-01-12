https://ria.ru/20230112/druzhiny-1844428254.html

Алаудинов предложил создавать в России народные дружины

Алаудинов предложил создавать в России народные дружины - РИА Новости, 12.01.2023

Алаудинов предложил создавать в России народные дружины

Российские мужчины должны объединяться в народные дружины для защиты от диверсий и быть готовыми в любой момент встать в строй в случае эскалации, заявил... РИА Новости, 12.01.2023

2023-01-12T16:02

2023-01-12T16:02

2023-01-12T16:03

специальная военная операция на украине

апты алаудинов

россия

луганская народная республика

украина

безопасность

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/15/1840232034_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_6b3120601b7a5c4dc552482317b38ce2.jpg

МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Российские мужчины должны объединяться в народные дружины для защиты от диверсий и быть готовыми в любой момент встать в строй в случае эскалации, заявил командир спецназа "Ахмат" и замкомандующего 2-го армейского корпуса народной милиции ЛНР Апты Алаудинов. По его мнению, сегодняшняя ситуация требует того, чтобы консолидировать население России, подготовить его к любым событиям. Он отметил, что бойцы на передовой будут стоять за Россию до конца, но за их спинами есть тыл, а учитывая, что в граничащих с Украиной районах страны действуют диверсионно-разведывательной группы и периодически происходят диверсии, нужно консолидироваться и вести подготовку. "Мужская часть (населения России – ред.), даже если он (мужчина – ред.) утром пошел на работу, поработал, вечером вернулся, он хотя бы энное количество времени, пару часов, с повязкой на руке он должен простоять на посту, охраняя периметр, где находится непосредственно его населенный пункт, его дом. Должны создаваться народные дружины. Почему бы нет? Необязательно это должны быть формирования, которые должны финансироваться, получать зарплату", - сказал Алаудинов в эфире программы Владимира Соловьева "Полный контакт". По его мнению, человек, который будет проводить хотя бы какое-то время с автоматом на плече, внутренне будет готов воевать. "Если в час икс, если, не дай бог, будет реальная эскалация, что надо будет задействовать энное количество ресурсов, наша страна должна быть готова к тому, что любой мужчина выйдет, встанет в строй", - добавил Алаудинов.

https://ria.ru/20220803/alaudinov-1806970454.html

https://radiosputnik.ria.ru/20221206/patriot-1836790295.html

россия

луганская народная республика

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

апты алаудинов, россия, луганская народная республика, украина, безопасность