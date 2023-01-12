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Алаудинов предложил создавать в России народные дружины - РИА Новости, 12.01.2023
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230112/druzhiny-1844428254.html
Алаудинов предложил создавать в России народные дружины
Алаудинов предложил создавать в России народные дружины - РИА Новости, 12.01.2023
Алаудинов предложил создавать в России народные дружины
Российские мужчины должны объединяться в народные дружины для защиты от диверсий и быть готовыми в любой момент встать в строй в случае эскалации, заявил... РИА Новости, 12.01.2023
2023-01-12T16:02
2023-01-12T16:03
специальная военная операция на украине
апты алаудинов
россия
луганская народная республика
украина
безопасность
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МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Российские мужчины должны объединяться в народные дружины для защиты от диверсий и быть готовыми в любой момент встать в строй в случае эскалации, заявил командир спецназа "Ахмат" и замкомандующего 2-го армейского корпуса народной милиции ЛНР Апты Алаудинов. По его мнению, сегодняшняя ситуация требует того, чтобы консолидировать население России, подготовить его к любым событиям. Он отметил, что бойцы на передовой будут стоять за Россию до конца, но за их спинами есть тыл, а учитывая, что в граничащих с Украиной районах страны действуют диверсионно-разведывательной группы и периодически происходят диверсии, нужно консолидироваться и вести подготовку. "Мужская часть (населения России – ред.), даже если он (мужчина – ред.) утром пошел на работу, поработал, вечером вернулся, он хотя бы энное количество времени, пару часов, с повязкой на руке он должен простоять на посту, охраняя периметр, где находится непосредственно его населенный пункт, его дом. Должны создаваться народные дружины. Почему бы нет? Необязательно это должны быть формирования, которые должны финансироваться, получать зарплату", - сказал Алаудинов в эфире программы Владимира Соловьева "Полный контакт". По его мнению, человек, который будет проводить хотя бы какое-то время с автоматом на плече, внутренне будет готов воевать. "Если в час икс, если, не дай бог, будет реальная эскалация, что надо будет задействовать энное количество ресурсов, наша страна должна быть готова к тому, что любой мужчина выйдет, встанет в строй", - добавил Алаудинов.
https://ria.ru/20220803/alaudinov-1806970454.html
https://radiosputnik.ria.ru/20221206/patriot-1836790295.html
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апты алаудинов, россия, луганская народная республика, украина, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Апты Алаудинов, Россия, Луганская Народная Республика, Украина, Безопасность
16:02 12.01.2023 (обновлено: 16:03 12.01.2023)
 
Алаудинов предложил создавать в России народные дружины

Командир спецназа Алаудинов предложил создавать народные дружины для защиты от диверсантов

© РИА НовостиПомощник главы Чечни, командир спецназа "Ахмат", замкомандующего 2-го Армейского корпуса НМ ЛНР Апты Алаудинов
Помощник главы Чечни, командир спецназа Ахмат, замкомандующего 2-го Армейского корпуса НМ ЛНР Апты Алаудинов - РИА Новости, 1920, 12.01.2023
© РИА Новости
Помощник главы Чечни, командир спецназа "Ахмат", замкомандующего 2-го Армейского корпуса НМ ЛНР Апты Алаудинов. Архивное фото
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МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Российские мужчины должны объединяться в народные дружины для защиты от диверсий и быть готовыми в любой момент встать в строй в случае эскалации, заявил командир спецназа "Ахмат" и замкомандующего 2-го армейского корпуса народной милиции ЛНР Апты Алаудинов.
По его мнению, сегодняшняя ситуация требует того, чтобы консолидировать население России, подготовить его к любым событиям. Он отметил, что бойцы на передовой будут стоять за Россию до конца, но за их спинами есть тыл, а учитывая, что в граничащих с Украиной районах страны действуют диверсионно-разведывательной группы и периодически происходят диверсии, нужно консолидироваться и вести подготовку.
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"Мужская часть (населения России – ред.), даже если он (мужчина – ред.) утром пошел на работу, поработал, вечером вернулся, он хотя бы энное количество времени, пару часов, с повязкой на руке он должен простоять на посту, охраняя периметр, где находится непосредственно его населенный пункт, его дом. Должны создаваться народные дружины. Почему бы нет? Необязательно это должны быть формирования, которые должны финансироваться, получать зарплату", - сказал Алаудинов в эфире программы Владимира Соловьева "Полный контакт".
По его мнению, человек, который будет проводить хотя бы какое-то время с автоматом на плече, внутренне будет готов воевать. "Если в час икс, если, не дай бог, будет реальная эскалация, что надо будет задействовать энное количество ресурсов, наша страна должна быть готова к тому, что любой мужчина выйдет, встанет в строй", - добавил Алаудинов.
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Специальная военная операция на УкраинеАпты АлаудиновРоссияЛуганская Народная РеспубликаУкраинаБезопасность
 
 
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