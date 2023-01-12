https://ria.ru/20230112/donetsk-1844333089.html
При обстреле Ленинского района Донецка погиб человек
При обстреле Ленинского района Донецка погиб человек - РИА Новости, 12.01.2023
При обстреле Ленинского района Донецка погиб человек
Один человек погиб, число пострадавших увеличилось до четырех при обстреле Ленинского района Донецка украинскими войсками, уточнили в штабе территориальной... РИА Новости, 12.01.2023
2023-01-12T11:49
2023-01-12T11:49
2023-01-12T12:40
специальная военная операция на украине
ленинский район
донецк
донецкая народная республика
происшествия
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ДОНЕЦК, 12 янв - РИА Новости. Один человек погиб, число пострадавших увеличилось до четырех при обстреле Ленинского района Донецка украинскими войсками, уточнили в штабе территориальной обороны ДНР.Ранее штаб сообщал, что в результате обстрела Донецка три человека получили ранения."В результате обстрела ВФУ (вооруженными формированиями Украины - ред.) Ленинского района Донецка погиб один человек и еще четыре мирных жителя получили ранения", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.
https://ria.ru/20230112/donetsk-1844309546.html
ленинский район
донецк
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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ленинский район, донецк, донецкая народная республика, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Ленинский район, Донецк, Донецкая Народная Республика, Происшествия
11:49 12.01.2023 (обновлено: 12:40 12.01.2023)
При обстреле Ленинского района Донецка погиб человек
При обстреле Ленинского района Донецка погиб человек, четыре человека пострадали