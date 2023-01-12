https://ria.ru/20230112/donetsk-1844333089.html

При обстреле Ленинского района Донецка погиб человек

При обстреле Ленинского района Донецка погиб человек - РИА Новости, 12.01.2023

При обстреле Ленинского района Донецка погиб человек

Один человек погиб, число пострадавших увеличилось до четырех при обстреле Ленинского района Донецка украинскими войсками, уточнили в штабе территориальной... РИА Новости, 12.01.2023

2023-01-12T11:49

2023-01-12T11:49

2023-01-12T12:40

специальная военная операция на украине

ленинский район

донецк

донецкая народная республика

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/0c/1844358312_0:145:2784:1711_1920x0_80_0_0_679e58c5315899d3273726659696e700.jpg

ДОНЕЦК, 12 янв - РИА Новости. Один человек погиб, число пострадавших увеличилось до четырех при обстреле Ленинского района Донецка украинскими войсками, уточнили в штабе территориальной обороны ДНР.Ранее штаб сообщал, что в результате обстрела Донецка три человека получили ранения."В результате обстрела ВФУ (вооруженными формированиями Украины - ред.) Ленинского района Донецка погиб один человек и еще четыре мирных жителя получили ранения", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.

https://ria.ru/20230112/donetsk-1844309546.html

ленинский район

донецк

донецкая народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

ленинский район, донецк, донецкая народная республика, происшествия