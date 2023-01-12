Рейтинг@Mail.ru
При обстреле Ленинского района Донецка погиб человек - РИА Новости, 12.01.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230112/donetsk-1844333089.html
При обстреле Ленинского района Донецка погиб человек
При обстреле Ленинского района Донецка погиб человек - РИА Новости, 12.01.2023
При обстреле Ленинского района Донецка погиб человек
Один человек погиб, число пострадавших увеличилось до четырех при обстреле Ленинского района Донецка украинскими войсками, уточнили в штабе территориальной... РИА Новости, 12.01.2023
2023-01-12T11:49
2023-01-12T12:40
специальная военная операция на украине
ленинский район
донецк
донецкая народная республика
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/0c/1844358312_0:145:2784:1711_1920x0_80_0_0_679e58c5315899d3273726659696e700.jpg
ДОНЕЦК, 12 янв - РИА Новости. Один человек погиб, число пострадавших увеличилось до четырех при обстреле Ленинского района Донецка украинскими войсками, уточнили в штабе территориальной обороны ДНР.Ранее штаб сообщал, что в результате обстрела Донецка три человека получили ранения."В результате обстрела ВФУ (вооруженными формированиями Украины - ред.) Ленинского района Донецка погиб один человек и еще четыре мирных жителя получили ранения", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.
https://ria.ru/20230112/donetsk-1844309546.html
ленинский район
донецк
донецкая народная республика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/0c/1844358312_155:0:2630:1856_1920x0_80_0_0_2067777d3ae3f3fa3070b8152ddd6cf4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
ленинский район, донецк, донецкая народная республика, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Ленинский район, Донецк, Донецкая Народная Республика, Происшествия
11:49 12.01.2023 (обновлено: 12:40 12.01.2023)
 
При обстреле Ленинского района Донецка погиб человек

При обстреле Ленинского района Донецка погиб человек, четыре человека пострадали

© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в медиабанкПострадавшее от обстрела ВСУ здание ремонтной базы крупнейшего в ДНР предприятия "Геркулес-молоко". 12 января 2023
Пострадавшее от обстрела ВСУ здание ремонтной базы крупнейшего в ДНР предприятия Геркулес-молоко. 12 января 2023 - РИА Новости, 1920, 12.01.2023
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в медиабанк
Пострадавшее от обстрела ВСУ здание ремонтной базы крупнейшего в ДНР предприятия "Геркулес-молоко". 12 января 2023
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 12 янв - РИА Новости. Один человек погиб, число пострадавших увеличилось до четырех при обстреле Ленинского района Донецка украинскими войсками, уточнили в штабе территориальной обороны ДНР.
Ранее штаб сообщал, что в результате обстрела Донецка три человека получили ранения.
"В результате обстрела ВФУ (вооруженными формированиями Украины - ред.) Ленинского района Донецка погиб один человек и еще четыре мирных жителя получили ранения", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.
Фрагмент снаряда, найденный после обстрела ВСУ - РИА Новости, 1920, 12.01.2023
Вчера, 10:51
Украинские войска обстреляли Калининский район Донецка
 
Специальная военная операция на УкраинеЛенинский районДонецкДонецкая Народная РеспубликаПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала