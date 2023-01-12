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Украинские войска обстреляли Калининский район Донецка - РИА Новости, 12.01.2023
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Украинские войска обстреляли Калининский район Донецка
Украинские войска обстреляли Калининский район Донецка - РИА Новости, 12.01.2023
Украинские войска обстреляли Калининский район Донецка
Украинские войска одновременно обстреляли Калининский район Донецка, выпустив три снаряда "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщили в представительстве ДНР РИА Новости, 12.01.2023
2023-01-12T10:51
2023-01-12T11:19
в мире
калининский район
донецк
донецкая народная республика
сцкк
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ДОНЕЦК, 12 янв – РИА Новости. Украинские войска одновременно обстреляли Калининский район Донецка, выпустив три снаряда "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
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калининский район
донецк
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в мире, калининский район, донецк, донецкая народная республика, сцкк
В мире, Калининский район, Донецк, Донецкая Народная Республика, СЦКК
10:51 12.01.2023 (обновлено: 11:19 12.01.2023)
 
Украинские войска обстреляли Калининский район Донецка

Украинские войска обстреляли Калининский район Донецка снарядами калибра 155 миллиметров

© РИА Новости / Сергей Батурин / Перейти в медиабанкФрагмент снаряда, найденный после обстрела ВСУ
Фрагмент снаряда, найденный после обстрела ВСУ - РИА Новости, 1920, 12.01.2023
© РИА Новости / Сергей Батурин
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Фрагмент снаряда, найденный после обстрела ВСУ. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 12 янв – РИА Новости. Украинские войска одновременно обстреляли Калининский район Донецка, выпустив три снаряда "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
Бундестаг в Берлине - РИА Новости, 1920, 12.01.2023
09:10
СМИ: Германия разозлила Украину решением по России
 
В миреКалининский районДонецкДонецкая Народная РеспубликаСЦКК
 
 
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