https://ria.ru/20230112/donetsk-1844309546.html
Украинские войска обстреляли Калининский район Донецка
Украинские войска обстреляли Калининский район Донецка - РИА Новости, 12.01.2023
Украинские войска обстреляли Калининский район Донецка
Украинские войска одновременно обстреляли Калининский район Донецка, выпустив три снаряда "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщили в представительстве ДНР РИА Новости, 12.01.2023
2023-01-12T10:51
2023-01-12T10:51
2023-01-12T11:19
в мире
калининский район
донецк
донецкая народная республика
сцкк
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ДОНЕЦК, 12 янв – РИА Новости. Украинские войска одновременно обстреляли Калининский район Донецка, выпустив три снаряда "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20230112/sdpg-1844290817.html
калининский район
донецк
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, калининский район, донецк, донецкая народная республика, сцкк
В мире, Калининский район, Донецк, Донецкая Народная Республика, СЦКК
10:51 12.01.2023 (обновлено: 11:19 12.01.2023)
Украинские войска обстреляли Калининский район Донецка
Украинские войска обстреляли Калининский район Донецка снарядами калибра 155 миллиметров