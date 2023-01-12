https://ria.ru/20230112/donetsk-1844308992.html
ВСУ обстреляли Киевский район Донецка
ВСУ обстреляли Киевский район Донецка - РИА Новости, 12.01.2023
ВСУ обстреляли Киевский район Донецка
Украинские войска одновременно обстреляли Киевский и Калининский районы Донецка, выпустив пять снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщили в... РИА Новости, 12.01.2023
2023-01-12T10:49
2023-01-12T10:49
2023-01-12T11:07
специальная военная операция на украине
донецк
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
сцкк
россия
калининский район
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ДОНЕЦК, 12 янв – РИА Новости. Украинские войска одновременно обстреляли Киевский и Калининский районы Донецка, выпустив пять снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украина по направлению: 10:40 – населенный пункт Ласточкино – город Донецк (Киевский район): выпущено 2 снаряда калибром 155 мм", - отмечается в Telegram-канале ведомства.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20230112/oruzhie-1844309371.html
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донецк, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, сцкк, россия, калининский район
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, СЦКК, Россия, Калининский район
10:49 12.01.2023 (обновлено: 11:07 12.01.2023)
ВСУ обстреляли Киевский район Донецка
ВСУ выпустили по Киевскому району Донецка два снаряда натовского калибра