https://ria.ru/20230112/donetsk-1844308992.html

ВСУ обстреляли Киевский район Донецка

ВСУ обстреляли Киевский район Донецка - РИА Новости, 12.01.2023

ВСУ обстреляли Киевский район Донецка

Украинские войска одновременно обстреляли Киевский и Калининский районы Донецка, выпустив пять снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщили в... РИА Новости, 12.01.2023

2023-01-12T10:49

2023-01-12T10:49

2023-01-12T11:07

специальная военная операция на украине

донецк

донецкая народная республика

вооруженные силы украины

сцкк

россия

калининский район

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ДОНЕЦК, 12 янв – РИА Новости. Украинские войска одновременно обстреляли Киевский и Калининский районы Донецка, выпустив пять снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украина по направлению: 10:40 – населенный пункт Ласточкино – город Донецк (Киевский район): выпущено 2 снаряда калибром 155 мм", - отмечается в Telegram-канале ведомства.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20230112/oruzhie-1844309371.html

донецк

донецкая народная республика

россия

калининский район

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донецк, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, сцкк, россия, калининский район