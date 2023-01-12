https://ria.ru/20230112/donetsk-1844302293.html

При обстреле Донецка со стороны ВСУ пострадали три человека

При обстреле Донецка со стороны ВСУ пострадали три человека - РИА Новости, 12.01.2023

При обстреле Донецка со стороны ВСУ пострадали три человека

Три человека получили ранения в результате нового обстрела Ленинского района Донецка украинскими войсками, сообщил штаб территориальной обороны ДНР. РИА Новости, 12.01.2023

2023-01-12T10:22

2023-01-12T10:22

2023-01-12T10:37

специальная военная операция на украине

ленинский район

донецк

донецкая народная республика

происшествия

сцкк

нато

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ДОНЕЦК, 12 янв – РИА Новости. Три человека получили ранения в результате нового обстрела Ленинского района Донецка украинскими войсками, сообщил штаб территориальной обороны ДНР."Вооруженные формирования Украины атаковали Ленинский район Донецка, ранены три человека", - говорится в Telegram-канале штаба.Ранее представительство ДНР в СЦКК сообщило, что в 8.50 мск украинские военные выпустили по Ленинскому району пять снарядов натовского калибра 155 миллиметров.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20230112/donetsk-1844283806.html

https://ria.ru/20230112/donetsk-1844297825.html

ленинский район

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

ленинский район, донецк, донецкая народная республика, происшествия, сцкк, нато