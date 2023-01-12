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При обстреле Донецка со стороны ВСУ пострадали три человека - РИА Новости, 12.01.2023
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230112/donetsk-1844302293.html
При обстреле Донецка со стороны ВСУ пострадали три человека
При обстреле Донецка со стороны ВСУ пострадали три человека - РИА Новости, 12.01.2023
При обстреле Донецка со стороны ВСУ пострадали три человека
Три человека получили ранения в результате нового обстрела Ленинского района Донецка украинскими войсками, сообщил штаб территориальной обороны ДНР. РИА Новости, 12.01.2023
2023-01-12T10:22
2023-01-12T10:37
специальная военная операция на украине
ленинский район
донецк
донецкая народная республика
происшествия
сцкк
нато
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ДОНЕЦК, 12 янв – РИА Новости. Три человека получили ранения в результате нового обстрела Ленинского района Донецка украинскими войсками, сообщил штаб территориальной обороны ДНР."Вооруженные формирования Украины атаковали Ленинский район Донецка, ранены три человека", - говорится в Telegram-канале штаба.Ранее представительство ДНР в СЦКК сообщило, что в 8.50 мск украинские военные выпустили по Ленинскому району пять снарядов натовского калибра 155 миллиметров.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20230112/donetsk-1844283806.html
https://ria.ru/20230112/donetsk-1844297825.html
ленинский район
донецк
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ленинский район, донецк, донецкая народная республика, происшествия, сцкк, нато
Специальная военная операция на Украине, Ленинский район, Донецк, Донецкая Народная Республика, Происшествия, СЦКК, НАТО
10:22 12.01.2023 (обновлено: 10:37 12.01.2023)
 
При обстреле Донецка со стороны ВСУ пострадали три человека

ДНР: при обстреле Ленинского района Донецка со стороны ВСУ пострадали три человека

© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в медиабанкДом, пострадавший в результате обстрела Донецка
Дом, пострадавший в результате обстрела Донецка - РИА Новости, 1920, 12.01.2023
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Дом, пострадавший в результате обстрела Донецка. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 12 янв – РИА Новости. Три человека получили ранения в результате нового обстрела Ленинского района Донецка украинскими войсками, сообщил штаб территориальной обороны ДНР.
"Вооруженные формирования Украины атаковали Ленинский район Донецка, ранены три человека", - говорится в Telegram-канале штаба.
Разрушенное здание в Донецке после обстрела со стороны ВСУ - РИА Новости, 1920, 12.01.2023
08:08Специальная военная операция на Украине
При обстреле Донецка со стороны ВСУ пострадал мужчина
Ранее представительство ДНР в СЦКК сообщило, что в 8.50 мск украинские военные выпустили по Ленинскому району пять снарядов натовского калибра 155 миллиметров.
Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
Фрагмент снаряда, найденный после обстрела ВСУ в Донецке - РИА Новости, 1920, 12.01.2023
09:57Специальная военная операция на Украине
Украинские войска обстреляли Киевский район Донецка
 
Специальная военная операция на УкраинеЛенинский районДонецкДонецкая Народная РеспубликаПроисшествияСЦККНАТО
 
 
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