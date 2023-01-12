https://ria.ru/20230112/donetsk-1844296259.html
Украинские войска обстреляли Ленинский район Донецка
Украинские войска обстреляли Ленинский район Донецка - РИА Новости, 12.01.2023
Украинские войска обстреляли Ленинский район Донецка
Украинские войска обстреляли Ленинский район Донецка, выпустив 5 снарядов калибра 155 миллиметров, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля РИА Новости, 12.01.2023
2023-01-12T09:48
2023-01-12T09:48
2023-01-12T10:01
в мире
ленинский район
донецкая народная республика
донецк
сцкк
специальная военная операция на украине
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ДОНЕЦК, 12 янв – РИА Новости. Украинские войска обстреляли Ленинский район Донецка, выпустив 5 снарядов калибра 155 миллиметров, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 08:50 (совпадает с мск) – населенный пункт Парасковиевка – город Донецк (Ленинский район): выпущено 5 снарядов калибром 155 мм", - говорится в Telegram-канале ведомства.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20230110/postradavshie-1843998351.html
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internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, ленинский район, донецкая народная республика, донецк, сцкк
В мире, Ленинский район, Донецкая Народная Республика, Донецк, СЦКК, Специальная военная операция на Украине
09:48 12.01.2023 (обновлено: 10:01 12.01.2023)
Украинские войска обстреляли Ленинский район Донецка
ВСУ обстреляли Ленинский район Донецка снарядами натовского калибра