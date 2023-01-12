https://ria.ru/20230112/donetsk-1844283806.html
При обстреле Донецка со стороны ВСУ пострадал мужчина
При обстреле Донецка со стороны ВСУ пострадал мужчина - РИА Новости, 12.01.2023
При обстреле Донецка со стороны ВСУ пострадал мужчина
Мирный житель получил ранения в результате обстрела украинскими войсками Петровского района Донецка, сообщил в четверг мэр города Алексей Кулемзин. РИА Новости, 12.01.2023
2023-01-12T08:08
2023-01-12T08:08
2023-01-12T08:11
специальная военная операция на украине
донецк
петровский район
происшествия
алексей кулемзин (донецк)
донецкая народная республика
нато
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ДОНЕЦК, 12 янв - РИА Новости. Мирный житель получил ранения в результате обстрела украинскими войсками Петровского района Донецка, сообщил в четверг мэр города Алексей Кулемзин."В результате ночного обстрела Петровского района во дворе собственного дома по улице Карнавальной пострадал мужчина 1957 года рождения", - написал Кулемзин в своем телеграм-канале.Ранее представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, сообщало, что в среду в 22.30 украинские войска выпустили по Петровскому району Донецка три снаряда калибром 155 миллиметров.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20230112/donetsk-1844267552.html
https://ria.ru/20230111/obstrel-1844110260.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Специальная военная операция на Украине, Донецк, Петровский район, Происшествия, Алексей Кулемзин (Донецк), Донецкая Народная Республика, НАТО
08:08 12.01.2023 (обновлено: 08:11 12.01.2023)
При обстреле Донецка со стороны ВСУ пострадал мужчина
Мэр Донецка Кулемзин: при обстреле Петровского района города пострадал мужчина