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Курс доллара упал ниже 68 рублей впервые с 26 декабря
Курс доллара упал ниже 68 рублей впервые с 26 декабря - РИА Новости, 12.01.2023
Курс доллара упал ниже 68 рублей впервые с 26 декабря
Валюта РФ продолжает укреплять позиции, курс доллара опустился ниже 68 рублей, впервые с 26 декабря, евро - ниже 73 рублей, впервые с 30 декабря, а юаня - ушел... РИА Новости, 12.01.2023
2023-01-12T10:28
2023-01-12T10:28
2023-01-12T10:35
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
экономика
московская биржа
россия
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МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Валюта РФ продолжает укреплять позиции, курс доллара опустился ниже 68 рублей, впервые с 26 декабря, евро - ниже 73 рублей, впервые с 30 декабря, а юаня - ушел под отметку в 10 рублей, впервые с 3 января, следует из данных Московской биржи.Курс доллара расчетами "завтра" на 10.27 мск падает на 82 копейки, до 67,91 рубля, юаня - на 7 копеек, почти до 10 рублей (минутами ранее снижался до 9,99 рубля), евро – на 1,03 рубля, до 72,97 рубля.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, московская биржа, россия
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть, Экономика, Московская биржа, Россия
10:28 12.01.2023 (обновлено: 10:35 12.01.2023)
Курс доллара упал ниже 68 рублей впервые с 26 декабря
Курс доллара на Московской бирже упал ниже 68 рублей впервые с 26 декабря