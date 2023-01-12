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Курс доллара упал ниже 68 рублей впервые с 26 декабря - РИА Новости, 12.01.2023
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Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
https://ria.ru/20230112/dollar-1844303276.html
Курс доллара упал ниже 68 рублей впервые с 26 декабря
Курс доллара упал ниже 68 рублей впервые с 26 декабря - РИА Новости, 12.01.2023
Курс доллара упал ниже 68 рублей впервые с 26 декабря
Валюта РФ продолжает укреплять позиции, курс доллара опустился ниже 68 рублей, впервые с 26 декабря, евро - ниже 73 рублей, впервые с 30 декабря, а юаня - ушел... РИА Новости, 12.01.2023
2023-01-12T10:28
2023-01-12T10:35
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
экономика
московская биржа
россия
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МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Валюта РФ продолжает укреплять позиции, курс доллара опустился ниже 68 рублей, впервые с 26 декабря, евро - ниже 73 рублей, впервые с 30 декабря, а юаня - ушел под отметку в 10 рублей, впервые с 3 января, следует из данных Московской биржи.Курс доллара расчетами "завтра" на 10.27 мск падает на 82 копейки, до 67,91 рубля, юаня - на 7 копеек, почти до 10 рублей (минутами ранее снижался до 9,99 рубля), евро – на 1,03 рубля, до 72,97 рубля.
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экономика, московская биржа, россия
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть, Экономика, Московская биржа, Россия
10:28 12.01.2023 (обновлено: 10:35 12.01.2023)
 
Курс доллара упал ниже 68 рублей впервые с 26 декабря

Курс доллара на Московской бирже упал ниже 68 рублей впервые с 26 декабря

© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в медиабанкЭлектронное табло со знаком доллара на одной из улиц в Москве
Электронное табло со знаком доллара на одной из улиц в Москве - РИА Новости, 1920, 12.01.2023
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Электронное табло со знаком доллара на одной из улиц в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Валюта РФ продолжает укреплять позиции, курс доллара опустился ниже 68 рублей, впервые с 26 декабря, евро - ниже 73 рублей, впервые с 30 декабря, а юаня - ушел под отметку в 10 рублей, впервые с 3 января, следует из данных Московской биржи.
Курс доллара расчетами "завтра" на 10.27 мск падает на 82 копейки, до 67,91 рубля, юаня - на 7 копеек, почти до 10 рублей (минутами ранее снижался до 9,99 рубля), евро – на 1,03 рубля, до 72,97 рубля.
 
Ситуация с курсами валют и ценами на нефтьЭкономикаМосковская биржаРоссия
 
 
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