https://ria.ru/20230112/dollar-1844303276.html

Курс доллара упал ниже 68 рублей впервые с 26 декабря

Курс доллара упал ниже 68 рублей впервые с 26 декабря - РИА Новости, 12.01.2023

Курс доллара упал ниже 68 рублей впервые с 26 декабря

Валюта РФ продолжает укреплять позиции, курс доллара опустился ниже 68 рублей, впервые с 26 декабря, евро - ниже 73 рублей, впервые с 30 декабря, а юаня - ушел... РИА Новости, 12.01.2023

2023-01-12T10:28

2023-01-12T10:28

2023-01-12T10:35

ситуация с курсами валют и ценами на нефть

экономика

московская биржа

россия

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МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Валюта РФ продолжает укреплять позиции, курс доллара опустился ниже 68 рублей, впервые с 26 декабря, евро - ниже 73 рублей, впервые с 30 декабря, а юаня - ушел под отметку в 10 рублей, впервые с 3 января, следует из данных Московской биржи.Курс доллара расчетами "завтра" на 10.27 мск падает на 82 копейки, до 67,91 рубля, юаня - на 7 копеек, почти до 10 рублей (минутами ранее снижался до 9,99 рубля), евро – на 1,03 рубля, до 72,97 рубля.

россия

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2023

Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

экономика, московская биржа, россия