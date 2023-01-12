https://ria.ru/20230112/dokumenty-1844488415.html
В конгрессе США призвали расследовать обнаружение секретных бумаг у Байдена
В конгрессе США призвали расследовать обнаружение секретных бумаг у Байдена - РИА Новости, 12.01.2023
В конгрессе США призвали расследовать обнаружение секретных бумаг у Байдена
Спикер палаты представителей США Кевин Маккарти призвал конгресс расследовать инциденты с секретными документами у президента Джо Байдена. РИА Новости, 12.01.2023
2023-01-12T19:29
2023-01-12T19:29
2023-01-12T20:58
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вашингтон (штат)
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ВАШИНГТОН, 12 янв - РИА Новости. Спикер палаты представителей США Кевин Маккарти призвал конгресс расследовать инциденты с секретными документами у президента Джо Байдена.В США разгорелся скандал в связи с тем, что в офисе Байдена в экспертном центре в Вашингтоне обнаружили секретные документы. В четверг Белый дом сообщил, что обнаружена новая порция секретных материалов в доме Байдена в городе Уилмингтон. Все материалы относятся к периоду его вице-президентства в администрации Барака Обамы и могли в нарушение регламентов находиться у Байдена в его бытность частным лицом."Я думаю, что конгресс должен расследовать это", - сказал Маккарти журналистам в четверг.По его словам, Байден был вице-президентом, который хранил секретные документы "в открытом доступе"."Конституция должна в равной степени применяться ко всем", - сказал Маккарти, обвинив нынешнюю администрацию в двойных стандартах и указав на рейд в имении экс-президента Дональда Трампа, когда были обнаружены секретные документы."Они распространили фотографии этих документов. Где документы Байдена? Где фотографии? ... Именно это не дает американцам верить своему правительству", - сказал спикер.
https://ria.ru/20230104/politika-1838320909.html
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в мире, конгресс сша, сша, вашингтон (штат), кевин маккарти, уилмингтон, барак обама, джо байден
В мире, Конгресс США, США, Вашингтон (штат), Кевин Маккарти, Уилмингтон, Барак Обама, Джо Байден
19:29 12.01.2023 (обновлено: 20:58 12.01.2023)
В конгрессе США призвали расследовать обнаружение секретных бумаг у Байдена
Маккарти призвал конгресс США расследовать инциденты с секретными документами у Байдена