https://ria.ru/20230112/dokumenty-1844483636.html

Байден признал хранение секретных документов у себя дома

Байден признал хранение секретных документов у себя дома - РИА Новости, 12.01.2023

Байден признал хранение секретных документов у себя дома

Президент США Джо Байден признал, что секретные документы хранились у него дома в личной библиотеке. РИА Новости, 12.01.2023

2023-01-12T19:03

2023-01-12T19:03

2023-01-12T20:40

джо байден

в мире

барак обама

уилмингтон

вашингтон (штат)

сша

дональд трамп

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ВАШИНГТОН, 12 янв — РИА Новости. Президент США Джо Байден признал, что секретные документы хранились у него дома в личной библиотеке.Материалы относятся к периоду его вице-президентства в администрации Барака Обамы. Они могли находиться у политика в его бытность частным лицом в нарушение регламентов.Зачитав текст с бумаги, он пообещал позднее более детально высказаться на эту тему и продолжить сотрудничество с Министерством юстиции, которое начало проверку.Белый дом ранее опубликовал заявление, из которого следует, что новая серия секретных материалов хранилась в складском помещении гаража в личном доме Байдена в городке Уилмингтоне.Первую партию секретных документов, которые Байден мог вывезти из Белого дома, нашли ранее в офисе его экспертного центра в Вашингтоне. CNN сообщал, что среди них оказались данные разведки об Украине, Иране и Великобритании.Документы сразу же сдали в национальный архив, но Минюст теперь проверяет, как они попали в частный офис. Белый дом признал, что Байден пользовался указанным помещением в период с 2017-го по 2020-й, когда уже не работал в администрации.Хранение секретных материалов, вывезенных из Белого дома, в прошлом году стало поводом для обыска в имении бывшего президента США Дональда Трампа Мар-а-Лаго. Ему грозит уголовное преследование.Байден удивился факту находки и заявил, что не знает содержания документов. Комитет по надзору палаты представителей американского конгресса начал расследование на предмет того, соблюдал ли глава Белого дома правила обращения с секретными документами в те времена, когда он занимал пост вице-президента.

https://ria.ru/20230112/pens-1844268534.html

https://ria.ru/20230110/dokumenty-1843987166.html

уилмингтон

вашингтон (штат)

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