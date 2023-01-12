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Юристы Байдена нашли секретные документы в гараже его дома в Уилмингтоне - РИА Новости, 12.01.2023
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Юристы Байдена нашли секретные документы в гараже его дома в Уилмингтоне
Юристы Байдена нашли секретные документы в гараже его дома в Уилмингтоне - РИА Новости, 12.01.2023
Юристы Байдена нашли секретные документы в гараже его дома в Уилмингтоне
Юристы президента США Джо Байдена нашли "небольшое количество" секретных документов, относящихся к периоду его вице-президентства, в гараже его частного дома в... РИА Новости, 12.01.2023
2023-01-12T18:33
2023-01-12T18:49
в мире
джо байден
сша
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уилмингтон
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ВАШИНГТОН, 12 янв – РИА Новости. Юристы президента США Джо Байдена нашли "небольшое количество" секретных документов, относящихся к периоду его вице-президентства, в гараже его частного дома в городе Уилмингтон, сообщил спецсоветник Белого дома Ричард Саубер.Это уже вторая такая находка, чреватая для Байдена юридическими, политическими и репутационными последствиями за нарушение правил обращения со служебными материалами."Юристы обнаружили среди частных и политических бумаг небольшое количество дополнительных записей администрации Обамы-Байдена с грифом секретности. Все эти документы, кроме одного, были найдены в кладовом помещении гаража резиденции президента в Уилмингтоне", - сказано в релизе.Еще один документ нашли в комнате, которая примыкала к гаражу. Юристы также обыскали пляжный дом Байдена в Рехобот-Бич, но ничего там не нашли."Белый дом продолжает сотрудничать с проверкой, проводимой министерством юстиции", - сообщил Саубер.Первую порцию секретных документов, которые Байден мог вывезти из Белого дома и использовать как частное лицо, нашли в офисе его экспертного центра в Вашингтоне.
https://ria.ru/20230112/snouden-1844275321.html
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сша
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в мире, джо байден, сша, вашингтон (штат), уилмингтон
В мире, Джо Байден, США, Вашингтон (штат), Уилмингтон
18:33 12.01.2023 (обновлено: 18:49 12.01.2023)
 
Юристы Байдена нашли секретные документы в гараже его дома в Уилмингтоне

Юристы Байдена нашли несколько секретных документов в гараже его дома в Уилмингтоне

© AP Photo / Patrick SemanskyПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 12.01.2023
© AP Photo / Patrick Semansky
Президент США Джо Байден. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 12 янв – РИА Новости. Юристы президента США Джо Байдена нашли "небольшое количество" секретных документов, относящихся к периоду его вице-президентства, в гараже его частного дома в городе Уилмингтон, сообщил спецсоветник Белого дома Ричард Саубер.
Это уже вторая такая находка, чреватая для Байдена юридическими, политическими и репутационными последствиями за нарушение правил обращения со служебными материалами.
Эдвард Сноуден - РИА Новости, 1920, 12.01.2023
Вчера, 04:31
Сноуден саркастично высказался о секретных документах в офисе Байдена
"Юристы обнаружили среди частных и политических бумаг небольшое количество дополнительных записей администрации Обамы-Байдена с грифом секретности. Все эти документы, кроме одного, были найдены в кладовом помещении гаража резиденции президента в Уилмингтоне", - сказано в релизе.
Еще один документ нашли в комнате, которая примыкала к гаражу. Юристы также обыскали пляжный дом Байдена в Рехобот-Бич, но ничего там не нашли.
"Белый дом продолжает сотрудничать с проверкой, проводимой министерством юстиции", - сообщил Саубер.
Первую порцию секретных документов, которые Байден мог вывезти из Белого дома и использовать как частное лицо, нашли в офисе его экспертного центра в Вашингтоне.
Пентагон - РИА Новости, 1920, 12.01.2023
Вчера, 17:26
Пентагон спросили об ущербе из-за найденных у Байдена секретных документов
 
В миреДжо БайденСШАВашингтон (штат)Уилмингтон
 
 
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