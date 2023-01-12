https://ria.ru/20230112/dokumenty-1844478878.html

Юристы Байдена нашли секретные документы в гараже его дома в Уилмингтоне

Юристы Байдена нашли секретные документы в гараже его дома в Уилмингтоне - РИА Новости, 12.01.2023

Юристы Байдена нашли секретные документы в гараже его дома в Уилмингтоне

Юристы президента США Джо Байдена нашли "небольшое количество" секретных документов, относящихся к периоду его вице-президентства, в гараже его частного дома в... РИА Новости, 12.01.2023

2023-01-12T18:33

2023-01-12T18:33

2023-01-12T18:49

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ВАШИНГТОН, 12 янв – РИА Новости. Юристы президента США Джо Байдена нашли "небольшое количество" секретных документов, относящихся к периоду его вице-президентства, в гараже его частного дома в городе Уилмингтон, сообщил спецсоветник Белого дома Ричард Саубер.Это уже вторая такая находка, чреватая для Байдена юридическими, политическими и репутационными последствиями за нарушение правил обращения со служебными материалами."Юристы обнаружили среди частных и политических бумаг небольшое количество дополнительных записей администрации Обамы-Байдена с грифом секретности. Все эти документы, кроме одного, были найдены в кладовом помещении гаража резиденции президента в Уилмингтоне", - сказано в релизе.Еще один документ нашли в комнате, которая примыкала к гаражу. Юристы также обыскали пляжный дом Байдена в Рехобот-Бич, но ничего там не нашли."Белый дом продолжает сотрудничать с проверкой, проводимой министерством юстиции", - сообщил Саубер.Первую порцию секретных документов, которые Байден мог вывезти из Белого дома и использовать как частное лицо, нашли в офисе его экспертного центра в Вашингтоне.

https://ria.ru/20230112/snouden-1844275321.html

https://ria.ru/20230112/uscherb-1844455904.html

сша

вашингтон (штат)

уилмингтон

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в мире, джо байден, сша, вашингтон (штат), уилмингтон