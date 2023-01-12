https://ria.ru/20230112/dodon-1844511517.html

Додон назвал политическую ситуацию в Молдавии критической

Додон назвал политическую ситуацию в Молдавии критической - РИА Новости, 12.01.2023

Додон назвал политическую ситуацию в Молдавии критической

Досрочные парламентские выборы в Молдавии необходимы, политическая ситуация в стране критическая, заявил в четверг в телеэфире экс-президент республики Игорь... РИА Новости, 12.01.2023

2023-01-12T22:47

2023-01-12T22:47

2023-01-12T22:47

в мире

игорь додон

майя санду

молдавия

кишинев

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КИШИНЕВ, 12 янв – РИА Новости. Досрочные парламентские выборы в Молдавии необходимы, политическая ситуация в стране критическая, заявил в четверг в телеэфире экс-президент республики Игорь Додон. Многочисленные исследования показывают, что около 60% жителей Молдавии недовольны ситуацией в стране. Также около 70% жителей Молдавии разочарованы политикой властей и почти 65% поддерживают идею смены всего правительства. "Нынешний парламент нелегитимен. Досрочные парламентские выборы в стране нужны. Причем, желательно вместе с президентскими, я не исключаю, что они пройдут. Мы видим, что политическая ситуация в стране критическая. В самой правящей партии "Действие и солидарность" (ПДС) наблюдается раскол на множественные группировки, они выдвигают свои условия Майе Санду. Сегодня одна не контролирует ПДС, хотя является ее основательницей", - сказал в эфире кишиневского телеканала Додон. По словам экс-президента, в "молдавской политике все может произойти, так как события меняются стремительно". Додон считает, то Санду сама должна быть заинтересована в роспуске парламента. "Я бы на месте Санду распустил бы этот состав парламента. Эти группировки, внутри партии, проецируют все неудачи правящего класса исключительно на президента. Именно Санду ассоциируется у населения страны с властью. Да, она пытается дистанцироваться. Но ей никто не верит", - сказал Додон. Весной в Молдавии начались протесты оппозиции против роста цен и экономического кризиса. Отдельные акции проводила Партия социалистов и партия "Шор", сразу же после этого в Кишиневе прокатилась серия арестов представителей оппозиции. Додон в мае был задержан и помещен под домашний арест. Политику были выдвинуты обвинения в незаконном обогащении, коррупции, незаконном финансировании партии и предательстве родины. После серии судебных слушаний политику изменили меру пресечения с домашнего ареста на судебный надзор - аналог подписки о невыезде.

https://ria.ru/20230112/moldaviya-1844351843.html

https://ria.ru/20230111/sandu-1844135294.html

молдавия

кишинев

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, игорь додон, майя санду, молдавия, кишинев