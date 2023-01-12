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Додон назвал политическую ситуацию в Молдавии критической - РИА Новости, 12.01.2023
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Додон назвал политическую ситуацию в Молдавии критической
Додон назвал политическую ситуацию в Молдавии критической - РИА Новости, 12.01.2023
Додон назвал политическую ситуацию в Молдавии критической
Досрочные парламентские выборы в Молдавии необходимы, политическая ситуация в стране критическая, заявил в четверг в телеэфире экс-президент республики Игорь... РИА Новости, 12.01.2023
2023-01-12T22:47
2023-01-12T22:47
в мире
игорь додон
майя санду
молдавия
кишинев
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КИШИНЕВ, 12 янв – РИА Новости. Досрочные парламентские выборы в Молдавии необходимы, политическая ситуация в стране критическая, заявил в четверг в телеэфире экс-президент республики Игорь Додон. Многочисленные исследования показывают, что около 60% жителей Молдавии недовольны ситуацией в стране. Также около 70% жителей Молдавии разочарованы политикой властей и почти 65% поддерживают идею смены всего правительства. "Нынешний парламент нелегитимен. Досрочные парламентские выборы в стране нужны. Причем, желательно вместе с президентскими, я не исключаю, что они пройдут. Мы видим, что политическая ситуация в стране критическая. В самой правящей партии "Действие и солидарность" (ПДС) наблюдается раскол на множественные группировки, они выдвигают свои условия Майе Санду. Сегодня одна не контролирует ПДС, хотя является ее основательницей", - сказал в эфире кишиневского телеканала Додон. По словам экс-президента, в "молдавской политике все может произойти, так как события меняются стремительно". Додон считает, то Санду сама должна быть заинтересована в роспуске парламента. "Я бы на месте Санду распустил бы этот состав парламента. Эти группировки, внутри партии, проецируют все неудачи правящего класса исключительно на президента. Именно Санду ассоциируется у населения страны с властью. Да, она пытается дистанцироваться. Но ей никто не верит", - сказал Додон. Весной в Молдавии начались протесты оппозиции против роста цен и экономического кризиса. Отдельные акции проводила Партия социалистов и партия "Шор", сразу же после этого в Кишиневе прокатилась серия арестов представителей оппозиции. Додон в мае был задержан и помещен под домашний арест. Политику были выдвинуты обвинения в незаконном обогащении, коррупции, незаконном финансировании партии и предательстве родины. После серии судебных слушаний политику изменили меру пресечения с домашнего ареста на судебный надзор - аналог подписки о невыезде.
https://ria.ru/20230112/moldaviya-1844351843.html
https://ria.ru/20230111/sandu-1844135294.html
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в мире, игорь додон, майя санду, молдавия, кишинев
В мире, Игорь Додон, Майя Санду, Молдавия, Кишинев
22:47 12.01.2023
 
Додон назвал политическую ситуацию в Молдавии критической

Додон: Молдавии нужны парламентские выборы, политическая ситуация в стране критическая

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в медиабанкИгорь Додон
Игорь Додон - РИА Новости, 1920, 12.01.2023
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Игорь Додон. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 12 янв – РИА Новости. Досрочные парламентские выборы в Молдавии необходимы, политическая ситуация в стране критическая, заявил в четверг в телеэфире экс-президент республики Игорь Додон.
Многочисленные исследования показывают, что около 60% жителей Молдавии недовольны ситуацией в стране. Также около 70% жителей Молдавии разочарованы политикой властей и почти 65% поддерживают идею смены всего правительства.
"Нынешний парламент нелегитимен. Досрочные парламентские выборы в стране нужны. Причем, желательно вместе с президентскими, я не исключаю, что они пройдут. Мы видим, что политическая ситуация в стране критическая. В самой правящей партии "Действие и солидарность" (ПДС) наблюдается раскол на множественные группировки, они выдвигают свои условия Майе Санду. Сегодня одна не контролирует ПДС, хотя является ее основательницей", - сказал в эфире кишиневского телеканала Додон.
По словам экс-президента, в "молдавской политике все может произойти, так как события меняются стремительно". Додон считает, то Санду сама должна быть заинтересована в роспуске парламента.
Игорь Додон - РИА Новости, 1920, 12.01.2023
Вчера, 12:26
Злоупотребления властей Молдавии скажутся на них самих, считает Додон
"Я бы на месте Санду распустил бы этот состав парламента. Эти группировки, внутри партии, проецируют все неудачи правящего класса исключительно на президента. Именно Санду ассоциируется у населения страны с властью. Да, она пытается дистанцироваться. Но ей никто не верит", - сказал Додон.
Весной в Молдавии начались протесты оппозиции против роста цен и экономического кризиса. Отдельные акции проводила Партия социалистов и партия "Шор", сразу же после этого в Кишиневе прокатилась серия арестов представителей оппозиции. Додон в мае был задержан и помещен под домашний арест. Политику были выдвинуты обвинения в незаконном обогащении, коррупции, незаконном финансировании партии и предательстве родины. После серии судебных слушаний политику изменили меру пресечения с домашнего ареста на судебный надзор - аналог подписки о невыезде.
Президент Молдавии Майя Санду - РИА Новости, 1920, 11.01.2023
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Оппозиция в Молдавии назвала причины политических неудач Санду
 
В миреИгорь ДодонМайя СандуМолдавияКишинев
 
 
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