Додон назвал политическую ситуацию в Молдавии критической
Додон: Молдавии нужны парламентские выборы, политическая ситуация в стране критическая
Игорь Додон. Архивное фото
КИШИНЕВ, 12 янв – РИА Новости. Досрочные парламентские выборы в Молдавии необходимы, политическая ситуация в стране критическая, заявил в четверг в телеэфире экс-президент республики Игорь Додон.
Многочисленные исследования показывают, что около 60% жителей Молдавии недовольны ситуацией в стране. Также около 70% жителей Молдавии разочарованы политикой властей и почти 65% поддерживают идею смены всего правительства.
"Нынешний парламент нелегитимен. Досрочные парламентские выборы в стране нужны. Причем, желательно вместе с президентскими, я не исключаю, что они пройдут. Мы видим, что политическая ситуация в стране критическая. В самой правящей партии "Действие и солидарность" (ПДС) наблюдается раскол на множественные группировки, они выдвигают свои условия Майе Санду. Сегодня одна не контролирует ПДС, хотя является ее основательницей", - сказал в эфире кишиневского телеканала Додон.
По словам экс-президента, в "молдавской политике все может произойти, так как события меняются стремительно". Додон считает, то Санду сама должна быть заинтересована в роспуске парламента.
"Я бы на месте Санду распустил бы этот состав парламента. Эти группировки, внутри партии, проецируют все неудачи правящего класса исключительно на президента. Именно Санду ассоциируется у населения страны с властью. Да, она пытается дистанцироваться. Но ей никто не верит", - сказал Додон.
Весной в Молдавии начались протесты оппозиции против роста цен и экономического кризиса. Отдельные акции проводила Партия социалистов и партия "Шор", сразу же после этого в Кишиневе прокатилась серия арестов представителей оппозиции. Додон в мае был задержан и помещен под домашний арест. Политику были выдвинуты обвинения в незаконном обогащении, коррупции, незаконном финансировании партии и предательстве родины. После серии судебных слушаний политику изменили меру пресечения с домашнего ареста на судебный надзор - аналог подписки о невыезде.
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