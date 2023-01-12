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Украинские войска за сутки потеряли в ДНР более 70 человек и танк
Украинские войска за сутки потеряли в ДНР более 70 человек и танк - РИА Новости, 12.01.2023
Украинские войска за сутки потеряли в ДНР более 70 человек и танк
Украинские войска за минувшие сутки потеряли более 70 человек, танк, 122-миллиметровую гаубицу, две 155-миллиметровые буксируемые гаубицы и технику, сообщила... РИА Новости, 12.01.2023
2023-01-12T11:17
2023-01-12T11:17
2023-01-12T11:17
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
народная милиция днр
вооруженные силы украины
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россия
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ДОНЕЦК, 12 янв - РИА Новости. Украинские войска за минувшие сутки потеряли более 70 человек, танк, 122-миллиметровую гаубицу, две 155-миллиметровые буксируемые гаубицы и технику, сообщила Народная милиция ДНР. "Совместными действиями военнослужащих Донецкой Народной Республики и Вооруженных Сил Российской Федерации уничтожено следующее вражеское вооружение и военная техника: один танк (Т-64БВ), одна 122-миллиметровая гаубица ("Д-30"), две 155-миллиметровые буксируемые гаубицы (М777) и восемь единиц бронированной и автомобильной техники. Потери в живой силе противника составили более 70 человек", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале. В среду ведомство сообщило, что украинские войска за сутки потеряли более 120 человек, два танка (Т-72М1), две 122-миллиметровые самоходные артиллерийские установки (2С1 "Гвоздика") и 12 единиц бронированной и автомобильной техники.
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донецкая народная республика, народная милиция днр, вооруженные силы украины, украина, россия
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Народная милиция ДНР, Вооруженные силы Украины, Украина, Россия
Украинские войска за сутки потеряли в ДНР более 70 человек и танк
Народная милиция ДНР: украинские войска за сутки потеряли более 70 человек и танк