https://ria.ru/20230112/dnr-1844320133.html

Украинские войска за сутки потеряли в ДНР более 70 человек и танк

Украинские войска за сутки потеряли в ДНР более 70 человек и танк - РИА Новости, 12.01.2023

Украинские войска за сутки потеряли в ДНР более 70 человек и танк

Украинские войска за минувшие сутки потеряли более 70 человек, танк, 122-миллиметровую гаубицу, две 155-миллиметровые буксируемые гаубицы и технику, сообщила... РИА Новости, 12.01.2023

2023-01-12T11:17

2023-01-12T11:17

2023-01-12T11:17

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

народная милиция днр

вооруженные силы украины

украина

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/12/1803179819_0:317:3077:2048_1920x0_80_0_0_bbdfdd0fdd56297f625543c43b6abff5.jpg

ДОНЕЦК, 12 янв - РИА Новости. Украинские войска за минувшие сутки потеряли более 70 человек, танк, 122-миллиметровую гаубицу, две 155-миллиметровые буксируемые гаубицы и технику, сообщила Народная милиция ДНР. "Совместными действиями военнослужащих Донецкой Народной Республики и Вооруженных Сил Российской Федерации уничтожено следующее вражеское вооружение и военная техника: один танк (Т-64БВ), одна 122-миллиметровая гаубица ("Д-30"), две 155-миллиметровые буксируемые гаубицы (М777) и восемь единиц бронированной и автомобильной техники. Потери в живой силе противника составили более 70 человек", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале. В среду ведомство сообщило, что украинские войска за сутки потеряли более 120 человек, два танка (Т-72М1), две 122-миллиметровые самоходные артиллерийские установки (2С1 "Гвоздика") и 12 единиц бронированной и автомобильной техники.

https://ria.ru/20230112/zelenskiy-1844301123.html

донецкая народная республика

украина

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

донецкая народная республика, народная милиция днр, вооруженные силы украины, украина, россия