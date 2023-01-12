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В ЛНР нашли схрон диверсантов, планировавших теракты - РИА Новости, 12.01.2023
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230112/diversanty-1844283607.html
В ЛНР нашли схрон диверсантов, планировавших теракты
В ЛНР нашли схрон диверсантов, планировавших теракты - РИА Новости, 12.01.2023
В ЛНР нашли схрон диверсантов, планировавших теракты
В ЛНР обнаружили схрон украинских диверсантов, планировавших теракты в Луганске, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах региона. РИА Новости, 12.01.2023
2023-01-12T08:08
2023-01-12T08:56
специальная военная операция на украине
луганская народная республика
происшествия
россия
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ЛУГАНСК, 12 янв — РИА Новости. В ЛНР обнаружили схрон украинских диверсантов, планировавших теракты в Луганске, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах региона."МГБ ЛНР во взаимодействии с МВД республики выявлен тайник для обеспечения деятельности диверсионно-разведывательных групп на территории Луганской Народной Республики. Установлено, что содержимое схрона предназначалось для совершения диверсионно-террористических актов в Луганске", — рассказал собеседник агентства.Он уточнил, что в тайнике обнаружили несколько пулеметов, гранатометы, патроны различного калибра, в том числе иностранного производства, выстрел к пушке 2А28."Заряды, не подлежащие изъятию, уничтожены на месте обнаружения схрона", — добавил источник.По его словам, сейчас устанавливаются лица, причастные к террористической деятельности.ВСУ регулярно пытаются устроить теракты на территории новых регионов России. Так, во вторник группу украинских диверсантов задержали в Запорожской области.Тридцать первого декабря другой схрон боевиков обнаружили в пригороде Луганска. В нем находилось большое количество оружия, гранат и боеприпасов. Источник РИА Новости в силовых структурах ЛНР тогда отметил, что профильные ведомства республики "проводят дальнейшие мероприятия по предупреждению и пресечению террористических актов" в регионе.Помимо этого, в конце декабря в центре Мелитополя взорвался автомобиль, пострадали два человека. Кроме того, боевики подорвали пешеходный мост в населенном пункте Пологи.В середине декабря два мощных взрыва прогремели в пригороде Мелитополя — в селе Константиновка. Украинские диверсанты заложили взрывчатку у опор моста. Он выстоял, но серьезно просело дорожное полотно двух пролетов, движение пришлось приостановить.Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Перед Вооруженными силами стоит задача освободить Донбасс и гарантировать безопасность России.
https://ria.ru/20221224/lnr-1841019940.html
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луганская народная республика
россия
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Уничтожение схрона диверсантов в ЛНР
Правоохранители обнаружили и уничтожили в ЛНР тайник диверсантов, содержимое предназначалось для совершения терактов в Луганске
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луганская народная республика, происшествия, россия
Специальная военная операция на Украине, Луганская Народная Республика, Происшествия, Россия
08:08 12.01.2023 (обновлено: 08:56 12.01.2023)
 
В ЛНР нашли схрон диверсантов, планировавших теракты

В ЛНР нашли схрон диверсантов, планировавших теракты в Луганске

Читать ria.ru в
ЛУГАНСК, 12 янв — РИА Новости. В ЛНР обнаружили схрон украинских диверсантов, планировавших теракты в Луганске, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах региона.
"МГБ ЛНР во взаимодействии с МВД республики выявлен тайник для обеспечения деятельности диверсионно-разведывательных групп на территории Луганской Народной Республики. Установлено, что содержимое схрона предназначалось для совершения диверсионно-террористических актов в Луганске", — рассказал собеседник агентства.
Он уточнил, что в тайнике обнаружили несколько пулеметов, гранатометы, патроны различного калибра, в том числе иностранного производства, выстрел к пушке 2А28.
"Заряды, не подлежащие изъятию, уничтожены на месте обнаружения схрона", — добавил источник.
По его словам, сейчас устанавливаются лица, причастные к террористической деятельности.
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ВСУ регулярно пытаются устроить теракты на территории новых регионов России. Так, во вторник группу украинских диверсантов задержали в Запорожской области.
Тридцать первого декабря другой схрон боевиков обнаружили в пригороде Луганска. В нем находилось большое количество оружия, гранат и боеприпасов. Источник РИА Новости в силовых структурах ЛНР тогда отметил, что профильные ведомства республики "проводят дальнейшие мероприятия по предупреждению и пресечению террористических актов" в регионе.
Помимо этого, в конце декабря в центре Мелитополя взорвался автомобиль, пострадали два человека. Кроме того, боевики подорвали пешеходный мост в населенном пункте Пологи.
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В середине декабря два мощных взрыва прогремели в пригороде Мелитополя — в селе Константиновка. Украинские диверсанты заложили взрывчатку у опор моста. Он выстоял, но серьезно просело дорожное полотно двух пролетов, движение пришлось приостановить.
Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Перед Вооруженными силами стоит задача освободить Донбасс и гарантировать безопасность России.
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