https://ria.ru/20230112/dior-1844398708.html
Бернар Арно назначил на должность CEO Christian Dior свою дочь Дельфину
Бернар Арно назначил на должность CEO Christian Dior свою дочь Дельфину - РИА Новости, 12.01.2023
Бернар Арно назначил на должность CEO Christian Dior свою дочь Дельфину
Гендиректор LVMH (Louis Vuitton Moët Hennessy) Бернар Арно назначил на должность CEO Christian Dior свою старшую дочь Дельфину, пишет The Guardian. РИА Новости, 12.01.2023
2023-01-12T15:04
2023-01-12T15:04
2023-01-12T15:04
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МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. Гендиректор LVMH (Louis Vuitton Moët Hennessy) Бернар Арно назначил на должность CEO Christian Dior свою старшую дочь Дельфину, пишет The Guardian. Дельфина Арно присоединилась к семейному бизнесу в 2000 году. До этого она работала в международной консалтинговой фирме и училась в Лондонской школе экономики и политических наук. Дельфина попала в совет директоров LVMH в 2003 году и стала первой женщиной в его составе.В LVMH работают все дети Бернара Арно: двое от первого брака (Дельфина и Антуан) и трое от второго (Александр, Фредерик и Жан). В прошлом месяце Антуан (супруг Натальи Водяновой) был повышен до главы холдинговой компанией, контролирующей LVMH и состояние Арно в размере 178 миллиардов долларов.Александр — исполнительный директор Tiffany. Фредерик Арно — исполнительный директор TAG Heuer. Жан — глава отдела маркетинга и разработки продукции часового подразделения Louis Vuitton.
https://ria.ru/20221214/moda-1838388952.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости культуры, бернар арно, christian dior, мода, стиль жизни
Культура, Новости культуры, Бернар Арно, Christian Dior, мода, Стиль жизни
Бернар Арно назначил на должность CEO Christian Dior свою дочь Дельфину
Гендиректор LVMH Бернар Арно назначил на должность CEO Christian Dior свою дочь Дельфину
МОСКВА, 12 янв — РИА Новости.
Гендиректор LVMH (Louis Vuitton Moët Hennessy) Бернар Арно назначил на должность CEO Christian Dior свою старшую дочь Дельфину, пишет
The Guardian.
Дельфина Арно присоединилась к семейному бизнесу в 2000 году. До этого она работала в международной консалтинговой фирме и училась в Лондонской школе экономики и политических наук. Дельфина попала в совет директоров LVMH в 2003 году и стала первой женщиной в его составе.
В LVMH работают все дети Бернара Арно: двое от первого брака (Дельфина и Антуан) и трое от второго (Александр, Фредерик и Жан).
В прошлом месяце Антуан (супруг Натальи Водяновой) был повышен до главы холдинговой компанией, контролирующей LVMH и состояние Арно в размере 178 миллиардов долларов.
Александр — исполнительный директор Tiffany. Фредерик Арно — исполнительный директор TAG Heuer. Жан — глава отдела маркетинга и разработки продукции часового подразделения Louis Vuitton.