https://ria.ru/20230112/dior-1844398708.html

Бернар Арно назначил на должность CEO Christian Dior свою дочь Дельфину

Бернар Арно назначил на должность CEO Christian Dior свою дочь Дельфину - РИА Новости, 12.01.2023

Бернар Арно назначил на должность CEO Christian Dior свою дочь Дельфину

Гендиректор LVMH (Louis Vuitton Moët Hennessy) Бернар Арно назначил на должность CEO Christian Dior свою старшую дочь Дельфину, пишет The Guardian. РИА Новости, 12.01.2023

2023-01-12T15:04

2023-01-12T15:04

2023-01-12T15:04

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МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. Гендиректор LVMH (Louis Vuitton Moët Hennessy) Бернар Арно назначил на должность CEO Christian Dior свою старшую дочь Дельфину, пишет The Guardian. Дельфина Арно присоединилась к семейному бизнесу в 2000 году. До этого она работала в международной консалтинговой фирме и училась в Лондонской школе экономики и политических наук. Дельфина попала в совет директоров LVMH в 2003 году и стала первой женщиной в его составе.В LVMH работают все дети Бернара Арно: двое от первого брака (Дельфина и Антуан) и трое от второго (Александр, Фредерик и Жан). В прошлом месяце Антуан (супруг Натальи Водяновой) был повышен до главы холдинговой компанией, контролирующей LVMH и состояние Арно в размере 178 миллиардов долларов.Александр — исполнительный директор Tiffany. Фредерик Арно — исполнительный директор TAG Heuer. Жан — глава отдела маркетинга и разработки продукции часового подразделения Louis Vuitton.

https://ria.ru/20221214/moda-1838388952.html

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Елена Громова

Елена Громова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, бернар арно, christian dior, мода, стиль жизни