https://ria.ru/20230112/dilemma-1844272299.html
Дания оказалась перед "острой дилеммой" из-за одного требования Украины
Дания оказалась перед "острой дилеммой" из-за одного требования Украины - РИА Новости, 12.01.2023
Дания оказалась перед "острой дилеммой" из-за одного требования Украины
Из-за желания Украины заполучить стоящие на вооружении Дании гаубицы Caesar перед Копенгагеном встала "острая дилемма", говорится в сюжете местного телеканала... РИА Новости, 12.01.2023
2023-01-12T02:18
2023-01-12T02:18
2023-01-12T02:18
в мире
украина
дания
нато
сергей лавров
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МОСКВА, 12 янв – РИА Новости. Из-за желания Украины заполучить стоящие на вооружении Дании гаубицы Caesar перед Копенгагеном встала "острая дилемма", говорится в сюжете местного телеканала TV2.Требование Киева стало "головной болью" для новоиспеченного министра обороны страны Якоба Эллеманна-Йенсена, так как системы Caesar играют ключевую роль в мощи датской армии, при этом Украина требует их безвозмездной передачи."В датской армии уже возникло напряжение из-за возможного исхода дела", - сообщает телеканал. При этом 19 гаубиц французского производства еще даже не поступили на армейскую базу в Оксбёле, где их не могут получить из-за нескольких лет задержек."Это один из первых известных нам случаев, когда передача оружия Украине отрицательно скажется на датской обороне напрямую. Это тяжелое вооружение нужно нашим вооруженных силам, и на переоснащение уйдут годы", — предупредил бывший командир артиллерийского полка, полковник Торбен Диксен Мёллер.Проблема для Дании заключается в том, что системы Caesar нужны для "приоритетной задачи" — создания войсковой бригады, что является одним из обязательств Дании перед НАТО, отмечается в сюжете. В случае их передачи Киеву выполнить это обязательство будет затруднительно, а в долгосрочной перспективе это скажется на отношениях с НАТО и, как следствие, на безопасности самой Дании."Армии крайне важно иметь полноценную артиллерийскую систему. Иначе у нас не будет боеспособной бригады. Поэтому передача гаубиц Украине будет значительной потерей", — подчеркнул Мёллер.Как указывает TV2, датское правительство пока не приняло окончательного решения по этому вопросу.Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, украина, дания, нато, сергей лавров
В мире, Украина, Дания, НАТО, Сергей Лавров
Дания оказалась перед "острой дилеммой" из-за одного требования Украины
TV2: в Дании предупредили о риске ослабления армии в случае отправки Украине гаубиц Caesar
МОСКВА, 12 янв – РИА Новости.
Из-за желания Украины заполучить стоящие на вооружении Дании гаубицы Caesar перед Копенгагеном встала "острая дилемма", говорится
в сюжете местного телеканала TV2.
Требование Киева стало "головной болью" для новоиспеченного министра обороны страны Якоба Эллеманна-Йенсена, так как системы Caesar играют ключевую роль в мощи датской армии, при этом Украина требует их безвозмездной передачи.
"В датской армии уже возникло напряжение из-за возможного исхода дела", - сообщает телеканал. При этом 19 гаубиц французского производства еще даже не поступили на армейскую базу в Оксбёле, где их не могут получить из-за нескольких лет задержек.
"Это один из первых известных нам случаев, когда передача оружия Украине отрицательно скажется на датской обороне напрямую. Это тяжелое вооружение нужно нашим вооруженных силам, и на переоснащение уйдут годы", — предупредил бывший командир артиллерийского полка, полковник Торбен Диксен Мёллер.
Проблема для Дании заключается в том, что системы Caesar нужны для "приоритетной задачи" — создания войсковой бригады, что является одним из обязательств Дании перед НАТО
, отмечается в сюжете. В случае их передачи Киеву выполнить это обязательство будет затруднительно, а в долгосрочной перспективе это скажется на отношениях с НАТО и, как следствие, на безопасности самой Дании.
"Армии крайне важно иметь полноценную артиллерийскую систему. Иначе у нас не будет боеспособной бригады. Поэтому передача гаубиц Украине будет значительной потерей", — подчеркнул Мёллер.
Как указывает TV2, датское правительство пока не приняло окончательного решения по этому вопросу.
Россия
ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД Сергей Лавров
отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>