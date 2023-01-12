https://ria.ru/20230112/den-1844284069.html

В Госдуме попросили поддержать идею Дня развития России

В Госдуме попросили поддержать идею Дня развития России - РИА Новости, 12.01.2023

В Госдуме попросили поддержать идею Дня развития России

Вице-спикер ГД Борис Чернышов (ЛДПР) обратился к вице-премьеру Татьяне Голиковой с просьбой поддержать инициативу введения Дня развития России в качестве... РИА Новости, 12.01.2023

2023-01-12T08:15

2023-01-12T08:15

2023-01-12T08:15

борис чернышов (депутат)

татьяна голикова

россия

общество

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МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Вице-спикер ГД Борис Чернышов (ЛДПР) обратился к вице-премьеру Татьяне Голиковой с просьбой поддержать инициативу введения Дня развития России в качестве ежегодной общенациональной дискуссии о планах развития страны, проводить его можно в день рождения конструктора Сергея Королева и физика Игоря Курчатова. В письме Чернышов отметил, что 2023 год — "судьбоносный для России", и в новых реалиях, в условиях спецоперации, необходимо восстановить не только экономическую стабильность, но и научную. "Россия — родина многих талантливых ученых, писателей и поэтов, педагогов и управленцев. В календаре государственных праздников и памятных дат до сих пор нет дня, который бы напоминал о необходимости развития творческого потенциала граждан страны. Сегодня представители разных возрастов и разных профессий желают высказать свои мнения, соображения по поводу того, какой будет их страна в будущем. Они хотят, чтобы государство их услышало. В связи с этим предлагается ввести День развития России, проводить его можно 12 января, в день рождения легендарного конструктора и ученого Сергея Павловича Королёва и выдающегося физика и академика Игоря Васильевича Курчатова, которые родились 12 января 1907 года и 1903 года", - говорится в тексте обращения, имеющемся в распоряжении РИА Новости. Благодаря Королеву космос стал ближе, а Курчатов посвятил свою деятельность атомной промышленности, с их именами связано множество важнейших открытий, поэтому подобный знаковый день объединит память о великом ученом и станет примером для будущих поколений россиян, "демонстрируя им, насколько велики могут быть достижения человечества", сообщил политик. "Кроме того, этот день мог бы дать старт ежегодным общенациональным научным дискуссиям с обсуждением всех сфер деятельности, которые дадут возможность всем желающим предложить свои идеи по развитию страны. Это будет день, когда будут определены ориентиры будущего с учетом мнений большого количества людей. Сегодня нам действительно необходимы такие памятные даты — они вдохновят российскую молодежь заниматься наукой, идти к новым свершениям, совершать открытия для блага России. Прошу поддержать", - написал Чернышов.

https://ria.ru/20230111/razvitie-1844140441.html

https://ria.ru/20230111/razvitie-1844143606.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

борис чернышов (депутат), татьяна голикова, россия, общество