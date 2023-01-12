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Делимханов заявил, что отнесся к обвинениям СБУ с иронией - РИА Новости, 12.01.2023
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230112/delimkhanov-1844457766.html
Делимханов заявил, что отнесся к обвинениям СБУ с иронией
Делимханов заявил, что отнесся к обвинениям СБУ с иронией - РИА Новости, 12.01.2023
Делимханов заявил, что отнесся к обвинениям СБУ с иронией
Депутат Госдумы России Адам Делимханов заявил, что отнесся с иронией к обвинению в посягательстве на территориальную целостность Украины, прозвучавшему из... РИА Новости, 12.01.2023
2023-01-12T17:30
2023-01-12T17:31
специальная военная операция на украине
в мире
россия
украина
адам делимханов
служба безопасности украины
чеченская республика (чечня)
ситуация в днр и лнр
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ГРОЗНЫЙ, 12 янв – РИА Новости. Депутат Госдумы России Адам Делимханов заявил, что отнесся с иронией к обвинению в посягательстве на территориальную целостность Украины, прозвучавшему из лагеря сатанистов. Ранее служба безопасности Украины заочно предъявила обвинения Делимханову в посягательстве на территориальную целостность страны, а также в поддержке спецоперации. По утверждениям СБУ, Делимханов возглавлял группировку войск, в состав которой входили подразделения управления Росгвардии и МВД РФ по Чечне. "С иронией прочитал новость, что СБУ заочно предъявила мне обвинение по статьям о поддержке действий России. Эти недоумки до сих пор не поняли, что таким образом лишь больше подталкивают нас на усиленную работу на благо страны по защите интересов народа и Отечества", - написал Делимханов в своем Telegram-канале. Депутат счел заявление СБУ свидетельством "эффективности и правильности наших действий в деле противостояния их сатанистской идеологии, а также защиты нашей религии, традиций, обычаев и семейных ценностей". "Долгие восемь лет киевский режим издевался над жителями ДНР и ЛНР, превратив жизнь людей в настоящий ад. Сегодня же мы выполняем важнейшую миссию, защищая мирных людей, обеспечивая их безопасность и уничтожая приверженцев сатанизма", - добавил он."Представителям СБУ я могу сказать лишь одно: собака лает - караван идёт!" – заключил Делимханов.
https://ria.ru/20221116/kadyrov-1832083648.html
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в мире, россия, украина, адам делимханов, служба безопасности украины, чеченская республика (чечня), ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Украина, Адам Делимханов, Служба безопасности Украины, Чеченская республика (Чечня), Ситуация в ДНР и ЛНР
17:30 12.01.2023 (обновлено: 17:31 12.01.2023)
 
Делимханов заявил, что отнесся к обвинениям СБУ с иронией

Делимханов назвал СБУ, заочно выдвинувшую ему обвинения, недоумками

© РИА Новости / Саид Царнаев / Перейти в медиабанкАдам Делимханов
Адам Делимханов - РИА Новости, 1920, 12.01.2023
© РИА Новости / Саид Царнаев
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Адам Делимханов. Архивное фото
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ГРОЗНЫЙ, 12 янв – РИА Новости. Депутат Госдумы России Адам Делимханов заявил, что отнесся с иронией к обвинению в посягательстве на территориальную целостность Украины, прозвучавшему из лагеря сатанистов.
Ранее служба безопасности Украины заочно предъявила обвинения Делимханову в посягательстве на территориальную целостность страны, а также в поддержке спецоперации. По утверждениям СБУ, Делимханов возглавлял группировку войск, в состав которой входили подразделения управления Росгвардии и МВД РФ по Чечне.
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"С иронией прочитал новость, что СБУ заочно предъявила мне обвинение по статьям о поддержке действий России. Эти недоумки до сих пор не поняли, что таким образом лишь больше подталкивают нас на усиленную работу на благо страны по защите интересов народа и Отечества", - написал Делимханов в своем Telegram-канале.
Депутат счел заявление СБУ свидетельством "эффективности и правильности наших действий в деле противостояния их сатанистской идеологии, а также защиты нашей религии, традиций, обычаев и семейных ценностей".
"Долгие восемь лет киевский режим издевался над жителями ДНР и ЛНР, превратив жизнь людей в настоящий ад. Сегодня же мы выполняем важнейшую миссию, защищая мирных людей, обеспечивая их безопасность и уничтожая приверженцев сатанизма", - добавил он.
"Представителям СБУ я могу сказать лишь одно: собака лает - караван идёт!" – заключил Делимханов.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияУкраинаАдам ДелимхановСлужба безопасности УкраиныЧеченская республика (Чечня)Ситуация в ДНР и ЛНР
 
 
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