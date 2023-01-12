https://ria.ru/20230112/delimkhanov-1844457766.html

Делимханов заявил, что отнесся к обвинениям СБУ с иронией

Делимханов заявил, что отнесся к обвинениям СБУ с иронией - РИА Новости, 12.01.2023

Делимханов заявил, что отнесся к обвинениям СБУ с иронией

Депутат Госдумы России Адам Делимханов заявил, что отнесся с иронией к обвинению в посягательстве на территориальную целостность Украины, прозвучавшему из... РИА Новости, 12.01.2023

2023-01-12T17:30

2023-01-12T17:30

2023-01-12T17:31

специальная военная операция на украине

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адам делимханов

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чеченская республика (чечня)

ситуация в днр и лнр

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ГРОЗНЫЙ, 12 янв – РИА Новости. Депутат Госдумы России Адам Делимханов заявил, что отнесся с иронией к обвинению в посягательстве на территориальную целостность Украины, прозвучавшему из лагеря сатанистов. Ранее служба безопасности Украины заочно предъявила обвинения Делимханову в посягательстве на территориальную целостность страны, а также в поддержке спецоперации. По утверждениям СБУ, Делимханов возглавлял группировку войск, в состав которой входили подразделения управления Росгвардии и МВД РФ по Чечне. "С иронией прочитал новость, что СБУ заочно предъявила мне обвинение по статьям о поддержке действий России. Эти недоумки до сих пор не поняли, что таким образом лишь больше подталкивают нас на усиленную работу на благо страны по защите интересов народа и Отечества", - написал Делимханов в своем Telegram-канале. Депутат счел заявление СБУ свидетельством "эффективности и правильности наших действий в деле противостояния их сатанистской идеологии, а также защиты нашей религии, традиций, обычаев и семейных ценностей". "Долгие восемь лет киевский режим издевался над жителями ДНР и ЛНР, превратив жизнь людей в настоящий ад. Сегодня же мы выполняем важнейшую миссию, защищая мирных людей, обеспечивая их безопасность и уничтожая приверженцев сатанизма", - добавил он."Представителям СБУ я могу сказать лишь одно: собака лает - караван идёт!" – заключил Делимханов.

https://ria.ru/20221116/kadyrov-1832083648.html

https://ria.ru/20220827/sud-1812454075.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, россия, украина, адам делимханов, служба безопасности украины, чеченская республика (чечня), ситуация в днр и лнр