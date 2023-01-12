СБУ обвинила депутата Делимханова в посягательстве на целостность Украины
СБУ обвинила депутата Делимханова в посягательстве на целостность Украины и поддержке СВО
Депутат Государственной Думы Адам Делимханов. Архивное фото
МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Служба безопасности Украины заочно предъявила обвинения депутату Государственной Думы России Адаму Делимханову в посягательстве на территориальную целостность страны, а также в поддержке российской специальной военной операции на Украине.
"Служба безопасности Украины собрала неопровержимые доказательства вины депутата Государственной думы РФ Адама Делимханова, который принимал участие в захвате Мариуполя", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.
По утверждениям СБУ, Делимханов возглавлял группировку войск, в состав которой входили подразделения управления Росгвардии и МВД РФ по Чеченской Республике.
По данным ведомства, Делимханову инкриминируют посягательство на территориальную целостность Украины, а также "оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины, а также глорификацию ее участников".
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
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