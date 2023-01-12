https://ria.ru/20230112/delimkhanov-1844386840.html

СБУ обвинила депутата Делимханова в посягательстве на целостность Украины

СБУ обвинила депутата Делимханова в посягательстве на целостность Украины - РИА Новости, 12.01.2023

СБУ обвинила депутата Делимханова в посягательстве на целостность Украины

Служба безопасности Украины заочно предъявила обвинения депутату Государственной Думы России Адаму Делимханову в посягательстве на территориальную целостность... РИА Новости, 12.01.2023

2023-01-12T13:53

2023-01-12T13:53

2023-01-12T13:53

в мире

украина

адам делимханов

россия

донбасс

служба безопасности украины

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/03/1770850923_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_70dcd87b2ceb45ecf73bc5a045f873a0.jpg

МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Служба безопасности Украины заочно предъявила обвинения депутату Государственной Думы России Адаму Делимханову в посягательстве на территориальную целостность страны, а также в поддержке российской специальной военной операции на Украине. По утверждениям СБУ, Делимханов возглавлял группировку войск, в состав которой входили подразделения управления Росгвардии и МВД РФ по Чеченской Республике. По данным ведомства, Делимханову инкриминируют посягательство на территориальную целостность Украины, а также "оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины, а также глорификацию ее участников". Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.

https://ria.ru/20230112/babchenko-1844287041.html

украина

россия

донбасс

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

в мире, украина, адам делимханов, россия, донбасс, служба безопасности украины