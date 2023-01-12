https://ria.ru/20230112/davlenie-1844497888.html

В Госдепе назвали причину давления США на Сербию и Косово

В Госдепе назвали причину давления США на Сербию и Косово - РИА Новости, 12.01.2023

В Госдепе назвали причину давления США на Сербию и Косово

США усиливают дипломатическое давление на Сербию и самопровозглашенную республику Косово, чтобы не дать "метастазам насилия распространиться" и не допустить... РИА Новости, 12.01.2023

2023-01-12T20:38

2023-01-12T20:38

2023-01-12T20:38

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косово

сша

государственный департамент сша

александр вучич

альбин курти

сербия

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МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. США усиливают дипломатическое давление на Сербию и самопровозглашенную республику Косово, чтобы не дать "метастазам насилия распространиться" и не допустить нового конфликта в регионе, пишет газета Financial Times со ссылкой на сотрудника госдепа США Дерека Шолле. Шолле в среду посетил Северную Македонию, где провел встречи за закрытыми дверями с премьером, министром обороны и главой МИД. Затем он отправился в Приштину, где его приняла президент самопровозглашенного Косово Вьоса Османи и назначены беседы с премьером Альбином Курти и другими политиками. В четверг советника госдепа ожидают в Белграде. "Мы были обеспокоены в связи с тем, что насилие даст метастазы... Последнее, чего кто-либо хочет сейчас - это кризис в этой части мира, учитывая, что недалеко у нас крупнейший кризис со времен Второй мировой войны... Мы не хотим кризисной дипломатии. Сначала номерные знаки, потом баррикады, мы не хотим чего-то еще на следующей неделе", - заявил Шолле в интервью газете. Президент Сербии Александр Вучич в среду указал на внешнее давление на Белград с целью обеспечить самопровозглашенной республике Косово членство в ООН в контексте предстоящего визита в Сербию советника госдепартамента США. Ранее он предположил, что Запад потребует от властей Сербии подписать соглашение с самопровозглашенной республикой Косово, как только Белград поддержит санкции в отношении России. Глава комитета по Косово и Метохии Скупщины (парламента) Сербии Милован Дрецун сообщил в ноябре РИА Новости, что власти самопровозглашенного Косово при поддержке ЕС и США продвигают в повестку переговоров с Белградом в Брюсселе неприемлемое "франко-германское" предложение о фактическом признании независимости и допущении Приштины в ООН.

https://ria.ru/20230112/zakharova-1844404380.html

https://ria.ru/20230112/kosovo-1844451442.html

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в мире, косово, сша, государственный департамент сша, александр вучич, альбин курти, сербия