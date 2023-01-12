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В Госдепе назвали причину давления США на Сербию и Косово - РИА Новости, 12.01.2023
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В Госдепе назвали причину давления США на Сербию и Косово
В Госдепе назвали причину давления США на Сербию и Косово - РИА Новости, 12.01.2023
В Госдепе назвали причину давления США на Сербию и Косово
США усиливают дипломатическое давление на Сербию и самопровозглашенную республику Косово, чтобы не дать "метастазам насилия распространиться" и не допустить... РИА Новости, 12.01.2023
2023-01-12T20:38
2023-01-12T20:38
в мире
косово
сша
государственный департамент сша
александр вучич
альбин курти
сербия
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МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. США усиливают дипломатическое давление на Сербию и самопровозглашенную республику Косово, чтобы не дать "метастазам насилия распространиться" и не допустить нового конфликта в регионе, пишет газета Financial Times со ссылкой на сотрудника госдепа США Дерека Шолле. Шолле в среду посетил Северную Македонию, где провел встречи за закрытыми дверями с премьером, министром обороны и главой МИД. Затем он отправился в Приштину, где его приняла президент самопровозглашенного Косово Вьоса Османи и назначены беседы с премьером Альбином Курти и другими политиками. В четверг советника госдепа ожидают в Белграде. "Мы были обеспокоены в связи с тем, что насилие даст метастазы... Последнее, чего кто-либо хочет сейчас - это кризис в этой части мира, учитывая, что недалеко у нас крупнейший кризис со времен Второй мировой войны... Мы не хотим кризисной дипломатии. Сначала номерные знаки, потом баррикады, мы не хотим чего-то еще на следующей неделе", - заявил Шолле в интервью газете. Президент Сербии Александр Вучич в среду указал на внешнее давление на Белград с целью обеспечить самопровозглашенной республике Косово членство в ООН в контексте предстоящего визита в Сербию советника госдепартамента США. Ранее он предположил, что Запад потребует от властей Сербии подписать соглашение с самопровозглашенной республикой Косово, как только Белград поддержит санкции в отношении России. Глава комитета по Косово и Метохии Скупщины (парламента) Сербии Милован Дрецун сообщил в ноябре РИА Новости, что власти самопровозглашенного Косово при поддержке ЕС и США продвигают в повестку переговоров с Белградом в Брюсселе неприемлемое "франко-германское" предложение о фактическом признании независимости и допущении Приштины в ООН.
https://ria.ru/20230112/zakharova-1844404380.html
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в мире, косово, сша, государственный департамент сша, александр вучич, альбин курти, сербия
В мире, Косово, США, Государственный департамент США, Александр Вучич, Альбин Курти, Сербия
20:38 12.01.2023
 
В Госдепе назвали причину давления США на Сербию и Косово

Госдеп: США давят на Сербию и Косово для предотвращения распространения "метастаз насилия"

© AP Photo / Pablo Martinez MonsivaisЗдание Госдепартамента США в Вашингтоне
Здание Госдепартамента США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 12.01.2023
© AP Photo / Pablo Martinez Monsivais
Здание Госдепартамента США в Вашингтоне. Архивное фото
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МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. США усиливают дипломатическое давление на Сербию и самопровозглашенную республику Косово, чтобы не дать "метастазам насилия распространиться" и не допустить нового конфликта в регионе, пишет газета Financial Times со ссылкой на сотрудника госдепа США Дерека Шолле.
Шолле в среду посетил Северную Македонию, где провел встречи за закрытыми дверями с премьером, министром обороны и главой МИД. Затем он отправился в Приштину, где его приняла президент самопровозглашенного Косово Вьоса Османи и назначены беседы с премьером Альбином Курти и другими политиками. В четверг советника госдепа ожидают в Белграде.
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"Мы были обеспокоены в связи с тем, что насилие даст метастазы... Последнее, чего кто-либо хочет сейчас - это кризис в этой части мира, учитывая, что недалеко у нас крупнейший кризис со времен Второй мировой войны... Мы не хотим кризисной дипломатии. Сначала номерные знаки, потом баррикады, мы не хотим чего-то еще на следующей неделе", - заявил Шолле в интервью газете.
Президент Сербии Александр Вучич в среду указал на внешнее давление на Белград с целью обеспечить самопровозглашенной республике Косово членство в ООН в контексте предстоящего визита в Сербию советника госдепартамента США. Ранее он предположил, что Запад потребует от властей Сербии подписать соглашение с самопровозглашенной республикой Косово, как только Белград поддержит санкции в отношении России.
Глава комитета по Косово и Метохии Скупщины (парламента) Сербии Милован Дрецун сообщил в ноябре РИА Новости, что власти самопровозглашенного Косово при поддержке ЕС и США продвигают в повестку переговоров с Белградом в Брюсселе неприемлемое "франко-германское" предложение о фактическом признании независимости и допущении Приштины в ООН.
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В миреКосовоСШАГосударственный департамент СШААлександр ВучичАльбин КуртиСербия
 
 
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