В Госдепе назвали причину давления США на Сербию и Косово
Госдеп: США давят на Сербию и Косово для предотвращения распространения "метастаз насилия"
© AP Photo / Pablo Martinez MonsivaisЗдание Госдепартамента США в Вашингтоне
© AP Photo / Pablo Martinez Monsivais
Здание Госдепартамента США в Вашингтоне. Архивное фото
МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. США усиливают дипломатическое давление на Сербию и самопровозглашенную республику Косово, чтобы не дать "метастазам насилия распространиться" и не допустить нового конфликта в регионе, пишет газета Financial Times со ссылкой на сотрудника госдепа США Дерека Шолле.
Шолле в среду посетил Северную Македонию, где провел встречи за закрытыми дверями с премьером, министром обороны и главой МИД. Затем он отправился в Приштину, где его приняла президент самопровозглашенного Косово Вьоса Османи и назначены беседы с премьером Альбином Курти и другими политиками. В четверг советника госдепа ожидают в Белграде.
"Мы были обеспокоены в связи с тем, что насилие даст метастазы... Последнее, чего кто-либо хочет сейчас - это кризис в этой части мира, учитывая, что недалеко у нас крупнейший кризис со времен Второй мировой войны... Мы не хотим кризисной дипломатии. Сначала номерные знаки, потом баррикады, мы не хотим чего-то еще на следующей неделе", - заявил Шолле в интервью газете.
Президент Сербии Александр Вучич в среду указал на внешнее давление на Белград с целью обеспечить самопровозглашенной республике Косово членство в ООН в контексте предстоящего визита в Сербию советника госдепартамента США. Ранее он предположил, что Запад потребует от властей Сербии подписать соглашение с самопровозглашенной республикой Косово, как только Белград поддержит санкции в отношении России.
Глава комитета по Косово и Метохии Скупщины (парламента) Сербии Милован Дрецун сообщил в ноябре РИА Новости, что власти самопровозглашенного Косово при поддержке ЕС и США продвигают в повестку переговоров с Белградом в Брюсселе неприемлемое "франко-германское" предложение о фактическом признании независимости и допущении Приштины в ООН.