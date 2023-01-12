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Посольство США в Москве не стало разглашать детали освобождения Дадли - РИА Новости, 12.01.2023
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Посольство США в Москве не стало разглашать детали освобождения Дадли
Посольство США в Москве не стало разглашать детали освобождения Дадли - РИА Новости, 12.01.2023
Посольство США в Москве не стало разглашать детали освобождения Дадли
Посольство США в Москве не стало разглашать детали освобождения из-под ареста американского гражданина Тейлора Дадли. РИА Новости, 12.01.2023
2023-01-12T23:03
2023-01-12T23:03
в мире
калининградская область
польша
россия
военно-морские силы сша
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МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Посольство США в Москве не стало разглашать детали освобождения из-под ареста американского гражданина Тейлора Дадли. В четверг экс-губернатор штата Нью-Мехико Билл Ричардсон заявил РИА Новости, что Дадли возвращается домой после освобождения из-под ареста в России. Дадли взяли под стражу в прошлом году при переходе границы российской Калининградской области с Польшей. По его словам, ветеран ВМС США Дадли был освобожден 12 января 2023 года на российско-польском пограничном переходе Багратионовск-Безледы и сейчас на пути домой. По данным местных СМИ, 35-летнего Дадли задержали российские пограничники в апреле 2022 года после того, как он с неясными целями проник в Калининградскую область из Польши, где участвовал в музыкальном фестивале.
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в мире, калининградская область, польша, россия, военно-морские силы сша
В мире, Калининградская область, Польша, Россия, Военно-морские силы США
23:03 12.01.2023
 
Посольство США в Москве не стало разглашать детали освобождения Дадли

Посольство США не стало разглашать детали освобождения из-под ареста американца Дадли

© Фото : Jonathan FranksБывший американский военный Тейлор Дадли
Бывший американский военный Тейлор Дадли - РИА Новости, 1920, 12.01.2023
© Фото : Jonathan Franks
Бывший американский военный Тейлор Дадли. Архивное фото
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МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Посольство США в Москве не стало разглашать детали освобождения из-под ареста американского гражданина Тейлора Дадли.
"Мы в курсе сообщений о том, что гражданин США был депортирован после того, как был арестован в России, но не можем обсуждать конкретные детали этого случая, исходя из соображений конфиденциальности", - заявили РИА Новости в дипмиссии, отвечая на соответствующий вопрос.
В четверг экс-губернатор штата Нью-Мехико Билл Ричардсон заявил РИА Новости, что Дадли возвращается домой после освобождения из-под ареста в России. Дадли взяли под стражу в прошлом году при переходе границы российской Калининградской области с Польшей. По его словам, ветеран ВМС США Дадли был освобожден 12 января 2023 года на российско-польском пограничном переходе Багратионовск-Безледы и сейчас на пути домой.
По данным местных СМИ, 35-летнего Дадли задержали российские пограничники в апреле 2022 года после того, как он с неясными целями проник в Калининградскую область из Польши, где участвовал в музыкальном фестивале.
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В миреКалининградская областьПольшаРоссияВоенно-морские силы США
 
 
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