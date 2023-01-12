https://ria.ru/20230112/dadli-1844512123.html

Посольство США в Москве не стало разглашать детали освобождения Дадли

Посольство США в Москве не стало разглашать детали освобождения Дадли - РИА Новости, 12.01.2023

Посольство США в Москве не стало разглашать детали освобождения Дадли

Посольство США в Москве не стало разглашать детали освобождения из-под ареста американского гражданина Тейлора Дадли. РИА Новости, 12.01.2023

2023-01-12T23:03

2023-01-12T23:03

2023-01-12T23:03

в мире

калининградская область

польша

россия

военно-морские силы сша

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/0c/1844486407_0:0:1281:720_1920x0_80_0_0_9417acd8b9ae1548a6e2ebfc5dc5a46b.jpg

МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Посольство США в Москве не стало разглашать детали освобождения из-под ареста американского гражданина Тейлора Дадли. В четверг экс-губернатор штата Нью-Мехико Билл Ричардсон заявил РИА Новости, что Дадли возвращается домой после освобождения из-под ареста в России. Дадли взяли под стражу в прошлом году при переходе границы российской Калининградской области с Польшей. По его словам, ветеран ВМС США Дадли был освобожден 12 января 2023 года на российско-польском пограничном переходе Багратионовск-Безледы и сейчас на пути домой. По данным местных СМИ, 35-летнего Дадли задержали российские пограничники в апреле 2022 года после того, как он с неясными целями проник в Калининградскую область из Польши, где участвовал в музыкальном фестивале.

https://ria.ru/20221208/uilan-1837269366.html

калининградская область

польша

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, калининградская область, польша, россия, военно-морские силы сша