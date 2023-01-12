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Посредник США по обмену заключенными подтвердил освобождение Дадли в России - РИА Новости, 12.01.2023
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Посредник США по обмену заключенными подтвердил освобождение Дадли в России
Посредник США по обмену заключенными подтвердил освобождение Дадли в России - РИА Новости, 12.01.2023
Посредник США по обмену заключенными подтвердил освобождение Дадли в России
Американца Тэйлора Дадли освободили из-под ареста в России, сообщил РИА Новости посредник по обмену заключенными, экс-губернатор штата Нью-Мексико Билл... РИА Новости, 12.01.2023
2023-01-12T19:04
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россия
сша
в мире
калининградская область
польша
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ВАШИНГТОН, 12 янв — РИА Новости. Американца Тэйлора Дадли освободили из-под ареста в России, сообщил РИА Новости посредник по обмену заключенными, экс-губернатор штата Нью-Мексико Билл Ричардсон.Уточняется, что 35-летнего мужчину взяли под стражу в апреле прошлого года при переходе границы Калининградской области с Польшей. По данным американских СМИ, его задержали после того, как он с неясными целями проник на территорию России, где принимал участие в музыкальном фестивале.По данным телеканала CNN, переговоры об освобождении американца шли несколько месяцев при посредничестве экс-губернатора штата Нью-Мексико Билла Ричардсона.
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россия, сша, в мире, калининградская область, польша
Россия, США, В мире, Калининградская область, Польша
19:04 12.01.2023 (обновлено: 21:03 12.01.2023)
 
Посредник США по обмену заключенными подтвердил освобождение Дадли в России

Посредник США по обмену заключенными Ричардсон подтвердил освобождение Дадли в России

© Фото : Jonathan FranksБывший американский военный Тейлор Дадли
Бывший американский военный Тейлор Дадли - РИА Новости, 1920, 12.01.2023
© Фото : Jonathan Franks
Бывший американский военный Тейлор Дадли. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 12 янв — РИА Новости. Американца Тэйлора Дадли освободили из-под ареста в России, сообщил РИА Новости посредник по обмену заключенными, экс-губернатор штата Нью-Мексико Билл Ричардсон.

"Ветеран ВМС США Тэйлор Дадли освобожден из-под ареста России сегодня, 12 января 2023 года, на российско-польском пограничном переходе Багратионовск Безледы и сейчас сопровождается командой Richardson Center на пути домой вместе со своей матерью Шелли", — говорится в письменном ответе на запрос агентства.

Уточняется, что 35-летнего мужчину взяли под стражу в апреле прошлого года при переходе границы Калининградской области с Польшей. По данным американских СМИ, его задержали после того, как он с неясными целями проник на территорию России, где принимал участие в музыкальном фестивале.
По данным телеканала CNN, переговоры об освобождении американца шли несколько месяцев при посредничестве экс-губернатора штата Нью-Мексико Билла Ричардсона.
Гражданин США Пол Уилан - РИА Новости, 1920, 08.12.2022
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