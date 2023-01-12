https://ria.ru/20230112/dadli-1844483992.html

Посредник США по обмену заключенными подтвердил освобождение Дадли в России

Посредник США по обмену заключенными подтвердил освобождение Дадли в России - РИА Новости, 12.01.2023

Посредник США по обмену заключенными подтвердил освобождение Дадли в России

Американца Тэйлора Дадли освободили из-под ареста в России, сообщил РИА Новости посредник по обмену заключенными, экс-губернатор штата Нью-Мексико Билл... РИА Новости, 12.01.2023

2023-01-12T19:04

2023-01-12T19:04

2023-01-12T21:03

россия

сша

в мире

калининградская область

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ВАШИНГТОН, 12 янв — РИА Новости. Американца Тэйлора Дадли освободили из-под ареста в России, сообщил РИА Новости посредник по обмену заключенными, экс-губернатор штата Нью-Мексико Билл Ричардсон.Уточняется, что 35-летнего мужчину взяли под стражу в апреле прошлого года при переходе границы Калининградской области с Польшей. По данным американских СМИ, его задержали после того, как он с неясными целями проник на территорию России, где принимал участие в музыкальном фестивале.По данным телеканала CNN, переговоры об освобождении американца шли несколько месяцев при посредничестве экс-губернатора штата Нью-Мексико Билла Ричардсона.

https://ria.ru/20221208/uilan-1837269366.html

россия

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россия, сша, в мире, калининградская область, польша