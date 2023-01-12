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Актриса Кэрол Кук умерла за три дня до 99-летия
Актриса Кэрол Кук умерла за три дня до 99-летия - РИА Новости, 12.01.2023
Актриса Кэрол Кук умерла за три дня до 99-летия
В 98 лет умерла актриса Кэрол Кук, пишет Deadline со ссылкой на мужа артистки Тома Траупа. РИА Новости, 12.01.2023
2023-01-12T11:38
2023-01-12T11:38
2023-01-12T11:38
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МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. В 98 лет умерла актриса Кэрол Кук, пишет Deadline со ссылкой на мужа артистки Тома Траупа. Ее не стало за три дня до 99-летия. Настоящее имя артистки — Милдред Фрэнсис. Взять псевдоним "Кэрол" в честь кинозвезды Ломбард ей предложила Люсиль Болл. С последней Кук дружила и появилась в качестве гостя в ее ситкомах "Шоу Люси" и "Вот — Люси". Болл и ее муж Деси Арназ были звездами американского ТВ. В 2021 году вышел Фильм Аарона Соркина о них. Лента называется "В роли Рикардо". Николь Кидман сыграла Люсиль и получила за эту роль "Золотой глобус".Кук дебютировала на Бродвее в 1954 году в "Трехгрошовой опере". На большом экране ее можно было увидеть в фильмах "Невероятный мистер Лимпет", "Американский жиголо", "Шестнадцать свечей".В фильмографии Кук также значатся проекты "Уик-энд в Палм-Спрингс", "Анатомия страсти", "Она написала убийство" и многие другие.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости культуры, кино и сериалы, знаменитости, аарон соркин, николь кидман
Культура, Новости культуры, Кино и сериалы, Знаменитости, Аарон Соркин, Николь Кидман
Актриса Кэрол Кук умерла за три дня до 99-летия
Звезда фильма "Шестнадцать свечей" Кэрол Кук умерла в 98 лет
МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. В 98 лет умерла актриса Кэрол Кук, пишет Deadline со ссылкой на мужа артистки Тома Траупа.
Ее не стало за три дня до 99-летия.
Настоящее имя артистки — Милдред Фрэнсис. Взять псевдоним
"Кэрол" в честь кинозвезды Ломбард ей предложила Люсиль Болл. С последней Кук дружила и появилась в качестве гостя в ее ситкомах "Шоу Люси" и "Вот — Люси". Болл и ее муж Деси Арназ были звездами американского ТВ. В 2021 году вышел Фильм Аарона Соркина о них. Лента называется "В роли Рикардо". Николь Кидман сыграла Люсиль и получила за эту роль "Золотой глобус".
Кук дебютировала на Бродвее в 1954 году в "Трехгрошовой опере". На большом экране ее можно было увидеть в фильмах "Невероятный мистер Лимпет", "Американский жиголо", "Шестнадцать свечей".
В фильмографии Кук также значатся проекты "Уик-энд в Палм-Спрингс", "Анатомия страсти", "Она написала убийство" и многие другие.