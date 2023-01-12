https://ria.ru/20230112/chalaev-1844466926.html

Командир полка имени Кадырова опроверг слухи о сдаче в плен

Командир полка имени Кадырова опроверг слухи о сдаче в плен - РИА Новости, 12.01.2023

Командир полка имени Кадырова опроверг слухи о сдаче в плен

Командир полка полиции спецназначения имени Ахмата-Хаджи Кадырова Замид Чалаев опроверг информацию о том, что он сдался в плен в зоне проведения специальной... РИА Новости, 12.01.2023

2023-01-12T17:53

2023-01-12T17:53

2023-01-12T19:02

специальная военная операция на украине

безопасность

россия

чеченская республика (чечня)

украина

ситуация в днр и лнр

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/0b/1782879765_0:0:2999:1688_1920x0_80_0_0_d7a3f257a717eb20c948a7eb3bd6936c.jpg

ГРОЗНЫЙ, 12 янв — РИА Новости. Командир полка полиции спецназначения имени Ахмата-Хаджи Кадырова Замид Чалаев опроверг информацию о том, что он сдался в плен в зоне проведения специальной военной операции. Видеозапись с его выступлением опубликовал в своем телеграм-канале министр Чечни по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев. По его словам, слухи о пленении Чалаева стали публиковать различные "проукраинские, пронацистские и фашистские издания", а также представители полка "Азов"*, признанного в России террористической организацией. "Хочу сказать тем шайтанам, которые распространяют эти слухи: я не командир "Азова", чтобы снять с себя штаны и сдаться в плен. Я командир специального полка имени Ахмата-Хаджи Кадырова… У нас девиз такой, как в свое время сказал Байсангур Беноевский: "Если мы попали в окружение, вам от нас не уйти", — сказал Чалаев.В старину среди чеченцев бытовал обычай, согласно которому с крупно провинившегося члена сообщества снимали часть одежды, чтобы таким образом подчеркнуть его позор. Соответствующее идиоматическое выражение в чеченском языке употребляется и в настоящее время.Байсангур Беноевский (1794-1861) — национальный герой чеченского народа. Во время Кавказской войны он был одним из наибов имама Шамиля. После сдачи последнего русским войскам во время осады Гуниба Байсангур, по мнению ряда исследователей, прорвал окружение и с небольшим отрядом сподвижников ушел в Чечню, где сопротивлялся еще два года.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима. Для этого, по его словам, планируется провести демилитаризацию и денацификацию Украины, предать суду всех военных преступников, ответственных за кровавые преступления против мирных жителей Донбасса.* Запрещенная в России террористическая организация.

https://ria.ru/20221220/spetsnaz-1840024992.html

https://ria.ru/20230111/kadyrov-1844014986.html

https://ria.ru/20221108/akhmat-1829953173.html

россия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

безопасность, россия, чеченская республика (чечня), украина, ситуация в днр и лнр