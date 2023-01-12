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Командир полка имени Кадырова опроверг слухи о сдаче в плен - РИА Новости, 12.01.2023
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230112/chalaev-1844466926.html
Командир полка имени Кадырова опроверг слухи о сдаче в плен
Командир полка имени Кадырова опроверг слухи о сдаче в плен - РИА Новости, 12.01.2023
Командир полка имени Кадырова опроверг слухи о сдаче в плен
Командир полка полиции спецназначения имени Ахмата-Хаджи Кадырова Замид Чалаев опроверг информацию о том, что он сдался в плен в зоне проведения специальной... РИА Новости, 12.01.2023
2023-01-12T17:53
2023-01-12T19:02
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
чеченская республика (чечня)
украина
ситуация в днр и лнр
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ГРОЗНЫЙ, 12 янв — РИА Новости. Командир полка полиции спецназначения имени Ахмата-Хаджи Кадырова Замид Чалаев опроверг информацию о том, что он сдался в плен в зоне проведения специальной военной операции. Видеозапись с его выступлением опубликовал в своем телеграм-канале министр Чечни по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев. По его словам, слухи о пленении Чалаева стали публиковать различные "проукраинские, пронацистские и фашистские издания", а также представители полка "Азов"*, признанного в России террористической организацией. "Хочу сказать тем шайтанам, которые распространяют эти слухи: я не командир "Азова", чтобы снять с себя штаны и сдаться в плен. Я командир специального полка имени Ахмата-Хаджи Кадырова… У нас девиз такой, как в свое время сказал Байсангур Беноевский: "Если мы попали в окружение, вам от нас не уйти", — сказал Чалаев.В старину среди чеченцев бытовал обычай, согласно которому с крупно провинившегося члена сообщества снимали часть одежды, чтобы таким образом подчеркнуть его позор. Соответствующее идиоматическое выражение в чеченском языке употребляется и в настоящее время.Байсангур Беноевский (1794-1861) — национальный герой чеченского народа. Во время Кавказской войны он был одним из наибов имама Шамиля. После сдачи последнего русским войскам во время осады Гуниба Байсангур, по мнению ряда исследователей, прорвал окружение и с небольшим отрядом сподвижников ушел в Чечню, где сопротивлялся еще два года.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима. Для этого, по его словам, планируется провести демилитаризацию и денацификацию Украины, предать суду всех военных преступников, ответственных за кровавые преступления против мирных жителей Донбасса.* Запрещенная в России террористическая организация.
https://ria.ru/20221220/spetsnaz-1840024992.html
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безопасность, россия, чеченская республика (чечня), украина, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Чеченская республика (Чечня), Украина, Ситуация в ДНР и ЛНР
17:53 12.01.2023 (обновлено: 19:02 12.01.2023)
 
Командир полка имени Кадырова опроверг слухи о сдаче в плен

Командир полка имени Кадырова Чалаев опроверг информацию украинских СМИ о сдаче в плен

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в медиабанкКомандир полка полиции специального назначения имени Героя России А. А. Кадырова МВД по Чеченской Республике герой России Замид Чалаев
Командир полка полиции специального назначения имени Героя России А. А. Кадырова МВД по Чеченской Республике герой России Замид Чалаев - РИА Новости, 1920, 12.01.2023
© РИА Новости / Илья Питалев
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Командир полка полиции специального назначения имени Героя России А. А. Кадырова МВД по Чеченской Республике герой России Замид Чалаев. Архивное фото
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ГРОЗНЫЙ, 12 янв — РИА Новости. Командир полка полиции спецназначения имени Ахмата-Хаджи Кадырова Замид Чалаев опроверг информацию о том, что он сдался в плен в зоне проведения специальной военной операции.
Видеозапись с его выступлением опубликовал в своем телеграм-канале министр Чечни по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев.
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Кадыров рассказал о росте потока добровольцев в университете спецназа
По его словам, слухи о пленении Чалаева стали публиковать различные "проукраинские, пронацистские и фашистские издания", а также представители полка "Азов"*, признанного в России террористической организацией.
"Хочу сказать тем шайтанам, которые распространяют эти слухи: я не командир "Азова", чтобы снять с себя штаны и сдаться в плен. Я командир специального полка имени Ахмата-Хаджи Кадырова… У нас девиз такой, как в свое время сказал Байсангур Беноевский: "Если мы попали в окружение, вам от нас не уйти", — сказал Чалаев.
В старину среди чеченцев бытовал обычай, согласно которому с крупно провинившегося члена сообщества снимали часть одежды, чтобы таким образом подчеркнуть его позор. Соответствующее идиоматическое выражение в чеченском языке употребляется и в настоящее время.
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Байсангур Беноевский (1794-1861) — национальный герой чеченского народа. Во время Кавказской войны он был одним из наибов имама Шамиля. После сдачи последнего русским войскам во время осады Гуниба Байсангур, по мнению ряда исследователей, прорвал окружение и с небольшим отрядом сподвижников ушел в Чечню, где сопротивлялся еще два года.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима. Для этого, по его словам, планируется провести демилитаризацию и денацификацию Украины, предать суду всех военных преступников, ответственных за кровавые преступления против мирных жителей Донбасса.
* Запрещенная в России террористическая организация.
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияЧеченская республика (Чечня)УкраинаСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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