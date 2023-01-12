https://ria.ru/20230112/cardib-1844429185.html

Американская рэперша не сдержала эмоций, увидев цены на продукты

Американская рэперша не сдержала эмоций, увидев цены на продукты - РИА Новости, 12.01.2023

Американская рэперша не сдержала эмоций, увидев цены на продукты

Американская рэп-исполнительница Карди Би (Cardi B) нецензурно высказалась в соцсетях по поводу подорожания продуктов питания в США на фоне растущей инфляции. РИА Новости, 12.01.2023

2023-01-12T16:06

2023-01-12T16:06

2023-01-12T16:30

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cardi b

сша

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МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. Американская рэп-исполнительница Карди Би (Cardi B) нецензурно высказалась в соцсетях по поводу подорожания продуктов питания в США на фоне растущей инфляции.Исполнительница заметила, что цены в магазинах стали настолько абсурдными, что сравнялись со стоимостью еды в кафе."Я экономлю, поэтому знаю, сколько денег тратится у меня в доме каждую неделю. И я вижу, что цены на продукты утроились. И, эй, какого черта происходит? Я хочу видеть, на что тратятся такие деньги, я хожу в чертов супермаркет и вижу, что цены поднялись в два-три раза! Салат-латук стоил два доллара пару месяцев назад, а теперь, <...>, семь долларов, естественно, мне есть что сказать! <...> Если уж я считаю, что это безумие, то что думают люди из среднего класса и беднота? Так что да, я выскажусь, черт, у меня большая аудитория! Все ответственные за такие цены могут пойти к черту!" — заявила Карди Би.Ее поддержали многие комментаторы в Сети. Некоторые уверены, что положение дел станет только хуже."Это только начало. С нетерпением жду, что ты скажешь о космическом росте цен на энергоносители", — ответил репортер Julio N. Rausseo."Факты от Карди Би по этому поводу. Результаты выборов дают свои последствия", — считает JefferyADoveJr."Абсолютно та же история в Австралии. За последний год цены утроились", — сообщил VenomFNx."Согласен с Карди. Дело в том, что многое исходит от окружения. BigTech, СМИ, правительство. Все они призывают людей просто "принять это". Тщательно осмотритесь вокруг, проследите за деньгами — и вы увидите, кому все это выгодно и почему это не останавливается", — посоветовал Nickweiser.Западные страны столкнулись с ростом цен на энергоресурсы и всплеском инфляции из-за введения санкций против Москвы и курса на отказ от российского топлива. На фоне подорожания горючего, прежде всего газа, промышленность в Европе во многом лишилась конкурентных преимуществ, что повлияло и на другие сферы экономики. Также США и европейские государства столкнулись с рекордной за десятилетия инфляцией, а также кризисом социального обеспечения.

https://ria.ru/20221226/inflyatsiya-1841263144.html

https://ria.ru/20230110/farfor-1843993215.html

https://ria.ru/20230107/manifestatsiya-1843400919.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Матыс

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