Рейтинг@Mail.ru
Американская рэперша не сдержала эмоций, увидев цены на продукты - РИА Новости, 12.01.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20230112/cardib-1844429185.html
Американская рэперша не сдержала эмоций, увидев цены на продукты
Американская рэперша не сдержала эмоций, увидев цены на продукты - РИА Новости, 12.01.2023
Американская рэперша не сдержала эмоций, увидев цены на продукты
Американская рэп-исполнительница Карди Би (Cardi B) нецензурно высказалась в соцсетях по поводу подорожания продуктов питания в США на фоне растущей инфляции. РИА Новости, 12.01.2023
2023-01-12T16:06
2023-01-12T16:30
цены на нефть
cardi b
сша
австралия
москва
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/0c/1844426886_0:206:2909:1842_1920x0_80_0_0_26e23b17900ba5e2ae33a9bce9f076b0.jpg
МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. Американская рэп-исполнительница Карди Би (Cardi B) нецензурно высказалась в соцсетях по поводу подорожания продуктов питания в США на фоне растущей инфляции.Исполнительница заметила, что цены в магазинах стали настолько абсурдными, что сравнялись со стоимостью еды в кафе."Я экономлю, поэтому знаю, сколько денег тратится у меня в доме каждую неделю. И я вижу, что цены на продукты утроились. И, эй, какого черта происходит? Я хочу видеть, на что тратятся такие деньги, я хожу в чертов супермаркет и вижу, что цены поднялись в два-три раза! Салат-латук стоил два доллара пару месяцев назад, а теперь, &lt;...&gt;, семь долларов, естественно, мне есть что сказать! &lt;...&gt; Если уж я считаю, что это безумие, то что думают люди из среднего класса и беднота? Так что да, я выскажусь, черт, у меня большая аудитория! Все ответственные за такие цены могут пойти к черту!" — заявила Карди Би.Ее поддержали многие комментаторы в Сети. Некоторые уверены, что положение дел станет только хуже."Это только начало. С нетерпением жду, что ты скажешь о космическом росте цен на энергоносители", — ответил репортер Julio N. Rausseo."Факты от Карди Би по этому поводу. Результаты выборов дают свои последствия", — считает JefferyADoveJr."Абсолютно та же история в Австралии. За последний год цены утроились", — сообщил VenomFNx."Согласен с Карди. Дело в том, что многое исходит от окружения. BigTech, СМИ, правительство. Все они призывают людей просто "принять это". Тщательно осмотритесь вокруг, проследите за деньгами — и вы увидите, кому все это выгодно и почему это не останавливается", — посоветовал Nickweiser.Западные страны столкнулись с ростом цен на энергоресурсы и всплеском инфляции из-за введения санкций против Москвы и курса на отказ от российского топлива. На фоне подорожания горючего, прежде всего газа, промышленность в Европе во многом лишилась конкурентных преимуществ, что повлияло и на другие сферы экономики. Также США и европейские государства столкнулись с рекордной за десятилетия инфляцией, а также кризисом социального обеспечения.
https://ria.ru/20221226/inflyatsiya-1841263144.html
https://ria.ru/20230110/farfor-1843993215.html
https://ria.ru/20230107/manifestatsiya-1843400919.html
сша
австралия
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Ольга Матыс
Ольга Матыс
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/0c/1844426886_90:0:2821:2048_1920x0_80_0_0_bbdc132fc7c587a4ea54f77033c12c43.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
цены на нефть, cardi b, сша, австралия, москва
Цены на нефть, Cardi B, США, Австралия, Москва
16:06 12.01.2023 (обновлено: 16:30 12.01.2023)
 
Американская рэперша не сдержала эмоций, увидев цены на продукты

Рэперша Карди Би нецензурно отозвалась об ответственных за подорожание продуктов в США

© AP Photo / Invision / Mark Von HoldenАмериканская исполнительница Cardi B
Американская исполнительница Cardi B - РИА Новости, 1920, 12.01.2023
© AP Photo / Invision / Mark Von Holden
Американская исполнительница Cardi B. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. Американская рэп-исполнительница Карди Би (Cardi B) нецензурно высказалась в соцсетях по поводу подорожания продуктов питания в США на фоне растущей инфляции.
Исполнительница заметила, что цены в магазинах стали настолько абсурдными, что сравнялись со стоимостью еды в кафе.
Доллары - РИА Новости, 1920, 26.12.2022
26 декабря 2022, 01:16
Экономист раскрыл, зачем Америка придумала инфляцию
"Я экономлю, поэтому знаю, сколько денег тратится у меня в доме каждую неделю. И я вижу, что цены на продукты утроились. И, эй, какого черта происходит? Я хочу видеть, на что тратятся такие деньги, я хожу в чертов супермаркет и вижу, что цены поднялись в два-три раза! Салат-латук стоил два доллара пару месяцев назад, а теперь, <...>, семь долларов, естественно, мне есть что сказать! <...> Если уж я считаю, что это безумие, то что думают люди из среднего класса и беднота? Так что да, я выскажусь, черт, у меня большая аудитория! Все ответственные за такие цены могут пойти к черту!" — заявила Карди Би.
Ее поддержали многие комментаторы в Сети. Некоторые уверены, что положение дел станет только хуже.
"Это только начало. С нетерпением жду, что ты скажешь о космическом росте цен на энергоносители", — ответил репортер Julio N. Rausseo.
"Факты от Карди Би по этому поводу. Результаты выборов дают свои последствия", — считает JefferyADoveJr.
Ратуша в Валбжихе - РИА Новости, 1920, 10.01.2023
10 января, 20:36
В Польше из-за высоких цен на газ обанкротилась старейшая фабрика фарфора
"Абсолютно та же история в Австралии. За последний год цены утроились", — сообщил VenomFNx.
"Согласен с Карди. Дело в том, что многое исходит от окружения. BigTech, СМИ, правительство. Все они призывают людей просто "принять это". Тщательно осмотритесь вокруг, проследите за деньгами — и вы увидите, кому все это выгодно и почему это не останавливается", — посоветовал Nickweiser.
Западные страны столкнулись с ростом цен на энергоресурсы и всплеском инфляции из-за введения санкций против Москвы и курса на отказ от российского топлива. На фоне подорожания горючего, прежде всего газа, промышленность в Европе во многом лишилась конкурентных преимуществ, что повлияло и на другие сферы экономики. Также США и европейские государства столкнулись с рекордной за десятилетия инфляцией, а также кризисом социального обеспечения.
Протест в Париже против инфляции, подорожания жизни и пенсионной реформы - РИА Новости, 1920, 07.01.2023
7 января, 17:18
В Париже движение "Желтые жилеты" протестует из-за роста цен
 
Цены на нефтьCardi BСШААвстралияМосква
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала