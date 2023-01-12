https://ria.ru/20230112/byust-1844394573.html

Республиканцы раскритиковали идею установить бюст Зеленского в Капитолии

Республиканцы раскритиковали идею установить бюст Зеленского в Капитолии - РИА Новости, 12.01.2023

Республиканцы раскритиковали идею установить бюст Зеленского в Капитолии

Член палаты представителей конгресса США от штата Джорджия Марджори Тейлор Грин выступила против предложения установить бюст Владимира Зеленского в Капитолии,... РИА Новости, 12.01.2023

2023-01-12T14:22

2023-01-12T14:22

2023-01-12T14:22

в мире

владимир зеленский

марджори тейлор грин

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ВАШИНГТОН, 12 янв - РИА Новости. Член палаты представителей конгресса США от штата Джорджия Марджори Тейлор Грин выступила против предложения установить бюст Владимира Зеленского в Капитолии, заявив американским политикам, что они служат на пользу США, а не Украины. Конгрессвумен отреагировала на резолюцию от республиканца в палате представителей США Джо Уилсона, согласно которой он предлагает поставить бюст Зеленского в занимаемой палатой представителей части Капитолия. Марджори Тейлор Грин, однако, была не единственной республиканкой, раскритиковавшей эту идею. Так, например, недовольство выразил и член палаты представителей Энди Биггс. "Больше 100 миллиардов долларов Украине было недостаточно?" - задался он вопросом в публикации в Twitter.

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в мире, владимир зеленский, марджори тейлор грин, сша, украина, капитолий