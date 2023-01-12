Рейтинг@Mail.ru
Республиканцы раскритиковали идею установить бюст Зеленского в Капитолии - РИА Новости, 12.01.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20230112/byust-1844394573.html
Республиканцы раскритиковали идею установить бюст Зеленского в Капитолии
Республиканцы раскритиковали идею установить бюст Зеленского в Капитолии - РИА Новости, 12.01.2023
Республиканцы раскритиковали идею установить бюст Зеленского в Капитолии
Член палаты представителей конгресса США от штата Джорджия Марджори Тейлор Грин выступила против предложения установить бюст Владимира Зеленского в Капитолии,... РИА Новости, 12.01.2023
2023-01-12T14:22
2023-01-12T14:22
в мире
владимир зеленский
марджори тейлор грин
сша
украина
капитолий
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/16/1833242162_0:147:3056:1867_1920x0_80_0_0_7ba5a9db4a37fdab5436e048fa45d9f9.jpg
ВАШИНГТОН, 12 янв - РИА Новости. Член палаты представителей конгресса США от штата Джорджия Марджори Тейлор Грин выступила против предложения установить бюст Владимира Зеленского в Капитолии, заявив американским политикам, что они служат на пользу США, а не Украины. Конгрессвумен отреагировала на резолюцию от республиканца в палате представителей США Джо Уилсона, согласно которой он предлагает поставить бюст Зеленского в занимаемой палатой представителей части Капитолия. Марджори Тейлор Грин, однако, была не единственной республиканкой, раскритиковавшей эту идею. Так, например, недовольство выразил и член палаты представителей Энди Биггс. "Больше 100 миллиардов долларов Украине было недостаточно?" - задался он вопросом в публикации в Twitter.
https://ria.ru/20230112/bayden-1844276758.html
сша
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/16/1833242162_198:0:2929:2048_1920x0_80_0_0_37bedb0a2fd35ef8fbc753a6d38cdfef.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, владимир зеленский, марджори тейлор грин, сша, украина, капитолий
В мире, Владимир Зеленский, Марджори Тейлор Грин, США, Украина, Капитолий
14:22 12.01.2023
 
Республиканцы раскритиковали идею установить бюст Зеленского в Капитолии

Конгрессвумен Тейлор Грин раскритиковала идею установить бюст Зеленского в Капитолии

© AP Photo / Efrem LukatskyВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 12.01.2023
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 12 янв - РИА Новости. Член палаты представителей конгресса США от штата Джорджия Марджори Тейлор Грин выступила против предложения установить бюст Владимира Зеленского в Капитолии, заявив американским политикам, что они служат на пользу США, а не Украины.
Конгрессвумен отреагировала на резолюцию от республиканца в палате представителей США Джо Уилсона, согласно которой он предлагает поставить бюст Зеленского в занимаемой палатой представителей части Капитолия.
"Категорически нет! Мы служим Америке, не Украине!" - написала Грин в Twitter, прикрепив фото предлагаемой резолюции.
Марджори Тейлор Грин, однако, была не единственной республиканкой, раскритиковавшей эту идею. Так, например, недовольство выразил и член палаты представителей Энди Биггс.
"Больше 100 миллиардов долларов Украине было недостаточно?" - задался он вопросом в публикации в Twitter.
Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер - РИА Новости, 1920, 12.01.2023
Вчера, 05:37
Пресс-секретарь Байдена вывела американцев из себя одной фразой
 
В миреВладимир ЗеленскийМарджори Тейлор ГринСШАУкраинаКапитолий
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала