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Республиканцы раскритиковали идею установить бюст Зеленского в Капитолии
Республиканцы раскритиковали идею установить бюст Зеленского в Капитолии - РИА Новости, 12.01.2023
Республиканцы раскритиковали идею установить бюст Зеленского в Капитолии
Член палаты представителей конгресса США от штата Джорджия Марджори Тейлор Грин выступила против предложения установить бюст Владимира Зеленского в Капитолии,... РИА Новости, 12.01.2023
2023-01-12T14:22
2023-01-12T14:22
2023-01-12T14:22
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ВАШИНГТОН, 12 янв - РИА Новости. Член палаты представителей конгресса США от штата Джорджия Марджори Тейлор Грин выступила против предложения установить бюст Владимира Зеленского в Капитолии, заявив американским политикам, что они служат на пользу США, а не Украины. Конгрессвумен отреагировала на резолюцию от республиканца в палате представителей США Джо Уилсона, согласно которой он предлагает поставить бюст Зеленского в занимаемой палатой представителей части Капитолия. Марджори Тейлор Грин, однако, была не единственной республиканкой, раскритиковавшей эту идею. Так, например, недовольство выразил и член палаты представителей Энди Биггс. "Больше 100 миллиардов долларов Украине было недостаточно?" - задался он вопросом в публикации в Twitter.
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в мире, владимир зеленский, марджори тейлор грин, сша, украина, капитолий
В мире, Владимир Зеленский, Марджори Тейлор Грин, США, Украина, Капитолий
Республиканцы раскритиковали идею установить бюст Зеленского в Капитолии
Конгрессвумен Тейлор Грин раскритиковала идею установить бюст Зеленского в Капитолии