https://ria.ru/20230112/btr-1844420734.html

Молдавия получила от Германии 19 БТР, которые оборудуют пулеметами

Молдавия получила от Германии 19 БТР, которые оборудуют пулеметами - РИА Новости, 12.01.2023

Молдавия получила от Германии 19 БТР, которые оборудуют пулеметами

Молдавия получила в дар от Германии 19 бронетранспортеров, которые будут оборудованы пулеметами и должны использоваться для подготовки к миротворческим миссиям, РИА Новости, 12.01.2023

2023-01-12T15:36

2023-01-12T15:36

2023-01-12T15:36

в мире

молдавия

германия

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КИШИНЕВ, 12 янв - РИА Новости. Молдавия получила в дар от Германии 19 бронетранспортеров, которые будут оборудованы пулеметами и должны использоваться для подготовки к миротворческим миссиям, заявил министр обороны республики Анатолий Носатый. Первая партия бронетранспортеров Piranha из Германии прибыла в Молдавию 10 января. В четверг состоялась официальная церемония передачи техники министерству обороны в присутствии главы ведомства Носатого, вице-премьера, главы МИД Нику Попеску, а также представителей посольства Германии. "Я рад принимать участие в принятии первой партии помощи от правительства Германии, благодарю за ваш вклад в модернизацию национальной армии Молдавии. Мы получили 19 единиц техники, мы установим на бронетранспортеры пулеметы, у нас они есть. Конечно, у этой техники есть цена, но для нас это было пожертвование со стороны правительства Германии", - заявил Носатый журналистам. Он признал, что техника не новая, Молдавия получила бронетранспортеры модели третьего поколения, однако они прошли капитальную проверку и получили гарантийный срок работы. "Это оборудование - первая часть помощи, полностью она поступит до конца первого полугодия. Эти бронетранспортеры уже распределены в батальоне, который принимает участие во всех миротворческих миссиях за рубежом. У солдат батальона уже есть навыки управления этой техникой", - добавил министр, отказавшись сообщить, какую еще технику в будущем может передать Германия. Ранее представители минобороны Молдавии заявили, что хотели бы усилить обороноспособность страны и приобрести для этого необходимое оружие. В частности, министр обороны говорил о необходимости создания системы ПВО, однако у страны сейчас на это нет средств.

https://ria.ru/20230111/pridnestrove-1844266101.html

https://ria.ru/20230112/sdpg-1844290817.html

https://ria.ru/20230107/nemtsy-1843316800.html

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в мире, молдавия, германия