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Молдавия получила от Германии 19 БТР, которые оборудуют пулеметами - РИА Новости, 12.01.2023
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Молдавия получила от Германии 19 БТР, которые оборудуют пулеметами
Молдавия получила от Германии 19 БТР, которые оборудуют пулеметами - РИА Новости, 12.01.2023
Молдавия получила от Германии 19 БТР, которые оборудуют пулеметами
Молдавия получила в дар от Германии 19 бронетранспортеров, которые будут оборудованы пулеметами и должны использоваться для подготовки к миротворческим миссиям, РИА Новости, 12.01.2023
2023-01-12T15:36
2023-01-12T15:36
в мире
молдавия
германия
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КИШИНЕВ, 12 янв - РИА Новости. Молдавия получила в дар от Германии 19 бронетранспортеров, которые будут оборудованы пулеметами и должны использоваться для подготовки к миротворческим миссиям, заявил министр обороны республики Анатолий Носатый. Первая партия бронетранспортеров Piranha из Германии прибыла в Молдавию 10 января. В четверг состоялась официальная церемония передачи техники министерству обороны в присутствии главы ведомства Носатого, вице-премьера, главы МИД Нику Попеску, а также представителей посольства Германии. "Я рад принимать участие в принятии первой партии помощи от правительства Германии, благодарю за ваш вклад в модернизацию национальной армии Молдавии. Мы получили 19 единиц техники, мы установим на бронетранспортеры пулеметы, у нас они есть. Конечно, у этой техники есть цена, но для нас это было пожертвование со стороны правительства Германии", - заявил Носатый журналистам. Он признал, что техника не новая, Молдавия получила бронетранспортеры модели третьего поколения, однако они прошли капитальную проверку и получили гарантийный срок работы. "Это оборудование - первая часть помощи, полностью она поступит до конца первого полугодия. Эти бронетранспортеры уже распределены в батальоне, который принимает участие во всех миротворческих миссиях за рубежом. У солдат батальона уже есть навыки управления этой техникой", - добавил министр, отказавшись сообщить, какую еще технику в будущем может передать Германия. Ранее представители минобороны Молдавии заявили, что хотели бы усилить обороноспособность страны и приобрести для этого необходимое оружие. В частности, министр обороны говорил о необходимости создания системы ПВО, однако у страны сейчас на это нет средств.
https://ria.ru/20230111/pridnestrove-1844266101.html
https://ria.ru/20230112/sdpg-1844290817.html
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в мире, молдавия, германия
В мире, Молдавия, Германия
15:36 12.01.2023
 
Молдавия получила от Германии 19 БТР, которые оборудуют пулеметами

Глава Минобороны Молдавии Носатый: Кишинев получил от Берлина 19 БТР Piranha

CC BY 2.0 / Irish Defence Forces / Бронемашина MOWAG Piranha
Бронемашина MOWAG Piranha - РИА Новости, 1920, 12.01.2023
CC BY 2.0 / Irish Defence Forces /
Бронемашина MOWAG Piranha. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 12 янв - РИА Новости. Молдавия получила в дар от Германии 19 бронетранспортеров, которые будут оборудованы пулеметами и должны использоваться для подготовки к миротворческим миссиям, заявил министр обороны республики Анатолий Носатый.
Первая партия бронетранспортеров Piranha из Германии прибыла в Молдавию 10 января. В четверг состоялась официальная церемония передачи техники министерству обороны в присутствии главы ведомства Носатого, вице-премьера, главы МИД Нику Попеску, а также представителей посольства Германии.
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"Я рад принимать участие в принятии первой партии помощи от правительства Германии, благодарю за ваш вклад в модернизацию национальной армии Молдавии. Мы получили 19 единиц техники, мы установим на бронетранспортеры пулеметы, у нас они есть. Конечно, у этой техники есть цена, но для нас это было пожертвование со стороны правительства Германии", - заявил Носатый журналистам.
Он признал, что техника не новая, Молдавия получила бронетранспортеры модели третьего поколения, однако они прошли капитальную проверку и получили гарантийный срок работы.
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"Это оборудование - первая часть помощи, полностью она поступит до конца первого полугодия. Эти бронетранспортеры уже распределены в батальоне, который принимает участие во всех миротворческих миссиях за рубежом. У солдат батальона уже есть навыки управления этой техникой", - добавил министр, отказавшись сообщить, какую еще технику в будущем может передать Германия.
Ранее представители минобороны Молдавии заявили, что хотели бы усилить обороноспособность страны и приобрести для этого необходимое оружие. В частности, министр обороны говорил о необходимости создания системы ПВО, однако у страны сейчас на это нет средств.
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