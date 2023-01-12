https://ria.ru/20230112/britanets-1844447692.html

В Лондоне отреагировали на сообщения о гибели британца в Соледаре

В Лондоне отреагировали на сообщения о гибели британца в Соледаре - РИА Новости, 12.01.2023

В Лондоне отреагировали на сообщения о гибели британца в Соледаре

В офисе премьер-министра Великобритании заявили, что сообщения о смерти одного из пропавших в Соледаре британцев вызывают обеспокоенность, однако проверить эти... РИА Новости, 12.01.2023

2023-01-12T16:52

2023-01-12T16:52

2023-01-12T17:14

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МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. В офисе премьер-министра Великобритании заявили, что сообщения о смерти одного из пропавших в Соледаре британцев вызывают обеспокоенность, однако проверить эти данные Лондону пока не удалось, сообщает телеканал Sky News. Ранее пресс-служба руководителя группы "Вагнер" Евгения Пригожина сообщила, что запрос с просьбой найти двух пропавших в Соледаре британцев поступил на горячую линию "Спроси Вагнер" 8 января, тело одного из них найдено с документами на обоих. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не знают о деталях гибели британца и о каких-либо контактах с Лондоном на этот счет. По словам Пескова, если Лондон направит Москве какие-то запросы по ситуации с гибелью британца в Соледаре, его рассмотрят. "Сообщения, которыми мы сегодня обладаем, вызывают глубокую обеспокоенность... Я бы призвал к осторожности в освещении этого вопроса, пока эти заявления не будут проверены", - сказал представитель британского премьера.

https://ria.ru/20230111/soledar-1843900053.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, соледар, донецкая народная республика, великобритания