https://ria.ru/20230112/britanets-1844382696.html
В Кремле прокомментировали сообщения о гибели британца в Соледаре
В Кремле прокомментировали сообщения о гибели британца в Соледаре - РИА Новости, 12.01.2023
В Кремле прокомментировали сообщения о гибели британца в Соледаре
Деталей гибели британца в Соледаре в Кремле не знают, как и того, были ли какие-то контакты в этой связи с Лондоном, заявил пресс-секретарь президента России... РИА Новости, 12.01.2023
2023-01-12T13:41
2023-01-12T13:41
2023-01-12T13:41
специальная военная операция на украине
соледар
великобритания
донецкая народная республика
дмитрий песков
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/0b/1844104947_0:211:2000:1336_1920x0_80_0_0_7c89a534e0d0f5ab85ec5815dd36d7f7.jpg
МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Деталей гибели британца в Соледаре в Кремле не знают, как и того, были ли какие-то контакты в этой связи с Лондоном, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. "Мы не обладаем этой информацией. Мы, единственное, знаем из сообщений СМИ, что речь идет о гражданах Великобритании, которые, собственно, были боевиками, с оружием в руках участвовали в боевых действиях, вроде бы были найдены на поле боя документы, но все детали мы не знаем", - сказал Песков журналистам, отвечая на соответствующий вопрос. "Это все-таки зона, где продолжаются боевые действия, специальная военная операция, поэтому, конечно, иногда затруднительно получить быстро какую-то информацию", - добавил он. Песков уточнил, что ему также неизвестно и о каких-либо контактах с Лондоном на этот счет. "Я не знаю, может быть по линии министерства иностранных дел были какие-то контакты, но мне об этом неизвестно", - отметил он. "Если будет какой-то запрос, если будет какая-то просьба оказания содействия, конечно, она будет рассмотрена", - уточнил Песков.Ранее пресс-служба руководителя группы "Вагнер" Евгения Пригожина сообщила, что запрос с просьбой найти двух пропавших в Соледаре британцев поступил на горячую линию "Спроси Вагнер" 8 января, тело одного из них найдено с документами на обоих.
https://ria.ru/20230111/soledar-1843900053.html
соледар
великобритания
донецкая народная республика
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/0b/1844104947_219:0:2000:1336_1920x0_80_0_0_5be1168d5aa27767a1ea55eec7f0efbe.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
соледар, великобритания, донецкая народная республика, дмитрий песков
Специальная военная операция на Украине, Соледар, Великобритания, Донецкая Народная Республика, Дмитрий Песков
В Кремле прокомментировали сообщения о гибели британца в Соледаре
Песков: в Кремле не знают деталей о гибели гражданина Британии в Соледаре
МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Деталей гибели британца в Соледаре в Кремле не знают, как и того, были ли какие-то контакты в этой связи с Лондоном, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Мы не обладаем этой информацией. Мы, единственное, знаем из сообщений СМИ, что речь идет о гражданах Великобритании
, которые, собственно, были боевиками, с оружием в руках участвовали в боевых действиях, вроде бы были найдены на поле боя документы, но все детали мы не знаем", - сказал Песков журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.
"Это все-таки зона, где продолжаются боевые действия, специальная военная операция, поэтому, конечно, иногда затруднительно получить быстро какую-то информацию", - добавил он.
Песков уточнил, что ему также неизвестно и о каких-либо контактах с Лондоном на этот счет. "Я не знаю, может быть по линии министерства иностранных дел были какие-то контакты, но мне об этом неизвестно", - отметил он.
"Если будет какой-то запрос, если будет какая-то просьба оказания содействия, конечно, она будет рассмотрена", - уточнил Песков.
Ранее пресс-служба руководителя группы "Вагнер" Евгения Пригожина
сообщила, что запрос с просьбой найти двух пропавших в Соледаре британцев поступил на горячую линию "Спроси Вагнер" 8 января, тело одного из них найдено с документами на обоих.