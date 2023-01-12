https://ria.ru/20230112/britanets-1844382696.html

В Кремле прокомментировали сообщения о гибели британца в Соледаре

В Кремле прокомментировали сообщения о гибели британца в Соледаре - РИА Новости, 12.01.2023

В Кремле прокомментировали сообщения о гибели британца в Соледаре

Деталей гибели британца в Соледаре в Кремле не знают, как и того, были ли какие-то контакты в этой связи с Лондоном, заявил пресс-секретарь президента России... РИА Новости, 12.01.2023

2023-01-12T13:41

2023-01-12T13:41

2023-01-12T13:41

специальная военная операция на украине

соледар

великобритания

донецкая народная республика

дмитрий песков

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МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Деталей гибели британца в Соледаре в Кремле не знают, как и того, были ли какие-то контакты в этой связи с Лондоном, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. "Мы не обладаем этой информацией. Мы, единственное, знаем из сообщений СМИ, что речь идет о гражданах Великобритании, которые, собственно, были боевиками, с оружием в руках участвовали в боевых действиях, вроде бы были найдены на поле боя документы, но все детали мы не знаем", - сказал Песков журналистам, отвечая на соответствующий вопрос. "Это все-таки зона, где продолжаются боевые действия, специальная военная операция, поэтому, конечно, иногда затруднительно получить быстро какую-то информацию", - добавил он. Песков уточнил, что ему также неизвестно и о каких-либо контактах с Лондоном на этот счет. "Я не знаю, может быть по линии министерства иностранных дел были какие-то контакты, но мне об этом неизвестно", - отметил он. "Если будет какой-то запрос, если будет какая-то просьба оказания содействия, конечно, она будет рассмотрена", - уточнил Песков.Ранее пресс-служба руководителя группы "Вагнер" Евгения Пригожина сообщила, что запрос с просьбой найти двух пропавших в Соледаре британцев поступил на горячую линию "Спроси Вагнер" 8 января, тело одного из них найдено с документами на обоих.

https://ria.ru/20230111/soledar-1843900053.html

соледар

великобритания

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

соледар, великобритания, донецкая народная республика, дмитрий песков