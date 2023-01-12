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В Кремле прокомментировали сообщения о гибели британца в Соледаре - РИА Новости, 12.01.2023
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230112/britanets-1844382696.html
В Кремле прокомментировали сообщения о гибели британца в Соледаре
В Кремле прокомментировали сообщения о гибели британца в Соледаре - РИА Новости, 12.01.2023
В Кремле прокомментировали сообщения о гибели британца в Соледаре
Деталей гибели британца в Соледаре в Кремле не знают, как и того, были ли какие-то контакты в этой связи с Лондоном, заявил пресс-секретарь президента России... РИА Новости, 12.01.2023
2023-01-12T13:41
2023-01-12T13:41
специальная военная операция на украине
соледар
великобритания
донецкая народная республика
дмитрий песков
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МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Деталей гибели британца в Соледаре в Кремле не знают, как и того, были ли какие-то контакты в этой связи с Лондоном, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. "Мы не обладаем этой информацией. Мы, единственное, знаем из сообщений СМИ, что речь идет о гражданах Великобритании, которые, собственно, были боевиками, с оружием в руках участвовали в боевых действиях, вроде бы были найдены на поле боя документы, но все детали мы не знаем", - сказал Песков журналистам, отвечая на соответствующий вопрос. "Это все-таки зона, где продолжаются боевые действия, специальная военная операция, поэтому, конечно, иногда затруднительно получить быстро какую-то информацию", - добавил он. Песков уточнил, что ему также неизвестно и о каких-либо контактах с Лондоном на этот счет. "Я не знаю, может быть по линии министерства иностранных дел были какие-то контакты, но мне об этом неизвестно", - отметил он. "Если будет какой-то запрос, если будет какая-то просьба оказания содействия, конечно, она будет рассмотрена", - уточнил Песков.Ранее пресс-служба руководителя группы "Вагнер" Евгения Пригожина сообщила, что запрос с просьбой найти двух пропавших в Соледаре британцев поступил на горячую линию "Спроси Вагнер" 8 января, тело одного из них найдено с документами на обоих.
https://ria.ru/20230111/soledar-1843900053.html
соледар
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соледар, великобритания, донецкая народная республика, дмитрий песков
Специальная военная операция на Украине, Соледар, Великобритания, Донецкая Народная Республика, Дмитрий Песков
13:41 12.01.2023
 
В Кремле прокомментировали сообщения о гибели британца в Соледаре

Песков: в Кремле не знают деталей о гибели гражданина Британии в Соледаре

© AP Photo / LibkosДым в Соледаре
Дым в Соледаре - РИА Новости, 1920, 12.01.2023
© AP Photo / Libkos
Дым в Соледаре. Архивное фото
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МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Деталей гибели британца в Соледаре в Кремле не знают, как и того, были ли какие-то контакты в этой связи с Лондоном, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Мы не обладаем этой информацией. Мы, единственное, знаем из сообщений СМИ, что речь идет о гражданах Великобритании, которые, собственно, были боевиками, с оружием в руках участвовали в боевых действиях, вроде бы были найдены на поле боя документы, но все детали мы не знаем", - сказал Песков журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.
"Это все-таки зона, где продолжаются боевые действия, специальная военная операция, поэтому, конечно, иногда затруднительно получить быстро какую-то информацию", - добавил он.
Песков уточнил, что ему также неизвестно и о каких-либо контактах с Лондоном на этот счет. "Я не знаю, может быть по линии министерства иностранных дел были какие-то контакты, но мне об этом неизвестно", - отметил он.
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"Если будет какой-то запрос, если будет какая-то просьба оказания содействия, конечно, она будет рассмотрена", - уточнил Песков.
Ранее пресс-служба руководителя группы "Вагнер" Евгения Пригожина сообщила, что запрос с просьбой найти двух пропавших в Соледаре британцев поступил на горячую линию "Спроси Вагнер" 8 января, тело одного из них найдено с документами на обоих.
 
Специальная военная операция на УкраинеСоледарВеликобританияДонецкая Народная РеспубликаДмитрий Песков
 
 
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