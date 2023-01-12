https://ria.ru/20230112/brendy-1844372877.html
В России появятся минимум пять-семь новых автомобильных брендов в 2023 году
В России появятся минимум пять-семь новых автомобильных брендов в 2023 году - РИА Новости, 12.01.2023
В России появятся минимум пять-семь новых автомобильных брендов в 2023 году
Ассоциация европейского бизнеса (АЕБ) прогнозирует, что на российский рынок в 2023 году выйдут минимум 5-7 новых автомобильных брендов, сообщил глава комитета... РИА Новости, 12.01.2023
2023-01-12T13:05
2023-01-12T13:05
2023-01-12T13:25
россия
экономика
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МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Ассоциация европейского бизнеса (АЕБ) прогнозирует, что на российский рынок в 2023 году выйдут минимум 5-7 новых автомобильных брендов, сообщил глава комитета автопроизводителей АЕБ Алексей Калицев."Мы ожидаем, что еще минимум 5-7 новых брендов появится в 2023 году. Минимум, а то и больше. Рынок так или иначе будет развиваться, емкость рынка существует, потребность в автомобилях существует", - сказал он на пресс-конференции по итогам 2022 года. Калицев уточнил, что речь идет в том числе о китайских брендах.
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россия, экономика
13:05 12.01.2023 (обновлено: 13:25 12.01.2023)
В России появятся минимум пять-семь новых автомобильных брендов в 2023 году
В АЕБ сообщили, что в России появятся до семи новых автомобильных брендов в 2023 году
МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Ассоциация европейского бизнеса (АЕБ) прогнозирует, что на российский рынок в 2023 году выйдут минимум 5-7 новых автомобильных брендов, сообщил глава комитета автопроизводителей АЕБ Алексей Калицев.
"Мы ожидаем, что еще минимум 5-7 новых брендов появится в 2023 году. Минимум, а то и больше. Рынок так или иначе будет развиваться, емкость рынка существует, потребность в автомобилях существует", - сказал он на пресс-конференции по итогам 2022 года. Калицев уточнил, что речь идет в том числе о китайских брендах.