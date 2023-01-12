https://ria.ru/20230112/brendy-1844372877.html

В России появятся минимум пять-семь новых автомобильных брендов в 2023 году

В России появятся минимум пять-семь новых автомобильных брендов в 2023 году - РИА Новости, 12.01.2023

В России появятся минимум пять-семь новых автомобильных брендов в 2023 году

Ассоциация европейского бизнеса (АЕБ) прогнозирует, что на российский рынок в 2023 году выйдут минимум 5-7 новых автомобильных брендов, сообщил глава комитета... РИА Новости, 12.01.2023

2023-01-12T13:05

2023-01-12T13:05

2023-01-12T13:25

россия

экономика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/17/1833615438_0:0:3217:1810_1920x0_80_0_0_b8a531b0bbfe18942ff1b2c15e3bd598.jpg

МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Ассоциация европейского бизнеса (АЕБ) прогнозирует, что на российский рынок в 2023 году выйдут минимум 5-7 новых автомобильных брендов, сообщил глава комитета автопроизводителей АЕБ Алексей Калицев."Мы ожидаем, что еще минимум 5-7 новых брендов появится в 2023 году. Минимум, а то и больше. Рынок так или иначе будет развиваться, емкость рынка существует, потребность в автомобилях существует", - сказал он на пресс-конференции по итогам 2022 года. Калицев уточнил, что речь идет в том числе о китайских брендах.

https://ria.ru/20230111/elektromobil-1844112369.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, экономика