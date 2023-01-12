https://ria.ru/20230112/braziliya-1844286223.html
После погромов в столице Бразилии задержали почти две тысячи человек
После погромов в столице Бразилии задержали почти две тысячи человек - РИА Новости, 12.01.2023
После погромов в столице Бразилии задержали почти две тысячи человек
Федеральная полиция Бразилии после погромов сторонников экс-президента Жаира Болсонару в столице задержала 1843 человека, более тысячи из них были допрошены и... РИА Новости, 12.01.2023
2023-01-12T08:40
2023-01-12T08:40
2023-01-12T08:40
в мире
жаир болсонару
бразилия
захват правительственных зданий в бразилии
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МЕХИКО, 12 янв - РИА Новости. Федеральная полиция Бразилии после погромов сторонников экс-президента Жаира Болсонару в столице задержала 1843 человека, более тысячи из них были допрошены и помещены под арест. "Всего военной полицией Федерального округа было доставлено в Национальную полицейскую академию 1843 человека. Все задержанные были идентифицированы Федеральной полицией и будут отвечать в рамках своих обязанностей за преступления, связанные с терроризмом, преступным сговором, покушением на правовое демократическое государство, государственным переворотом, преследованием, подстрекательством к преступлению и другими", - говорится в сообщении на сайте полиции. По информации ведомства, среди задержанных 1159 человек "квалифицированы, допрошены и арестованы", они переданы гражданской полиции для медицинского освидетельствования и распределения в пенитенциарной системе. Непосредственно в день погромов были арестованы еще 209 человек. В федеральной полиции отметили, что последние 57 часов непрерывной работы и мобилизация 550 сотрудников стали крупнейшей судебной операцией в истории. Сторонники Болсонару, протестующие с конца прошлого года против результатов президентских выборов, 8 января захватили здание конгресса в столице Бразилии, прорвались на территорию дворца Планалту - резиденции президента, а также в здание верховного суда, сообщали местные СМИ. Полиции только к вечеру удалось очистить правительственные здания от протестующих.
https://ria.ru/20230110/braziliya-1843967447.html
https://ria.ru/20230110/braziliya-1843825121.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, жаир болсонару, бразилия, захват правительственных зданий в бразилии
В мире, Жаир Болсонару, Бразилия, Захват правительственных зданий в Бразилии
После погромов в столице Бразилии задержали почти две тысячи человек
После погромов в столице Бразилии задержали 1843 человека
МЕХИКО, 12 янв - РИА Новости. Федеральная полиция Бразилии
после погромов сторонников экс-президента Жаира Болсонару в столице задержала 1843 человека, более тысячи из них были допрошены и помещены под арест.
"Всего военной полицией Федерального округа было доставлено в Национальную полицейскую академию 1843 человека. Все задержанные были идентифицированы Федеральной полицией и будут отвечать в рамках своих обязанностей за преступления, связанные с терроризмом, преступным сговором, покушением на правовое демократическое государство, государственным переворотом, преследованием, подстрекательством к преступлению и другими", - говорится в сообщении на сайте полиции.
По информации ведомства, среди задержанных 1159 человек "квалифицированы, допрошены и арестованы", они переданы гражданской полиции для медицинского освидетельствования и распределения в пенитенциарной системе. Непосредственно в день погромов были арестованы еще 209 человек. В федеральной полиции отметили, что последние 57 часов непрерывной работы и мобилизация 550 сотрудников стали крупнейшей судебной операцией в истории.
Сторонники Болсонару, протестующие с конца прошлого года против результатов президентских выборов, 8 января захватили здание конгресса в столице Бразилии, прорвались на территорию дворца Планалту - резиденции президента, а также в здание верховного суда, сообщали местные СМИ. Полиции только к вечеру удалось очистить правительственные здания от протестующих.