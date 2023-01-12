https://ria.ru/20230112/bolnitsa-1844402608.html

Два пациента курской психбольницы сбежали и умерли на кладбище

Два пациента курской психбольницы сбежали и умерли на кладбище - РИА Новости, 12.01.2023

Два пациента курской психбольницы сбежали и умерли на кладбище

Два пациента курской психиатрической больницы сбежали в среду, уже в четверг их нашли мертвыми на территории кладбища, сообщили РИА Новости в управлении... РИА Новости, 12.01.2023

2023-01-12T14:42

2023-01-12T14:42

2023-01-12T14:48

происшествия

курская область

следственный комитет россии (ск рф)

здоровье - общество

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ВОРОНЕЖ, 12 янв - РИА Новости. Два пациента курской психиатрической больницы сбежали в среду, уже в четверг их нашли мертвыми на территории кладбища, сообщили РИА Новости в управлении здравоохранения Курской области и в СУСК по региону. "Одиннадцатого января из медицинского учреждения сбежали два пациента, которым удалось взломать решетку на окне. В настоящее время в больнице проводится служебная проверка, дежурная смена отстранена от работы", — приводят слова главного врача Курской клинической психиатрической больницы Юрия Рощина в пресс-службе управления здравоохранения региона. В СУСК сообщили, что во вторник 12 января тела пациентов психиатрической больницы нашли с признаками переохлаждения. "Проводится проверка по факту обнаружения тел двух мужчин на территории кладбища, расположенного в поселке Искра Курского района", — сообщили в пресс-службе.

https://ria.ru/20211112/primore-1758700250.html

курская область

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

происшествия, курская область, следственный комитет россии (ск рф), здоровье - общество