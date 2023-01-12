https://ria.ru/20230112/bolnitsa-1844402608.html
Два пациента курской психбольницы сбежали и умерли на кладбище
Два пациента курской психбольницы сбежали и умерли на кладбище - РИА Новости, 12.01.2023
Два пациента курской психбольницы сбежали и умерли на кладбище
Два пациента курской психиатрической больницы сбежали в среду, уже в четверг их нашли мертвыми на территории кладбища, сообщили РИА Новости в управлении... РИА Новости, 12.01.2023
2023-01-12T14:42
2023-01-12T14:42
2023-01-12T14:48
происшествия
курская область
следственный комитет россии (ск рф)
здоровье - общество
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ВОРОНЕЖ, 12 янв - РИА Новости. Два пациента курской психиатрической больницы сбежали в среду, уже в четверг их нашли мертвыми на территории кладбища, сообщили РИА Новости в управлении здравоохранения Курской области и в СУСК по региону. "Одиннадцатого января из медицинского учреждения сбежали два пациента, которым удалось взломать решетку на окне. В настоящее время в больнице проводится служебная проверка, дежурная смена отстранена от работы", — приводят слова главного врача Курской клинической психиатрической больницы Юрия Рощина в пресс-службе управления здравоохранения региона. В СУСК сообщили, что во вторник 12 января тела пациентов психиатрической больницы нашли с признаками переохлаждения. "Проводится проверка по факту обнаружения тел двух мужчин на территории кладбища, расположенного в поселке Искра Курского района", — сообщили в пресс-службе.
https://ria.ru/20211112/primore-1758700250.html
курская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, курская область, следственный комитет россии (ск рф), здоровье - общество
Происшествия, Курская область, Следственный комитет России (СК РФ), Здоровье - Общество
14:42 12.01.2023 (обновлено: 14:48 12.01.2023)
Два пациента курской психбольницы сбежали и умерли на кладбище
В Курской области на кладбище нашли тела двух сбежавших пациентов психиатрической больницы
ВОРОНЕЖ, 12 янв - РИА Новости. Два пациента курской психиатрической больницы сбежали в среду, уже в четверг их нашли мертвыми на территории кладбища, сообщили РИА Новости в управлении здравоохранения Курской области и в СУСК по региону.
"Одиннадцатого января из медицинского учреждения сбежали два пациента, которым удалось взломать решетку на окне. В настоящее время в больнице проводится служебная проверка, дежурная смена отстранена от работы", — приводят слова главного врача Курской клинической психиатрической больницы Юрия Рощина в пресс-службе управления здравоохранения региона.
В СУСК сообщили, что во вторник 12 января тела пациентов психиатрической больницы нашли с признаками переохлаждения.
"Проводится проверка по факту обнаружения тел двух мужчин на территории кладбища, расположенного в поселке Искра Курского района", — сообщили в пресс-службе.