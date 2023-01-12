https://ria.ru/20230112/boepripas-1844459441.html
В Севастополе в мусорном баке нашли похожий на боеприпас предмет
В Севастополе в мусорном баке нашли похожий на боеприпас предмет - РИА Новости, 12.01.2023
В Севастополе в мусорном баке нашли похожий на боеприпас предмет
В Севастополе в общественном месте обнаружили предмет, визуально похожий на боеприпас, оно оцеплено, сообщила РИА Новости заместитель начальника пресс-службы... РИА Новости, 12.01.2023
2023-01-12T17:35
2023-01-12T17:35
2023-01-12T17:35
происшествия
севастополь
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/0c/1767462608_0:0:2975:1674_1920x0_80_0_0_5a931dffdf05f9c4de7622fec2baeb48.jpg
СЕВАСТОПОЛЬ, 12 янв – РИА Новости. В Севастополе в общественном месте обнаружили предмет, визуально похожий на боеприпас, оно оцеплено, сообщила РИА Новости заместитель начальника пресс-службы севастопольского управления МВД России Мария Точилина. Ранее в соцсетях появилось видео, на котором в мусорном баке посреди отбросов лежит ржавая артиллерийская мина. "В полицию поступило сообщение об обнаружении в общественном месте предмета, визуально схожего на боеприпас. Сотрудники полиции незамедлительно прибыли по указанному адресу", - сказала Точилина. По ее словам, сотрудники полиции оцепили место происшествия и сообщили экстренным службам о находке.
https://ria.ru/20220830/snaryad-1813222423.html
севастополь
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/0c/1767462608_71:0:2800:2047_1920x0_80_0_0_7c9bcaac007498d8ff6aa3d17bee5703.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, севастополь, россия
Происшествия, Севастополь, Россия
В Севастополе в мусорном баке нашли похожий на боеприпас предмет
В МВД сообщили, что в Севастополе в мусорном баке нашли похожий на боеприпас предмет
СЕВАСТОПОЛЬ, 12 янв – РИА Новости. В Севастополе в общественном месте обнаружили предмет, визуально похожий на боеприпас, оно оцеплено, сообщила РИА Новости заместитель начальника пресс-службы севастопольского управления МВД России Мария Точилина.
Ранее в соцсетях появилось видео, на котором в мусорном баке посреди отбросов лежит ржавая артиллерийская мина.
"В полицию поступило сообщение об обнаружении в общественном месте предмета, визуально схожего на боеприпас. Сотрудники полиции незамедлительно прибыли по указанному адресу", - сказала Точилина.
По ее словам, сотрудники полиции оцепили место происшествия и сообщили экстренным службам о находке.