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В Севастополе в мусорном баке нашли похожий на боеприпас предмет - РИА Новости, 12.01.2023
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В Севастополе в мусорном баке нашли похожий на боеприпас предмет
В Севастополе в мусорном баке нашли похожий на боеприпас предмет - РИА Новости, 12.01.2023
В Севастополе в мусорном баке нашли похожий на боеприпас предмет
В Севастополе в общественном месте обнаружили предмет, визуально похожий на боеприпас, оно оцеплено, сообщила РИА Новости заместитель начальника пресс-службы... РИА Новости, 12.01.2023
2023-01-12T17:35
2023-01-12T17:35
происшествия
севастополь
россия
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СЕВАСТОПОЛЬ, 12 янв – РИА Новости. В Севастополе в общественном месте обнаружили предмет, визуально похожий на боеприпас, оно оцеплено, сообщила РИА Новости заместитель начальника пресс-службы севастопольского управления МВД России Мария Точилина. Ранее в соцсетях появилось видео, на котором в мусорном баке посреди отбросов лежит ржавая артиллерийская мина. "В полицию поступило сообщение об обнаружении в общественном месте предмета, визуально схожего на боеприпас. Сотрудники полиции незамедлительно прибыли по указанному адресу", - сказала Точилина. По ее словам, сотрудники полиции оцепили место происшествия и сообщили экстренным службам о находке.
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происшествия, севастополь, россия
Происшествия, Севастополь, Россия
17:35 12.01.2023
 
В Севастополе в мусорном баке нашли похожий на боеприпас предмет

В МВД сообщили, что в Севастополе в мусорном баке нашли похожий на боеприпас предмет

© РИА Новости / Константин Морозов / Перейти в медиабанкСапер
Сапер - РИА Новости, 1920, 12.01.2023
© РИА Новости / Константин Морозов
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СЕВАСТОПОЛЬ, 12 янв – РИА Новости. В Севастополе в общественном месте обнаружили предмет, визуально похожий на боеприпас, оно оцеплено, сообщила РИА Новости заместитель начальника пресс-службы севастопольского управления МВД России Мария Точилина.
Ранее в соцсетях появилось видео, на котором в мусорном баке посреди отбросов лежит ржавая артиллерийская мина.
"В полицию поступило сообщение об обнаружении в общественном месте предмета, визуально схожего на боеприпас. Сотрудники полиции незамедлительно прибыли по указанному адресу", - сказала Точилина.
По ее словам, сотрудники полиции оцепили место происшествия и сообщили экстренным службам о находке.
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