https://ria.ru/20230112/boepripas-1844459441.html

В Севастополе в мусорном баке нашли похожий на боеприпас предмет

В Севастополе в мусорном баке нашли похожий на боеприпас предмет - РИА Новости, 12.01.2023

В Севастополе в мусорном баке нашли похожий на боеприпас предмет

В Севастополе в общественном месте обнаружили предмет, визуально похожий на боеприпас, оно оцеплено, сообщила РИА Новости заместитель начальника пресс-службы... РИА Новости, 12.01.2023

2023-01-12T17:35

2023-01-12T17:35

2023-01-12T17:35

происшествия

севастополь

россия

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СЕВАСТОПОЛЬ, 12 янв – РИА Новости. В Севастополе в общественном месте обнаружили предмет, визуально похожий на боеприпас, оно оцеплено, сообщила РИА Новости заместитель начальника пресс-службы севастопольского управления МВД России Мария Точилина. Ранее в соцсетях появилось видео, на котором в мусорном баке посреди отбросов лежит ржавая артиллерийская мина. "В полицию поступило сообщение об обнаружении в общественном месте предмета, визуально схожего на боеприпас. Сотрудники полиции незамедлительно прибыли по указанному адресу", - сказала Точилина. По ее словам, сотрудники полиции оцепили место происшествия и сообщили экстренным службам о находке.

https://ria.ru/20220830/snaryad-1813222423.html

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2023

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происшествия, севастополь, россия