https://ria.ru/20230112/blokirovka-1844450112.html

В прошлом году в России заблокировали почти 12 тысяч мошеннических сайтов

В прошлом году в России заблокировали почти 12 тысяч мошеннических сайтов - РИА Новости, 12.01.2023

В прошлом году в России заблокировали почти 12 тысяч мошеннических сайтов

Почти 12 тысяч мошеннических сайтов было удалено или заблокировано в 2022 году, чаще всего злоумышленники используют сайты, которые выдают себя за официальные... РИА Новости, 12.01.2023

2023-01-12T17:01

2023-01-12T17:01

2023-01-12T17:16

технологии

россия

федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)

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МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Почти 12 тысяч мошеннических сайтов было удалено или заблокировано в 2022 году, чаще всего злоумышленники используют сайты, которые выдают себя за официальные площадки финансовых организаций или интернет-магазинов, сообщил Роскомнадзор. Отмечается, что такие ресурсы создаются в основном для кражи денег или персональных данных пользователей. "Чаще всего злоумышленники используют сайты, которые мимикрируют под официальные площадки крупных финансовых организаций или интернет-магазинов", - добавляет ведомство. Поясняется, что доступ к таким площадкам ограничивается по требованию профильных органов или по решению суда.

https://ria.ru/20221229/moshenniki-1842077386.html

россия

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2023

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

технологии, россия, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)