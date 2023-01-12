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В прошлом году в России заблокировали почти 12 тысяч мошеннических сайтов - РИА Новости, 12.01.2023
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В прошлом году в России заблокировали почти 12 тысяч мошеннических сайтов
В прошлом году в России заблокировали почти 12 тысяч мошеннических сайтов - РИА Новости, 12.01.2023
В прошлом году в России заблокировали почти 12 тысяч мошеннических сайтов
Почти 12 тысяч мошеннических сайтов было удалено или заблокировано в 2022 году, чаще всего злоумышленники используют сайты, которые выдают себя за официальные... РИА Новости, 12.01.2023
2023-01-12T17:01
2023-01-12T17:16
технологии
россия
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
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МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Почти 12 тысяч мошеннических сайтов было удалено или заблокировано в 2022 году, чаще всего злоумышленники используют сайты, которые выдают себя за официальные площадки финансовых организаций или интернет-магазинов, сообщил Роскомнадзор. Отмечается, что такие ресурсы создаются в основном для кражи денег или персональных данных пользователей. "Чаще всего злоумышленники используют сайты, которые мимикрируют под официальные площадки крупных финансовых организаций или интернет-магазинов", - добавляет ведомство. Поясняется, что доступ к таким площадкам ограничивается по требованию профильных органов или по решению суда.
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технологии, россия, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
Технологии, Россия, Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
17:01 12.01.2023 (обновлено: 17:16 12.01.2023)
 
В прошлом году в России заблокировали почти 12 тысяч мошеннических сайтов

Роскомнадзор: в 2022 году было удалено и заблокировано почти 12 тысяч мошеннических сайтов

© Fotolia / maxkabakovБлокировка доступа
Блокировка доступа - РИА Новости, 1920, 12.01.2023
© Fotolia / maxkabakov
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МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Почти 12 тысяч мошеннических сайтов было удалено или заблокировано в 2022 году, чаще всего злоумышленники используют сайты, которые выдают себя за официальные площадки финансовых организаций или интернет-магазинов, сообщил Роскомнадзор.
"В 2022 году удалено либо заблокировано 11 900 мошеннических сайтов", - говорится в сообщении.
Отмечается, что такие ресурсы создаются в основном для кражи денег или персональных данных пользователей.
"Чаще всего злоумышленники используют сайты, которые мимикрируют под официальные площадки крупных финансовых организаций или интернет-магазинов", - добавляет ведомство.
Поясняется, что доступ к таким площадкам ограничивается по требованию профильных органов или по решению суда.
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Мошенники создают в России фейковые сайты каршерингов для кражи данных
 
ТехнологииРоссияФедеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
 
 
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