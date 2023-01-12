https://ria.ru/20230112/blokirovka-1844450112.html
В прошлом году в России заблокировали почти 12 тысяч мошеннических сайтов
В прошлом году в России заблокировали почти 12 тысяч мошеннических сайтов - РИА Новости, 12.01.2023
В прошлом году в России заблокировали почти 12 тысяч мошеннических сайтов
Почти 12 тысяч мошеннических сайтов было удалено или заблокировано в 2022 году, чаще всего злоумышленники используют сайты, которые выдают себя за официальные... РИА Новости, 12.01.2023
2023-01-12T17:01
2023-01-12T17:01
2023-01-12T17:16
технологии
россия
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
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МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Почти 12 тысяч мошеннических сайтов было удалено или заблокировано в 2022 году, чаще всего злоумышленники используют сайты, которые выдают себя за официальные площадки финансовых организаций или интернет-магазинов, сообщил Роскомнадзор. Отмечается, что такие ресурсы создаются в основном для кражи денег или персональных данных пользователей. "Чаще всего злоумышленники используют сайты, которые мимикрируют под официальные площадки крупных финансовых организаций или интернет-магазинов", - добавляет ведомство. Поясняется, что доступ к таким площадкам ограничивается по требованию профильных органов или по решению суда.
https://ria.ru/20221229/moshenniki-1842077386.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
технологии, россия, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
Технологии, Россия, Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
17:01 12.01.2023 (обновлено: 17:16 12.01.2023)
В прошлом году в России заблокировали почти 12 тысяч мошеннических сайтов
Роскомнадзор: в 2022 году было удалено и заблокировано почти 12 тысяч мошеннических сайтов