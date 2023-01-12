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Блинкен назвал Китай наибольшей угрозой для США и Японии - РИА Новости, 12.01.2023
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Блинкен назвал Китай наибольшей угрозой для США и Японии
Блинкен назвал Китай наибольшей угрозой для США и Японии - РИА Новости, 12.01.2023
Блинкен назвал Китай наибольшей угрозой для США и Японии
США и Япония рассматривают Китай в качестве наибольшей стратегической угрозы, заявил американский госсекретарь Энтони Блинкен на пресс-конференции с главой... РИА Новости, 12.01.2023
2023-01-12T02:29
2023-01-12T06:58
в мире
есимаса хаяси
энтони блинкен
ллойд остин
китай
япония
сша
министерство обороны сша
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ВАШИНГТОН, 12 янв - РИА Новости. США и Япония рассматривают Китай в качестве наибольшей стратегической угрозы, заявил американский госсекретарь Энтони Блинкен на пресс-конференции с главой Пентагона Ллойдом Остиным, министром иностранных дел Японии Ёсимаса Хаяси и японским министром обороны Ясукадзу Хамадой."Мы согласны в том, что КНР является наибольшей стратегической угрозой, с которой сталкиваемся мы, наши союзники и партнеры", - сообщил он.Хаяси, в свою очередь, добавил, что Китай представляет "беспрецедентный" вызов, однако Японии и Китаю нужны конструктивные и стабильные отношения для мира в международном сообществе.
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в мире, есимаса хаяси, энтони блинкен, ллойд остин, китай, япония, сша, министерство обороны сша
В мире, Есимаса Хаяси, Энтони Блинкен, Ллойд Остин, Китай, Япония, США, Министерство обороны США
02:29 12.01.2023 (обновлено: 06:58 12.01.2023)
 
Блинкен назвал Китай наибольшей угрозой для США и Японии

Блинкен: США и Япония рассматривают Китай в качестве наибольшей стратегической угрозы

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в медиабанкГосударственный секретарь США Энтони Блинкен
Государственный секретарь США Энтони Блинкен - РИА Новости, 1920, 12.01.2023
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Государственный секретарь США Энтони Блинкен. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 12 янв - РИА Новости. США и Япония рассматривают Китай в качестве наибольшей стратегической угрозы, заявил американский госсекретарь Энтони Блинкен на пресс-конференции с главой Пентагона Ллойдом Остиным, министром иностранных дел Японии Ёсимаса Хаяси и японским министром обороны Ясукадзу Хамадой.
"Мы согласны в том, что КНР является наибольшей стратегической угрозой, с которой сталкиваемся мы, наши союзники и партнеры", - сообщил он.
Государственный секретарь США Энтони Блинкен. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 01.01.2023
1 января, 22:04В мире
Блинкен рассказал подробности разговора с новым главой МИД Китая
Хаяси, в свою очередь, добавил, что Китай представляет "беспрецедентный" вызов, однако Японии и Китаю нужны конструктивные и стабильные отношения для мира в международном сообществе.
 
В миреЕсимаса ХаясиЭнтони БлинкенЛлойд ОстинКитайЯпонияСШАМинистерство обороны США
 
 
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