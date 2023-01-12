https://ria.ru/20230112/blinken-1844273234.html

Блинкен назвал Китай наибольшей угрозой для США и Японии

Блинкен назвал Китай наибольшей угрозой для США и Японии - РИА Новости, 12.01.2023

Блинкен назвал Китай наибольшей угрозой для США и Японии

США и Япония рассматривают Китай в качестве наибольшей стратегической угрозы, заявил американский госсекретарь Энтони Блинкен на пресс-конференции с главой... РИА Новости, 12.01.2023

2023-01-12T02:29

2023-01-12T02:29

2023-01-12T06:58

в мире

есимаса хаяси

энтони блинкен

ллойд остин

китай

япония

сша

министерство обороны сша

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ВАШИНГТОН, 12 янв - РИА Новости. США и Япония рассматривают Китай в качестве наибольшей стратегической угрозы, заявил американский госсекретарь Энтони Блинкен на пресс-конференции с главой Пентагона Ллойдом Остиным, министром иностранных дел Японии Ёсимаса Хаяси и японским министром обороны Ясукадзу Хамадой."Мы согласны в том, что КНР является наибольшей стратегической угрозой, с которой сталкиваемся мы, наши союзники и партнеры", - сообщил он.Хаяси, в свою очередь, добавил, что Китай представляет "беспрецедентный" вызов, однако Японии и Китаю нужны конструктивные и стабильные отношения для мира в международном сообществе.

https://radiosputnik.ria.ru/20230101/blinken-1842769376.html

китай

япония

сша

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в мире, есимаса хаяси, энтони блинкен, ллойд остин, китай, япония, сша, министерство обороны сша