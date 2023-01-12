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В Сербии откроют выставку в честь Станиславского в его день рождения - РИА Новости, 12.01.2023
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Культура
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В Сербии откроют выставку в честь Станиславского в его день рождения
В Сербии откроют выставку в честь Станиславского в его день рождения - РИА Новости, 12.01.2023
В Сербии откроют выставку в честь Станиславского в его день рождения
Выставка "Станиславский: в поисках "синей птицы" откроется в столице Сербии 17 января – в день 160-летия со дня рождения русского театрального деятеля, сообщили РИА Новости, 12.01.2023
2023-01-12T12:18
2023-01-12T12:18
культура
новости культуры
морис метерлинк
константин коровин
николай рерих
белград (город)
сербия
театральный музей имени бахрушина
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МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. Выставка "Станиславский: в поисках "синей птицы" откроется в столице Сербии 17 января – в день 160-летия со дня рождения русского театрального деятеля, сообщили в пресс-службе Минкультуры. Проект представит не только постановку режиссера по пьесе Мориса Метерлинка на сцене Московского Художественного театра. Гости увидят материалы из фондов Театрального музея имени Бахрушина и Музея театрального искусства Сербии. "В экспозиции будут представлены цифровые изображения эскизов Константина Коровина, Игнатия Нивинского, Николая Рериха, Александра Бенуа, Бориса Кустодиева, Николая Сапунова, Алексея Егорова и других знаменитых художников к таким знаковым спектаклям Художественного театра, как "Синяя птица", "Чайка", "На дне", — отметили организаторы. Кроме того, здесь будут представлены фрагменты из фильма-спектакля "На дне" и эпизоды из документального фильма "О нашем театре".В Белграде выставку можно посетить до 15 февраля 2023 года. С 1 по 31 марта она будет представлена в Национальном музее Крагуеваца.
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новости культуры, морис метерлинк , константин коровин, николай рерих, белград (город), сербия, театральный музей имени бахрушина, театр, выставки, константин станиславский
Культура, Новости культуры, Морис Метерлинк , Константин Коровин, Николай Рерих, Белград (город), Сербия, Театральный музей имени Бахрушина, Театр, Выставки, Константин Станиславский
12:18 12.01.2023
 
В Сербии откроют выставку в честь Станиславского в его день рождения

Бахрушинский музей откроет в Белграде выставку "Станиславский: в поисках "синей птицы"

© РИА Новости / Б. Бриллиантов / Перейти в медиабанкКонстантин Станиславский
Константин Станиславский - РИА Новости, 1920, 12.01.2023
© РИА Новости / Б. Бриллиантов
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МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. Выставка "Станиславский: в поисках "синей птицы" откроется в столице Сербии 17 января – в день 160-летия со дня рождения русского театрального деятеля, сообщили в пресс-службе Минкультуры.

"Представлять широкой общественности наследие Константина Сергеевича Станиславского – большая честь, и мы рады разделить ее с гостеприимными хозяевами Русского дома в Белграде", – говорит генеральный директор Бахрушинского музея Кристина Трубинова.

Проект представит не только постановку режиссера по пьесе Мориса Метерлинка на сцене Московского Художественного театра. Гости увидят материалы из фондов Театрального музея имени Бахрушина и Музея театрального искусства Сербии.
"В экспозиции будут представлены цифровые изображения эскизов Константина Коровина, Игнатия Нивинского, Николая Рериха, Александра Бенуа, Бориса Кустодиева, Николая Сапунова, Алексея Егорова и других знаменитых художников к таким знаковым спектаклям Художественного театра, как "Синяя птица", "Чайка", "На дне", — отметили организаторы.
Кроме того, здесь будут представлены фрагменты из фильма-спектакля "На дне" и эпизоды из документального фильма "О нашем театре".
В Белграде выставку можно посетить до 15 февраля 2023 года. С 1 по 31 марта она будет представлена в Национальном музее Крагуеваца.
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КультураНовости культурыМорис МетерлинкКонстантин КоровинНиколай РерихБелград (город)СербияТеатральный музей имени БахрушинаТеатрВыставкиКонстантин Станиславский
 
 
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