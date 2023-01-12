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В Сербии откроют выставку в честь Станиславского в его день рождения

В Сербии откроют выставку в честь Станиславского в его день рождения - РИА Новости, 12.01.2023

В Сербии откроют выставку в честь Станиславского в его день рождения

Выставка "Станиславский: в поисках "синей птицы" откроется в столице Сербии 17 января – в день 160-летия со дня рождения русского театрального деятеля, сообщили РИА Новости, 12.01.2023

2023-01-12T12:18

2023-01-12T12:18

2023-01-12T12:18

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МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. Выставка "Станиславский: в поисках "синей птицы" откроется в столице Сербии 17 января – в день 160-летия со дня рождения русского театрального деятеля, сообщили в пресс-службе Минкультуры. Проект представит не только постановку режиссера по пьесе Мориса Метерлинка на сцене Московского Художественного театра. Гости увидят материалы из фондов Театрального музея имени Бахрушина и Музея театрального искусства Сербии. "В экспозиции будут представлены цифровые изображения эскизов Константина Коровина, Игнатия Нивинского, Николая Рериха, Александра Бенуа, Бориса Кустодиева, Николая Сапунова, Алексея Егорова и других знаменитых художников к таким знаковым спектаклям Художественного театра, как "Синяя птица", "Чайка", "На дне", — отметили организаторы. Кроме того, здесь будут представлены фрагменты из фильма-спектакля "На дне" и эпизоды из документального фильма "О нашем театре".В Белграде выставку можно посетить до 15 февраля 2023 года. С 1 по 31 марта она будет представлена в Национальном музее Крагуеваца.

https://ria.ru/20230110/balabanov-1843878690.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, морис метерлинк , константин коровин, николай рерих, белград (город), сербия, театральный музей имени бахрушина, театр, выставки, константин станиславский