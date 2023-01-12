22:38 12.01.2023 (обновлено: 22:41 12.01.2023)
Госдеп готов помочь в расследовании скандала вокруг секретных бумаг Байдена
Госдеп поможет в расследовании по секретным бумагам Байдена при поступлении запроса
© AP Photo / J. Scott ApplewhiteЗдание Госдепартамента в США
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Здание Госдепартамента в США. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 12 янв – РИА Новости. Госдепартамент США готов содействовать минюсту в расследовании скандала вокруг секретных документов, связанных с действующим президентом Джо Байденом, если таковой запрос поступит, заявил официальный представитель американского дипведомства Нед Прайс.
"Если министерству юстиции понадобится обратиться в госдепартамент с тем, чтобы оказать содействие в расследовании, то существуют устоявшиеся каналы и процедуры. Они не включают меня или большинство сотрудников в этом здании. Но если необходимость возникнет, мы готовы к полной кооперации", - сказал Прайс в ходе брифинга.
В последние дни в США разгорелся скандал в связи с обнаружением в офисе Байдена в экспертном центре в Вашингтоне секретных документов, относящихся к периоду, когда действующий президент был вице-президентом США. В четверг Белый дом опубликовал заявление, из которого следует, что обнаружена новая порция секретных материалов в личном доме Байдена в городке Уилмингтоне. Все материалы относятся к периоду его вице-президентства в администрации Барака Обамы и могли в нарушение регламентов находиться у Байдена в его бытность частным лицом.