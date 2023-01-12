https://ria.ru/20230112/bayden-1844511017.html

Госдеп готов помочь в расследовании скандала вокруг секретных бумаг Байдена

Госдеп готов помочь в расследовании скандала вокруг секретных бумаг Байдена - РИА Новости, 12.01.2023

Госдеп готов помочь в расследовании скандала вокруг секретных бумаг Байдена

Госдепартамент США готов содействовать минюсту в расследовании скандала вокруг секретных документов, связанных с действующим президентом Джо Байденом, если... РИА Новости, 12.01.2023

2023-01-12T22:38

2023-01-12T22:38

2023-01-12T22:41

государственный департамент сша

в мире

сша

джо байден

нед прайс

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ВАШИНГТОН, 12 янв – РИА Новости. Госдепартамент США готов содействовать минюсту в расследовании скандала вокруг секретных документов, связанных с действующим президентом Джо Байденом, если таковой запрос поступит, заявил официальный представитель американского дипведомства Нед Прайс.В последние дни в США разгорелся скандал в связи с обнаружением в офисе Байдена в экспертном центре в Вашингтоне секретных документов, относящихся к периоду, когда действующий президент был вице-президентом США. В четверг Белый дом опубликовал заявление, из которого следует, что обнаружена новая порция секретных материалов в личном доме Байдена в городке Уилмингтоне. Все материалы относятся к периоду его вице-президентства в администрации Барака Обамы и могли в нарушение регламентов находиться у Байдена в его бытность частным лицом.

https://ria.ru/20230112/snouden-1844508491.html

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государственный департамент сша, в мире, сша, джо байден, нед прайс