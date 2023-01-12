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Госдеп готов помочь в расследовании скандала вокруг секретных бумаг Байдена - РИА Новости, 12.01.2023
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Госдеп готов помочь в расследовании скандала вокруг секретных бумаг Байдена
Госдеп готов помочь в расследовании скандала вокруг секретных бумаг Байдена - РИА Новости, 12.01.2023
Госдеп готов помочь в расследовании скандала вокруг секретных бумаг Байдена
Госдепартамент США готов содействовать минюсту в расследовании скандала вокруг секретных документов, связанных с действующим президентом Джо Байденом, если... РИА Новости, 12.01.2023
2023-01-12T22:38
2023-01-12T22:41
государственный департамент сша
в мире
сша
джо байден
нед прайс
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ВАШИНГТОН, 12 янв – РИА Новости. Госдепартамент США готов содействовать минюсту в расследовании скандала вокруг секретных документов, связанных с действующим президентом Джо Байденом, если таковой запрос поступит, заявил официальный представитель американского дипведомства Нед Прайс.В последние дни в США разгорелся скандал в связи с обнаружением в офисе Байдена в экспертном центре в Вашингтоне секретных документов, относящихся к периоду, когда действующий президент был вице-президентом США. В четверг Белый дом опубликовал заявление, из которого следует, что обнаружена новая порция секретных материалов в личном доме Байдена в городке Уилмингтоне. Все материалы относятся к периоду его вице-президентства в администрации Барака Обамы и могли в нарушение регламентов находиться у Байдена в его бытность частным лицом.
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государственный департамент сша, в мире, сша, джо байден, нед прайс
Государственный департамент США, В мире, США, Джо Байден, Нед Прайс
22:38 12.01.2023 (обновлено: 22:41 12.01.2023)
 
Госдеп готов помочь в расследовании скандала вокруг секретных бумаг Байдена

Госдеп поможет в расследовании по секретным бумагам Байдена при поступлении запроса

© AP Photo / J. Scott ApplewhiteЗдание Госдепартамента в США
Здание Госдепартамента в США - РИА Новости, 1920, 12.01.2023
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Здание Госдепартамента в США. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 12 янв – РИА Новости. Госдепартамент США готов содействовать минюсту в расследовании скандала вокруг секретных документов, связанных с действующим президентом Джо Байденом, если таковой запрос поступит, заявил официальный представитель американского дипведомства Нед Прайс.
"Если министерству юстиции понадобится обратиться в госдепартамент с тем, чтобы оказать содействие в расследовании, то существуют устоявшиеся каналы и процедуры. Они не включают меня или большинство сотрудников в этом здании. Но если необходимость возникнет, мы готовы к полной кооперации", - сказал Прайс в ходе брифинга.
В последние дни в США разгорелся скандал в связи с обнаружением в офисе Байдена в экспертном центре в Вашингтоне секретных документов, относящихся к периоду, когда действующий президент был вице-президентом США. В четверг Белый дом опубликовал заявление, из которого следует, что обнаружена новая порция секретных материалов в личном доме Байдена в городке Уилмингтоне. Все материалы относятся к периоду его вице-президентства в администрации Барака Обамы и могли в нарушение регламентов находиться у Байдена в его бытность частным лицом.
Эдвард Сноуден - РИА Новости, 1920, 12.01.2023
Вчера, 22:09
Сноуден высмеял Байдена за хранение секретных документов в гараже
 
Государственный департамент СШАВ миреСШАДжо БайденНед Прайс
 
 
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