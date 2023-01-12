https://ria.ru/20230112/bayden-1844510740.html

Белый дом уверен, что секретные документы попали в офис Байдена по ошибке

Белый дом уверен, что секретные документы попали в офис Байдена по ошибке - РИА Новости, 12.01.2023

Белый дом уверен, что секретные документы попали в офис Байдена по ошибке

В Белом доме уверены, что расследование докажет непреднамеренный характер появления секретных документов в частном офисе и доме нынешнего президента США Джо... РИА Новости, 12.01.2023

2023-01-12T22:32

2023-01-12T22:32

2023-01-12T22:58

в мире

джо байден

сша

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ВАШИНГТОН, 12 янв – РИА Новости. В Белом доме уверены, что расследование докажет непреднамеренный характер появления секретных документов в частном офисе и доме нынешнего президента США Джо Байдена, и готовы к сотрудничеству со спецпрокурором, сказано в заявлении юриста президента США Ричарда Саубера.Ранее в четверг министр юстиции Меррик Гарланд объявил о назначении Роберта Хура спецпрокурором для выяснения того, как бумаги, составляющие государственную тайну, оказались в не приспособленных для хранения помещениях в бытность Байдена частным лицом."Мы тесно сотрудничали с министерством юстиции на протяжении проверки и продолжим это сотрудничество со специальным прокурором", - добавил Саубер.Часть секретных материалов нашли в офисе вашингтонского экспертного центра, которым пользовался Байден в период между вице-президентством в администрации Барака Обамы и нынешним президентством. Вторая порция бумаг хранилась в складском помещении гаража в личном доме Байдена в городке Уилмингтоне.

https://ria.ru/20230112/bayden-1844454300.html

сша

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в мире, джо байден, сша