https://ria.ru/20230112/bayden-1844510740.html
Белый дом уверен, что секретные документы попали в офис Байдена по ошибке
Белый дом уверен, что секретные документы попали в офис Байдена по ошибке - РИА Новости, 12.01.2023
Белый дом уверен, что секретные документы попали в офис Байдена по ошибке
В Белом доме уверены, что расследование докажет непреднамеренный характер появления секретных документов в частном офисе и доме нынешнего президента США Джо... РИА Новости, 12.01.2023
2023-01-12T22:32
2023-01-12T22:32
2023-01-12T22:58
в мире
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ВАШИНГТОН, 12 янв – РИА Новости. В Белом доме уверены, что расследование докажет непреднамеренный характер появления секретных документов в частном офисе и доме нынешнего президента США Джо Байдена, и готовы к сотрудничеству со спецпрокурором, сказано в заявлении юриста президента США Ричарда Саубера.Ранее в четверг министр юстиции Меррик Гарланд объявил о назначении Роберта Хура спецпрокурором для выяснения того, как бумаги, составляющие государственную тайну, оказались в не приспособленных для хранения помещениях в бытность Байдена частным лицом."Мы тесно сотрудничали с министерством юстиции на протяжении проверки и продолжим это сотрудничество со специальным прокурором", - добавил Саубер.Часть секретных материалов нашли в офисе вашингтонского экспертного центра, которым пользовался Байден в период между вице-президентством в администрации Барака Обамы и нынешним президентством. Вторая порция бумаг хранилась в складском помещении гаража в личном доме Байдена в городке Уилмингтоне.
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в мире, джо байден, сша
22:32 12.01.2023 (обновлено: 22:58 12.01.2023)
Белый дом уверен, что секретные документы попали в офис Байдена по ошибке
В Белом доме уверены, что секретные документы попали в офис и дом Байдена по ошибке
ВАШИНГТОН, 12 янв – РИА Новости. В Белом доме уверены, что расследование докажет непреднамеренный характер появления секретных документов в частном офисе и доме нынешнего президента США Джо Байдена, и готовы к сотрудничеству со спецпрокурором, сказано в заявлении юриста президента США Ричарда Саубера.
Ранее в четверг министр юстиции Меррик Гарланд объявил о назначении Роберта Хура спецпрокурором для выяснения того, как бумаги, составляющие государственную тайну, оказались в не приспособленных для хранения помещениях в бытность Байдена частным лицом.
"Мы уверены, что тщательная проверка покажет, что эти документы были перемещены непреднамеренно, и президент вместе со своими юристами действовали оперативно по обнаружении ошибки", - говорится в сообщении.
"Мы тесно сотрудничали с министерством юстиции на протяжении проверки и продолжим это сотрудничество со специальным прокурором", - добавил Саубер.
Часть секретных материалов нашли в офисе вашингтонского экспертного центра, которым пользовался Байден в период между вице-президентством в администрации Барака Обамы
и нынешним президентством. Вторая порция бумаг хранилась в складском помещении гаража в личном доме Байдена в городке Уилмингтоне
.