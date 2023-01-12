https://ria.ru/20230112/bayden-1844504086.html

По делу о секретных документах, найденных у Байдена, назначили прокурора

По делу о секретных документах, найденных у Байдена, назначили прокурора - РИА Новости, 12.01.2023

По делу о секретных документах, найденных у Байдена, назначили прокурора

Министр юстиции и генпрокурор США Меррик Гарланд объявил, что назначил спецпрокурора для расследования ситуации с секретными документами, найденными в частном... РИА Новости, 12.01.2023

2023-01-12T21:27

2023-01-12T21:27

2023-01-12T21:44

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ВАШИНГТОН, 12 янв - РИА Новости. Министр юстиции и генпрокурор США Меррик Гарланд объявил, что назначил спецпрокурора для расследования ситуации с секретными документами, найденными в частном офисе и доме президента США Джо Байдена."Я объявляю сегодня о назначении Роберта Хура на должность спецпрокурора в соответствии с действующими правилами ведомства, которое расследует подобные вопросы", - сказал генпрокурор США Гарланд.Он заявил, что назначение спецпрокурора для расследования инцидента отвечает общественным интересам, и выразил уверенность, что квалификация спецпрокурора обеспечит "профессиональное и быстрое" рассмотрение дела.Гарланд сообщил, что отдал распоряжение, чтобы генпрокурор определил, "имело ли место нарушение закона со стороны лица или ведомства" в связи с обнаруженными документами.В последние дни в США разгорелся скандал в связи с обнаружением в офисе Байдена в экспертном центре в Вашингтоне секретных документов, относящихся к периоду, когда действующий президент был вице-президентом США. В четверг Белый дом опубликовал заявление, из которого следует, что обнаружена новая порция секретных материалов в личном доме Байдена в городке Уилмингтоне. Все материалы относятся к периоду его вице-президентства в администрации Барака Обамы и могли в нарушение регламентов находиться у Байдена в его бытность частным лицом.

https://ria.ru/20230112/uscherb-1844455904.html

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в мире, сша, джо байден, министерство юстиции сша