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По делу о секретных документах, найденных у Байдена, назначили прокурора - РИА Новости, 12.01.2023
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По делу о секретных документах, найденных у Байдена, назначили прокурора
По делу о секретных документах, найденных у Байдена, назначили прокурора - РИА Новости, 12.01.2023
По делу о секретных документах, найденных у Байдена, назначили прокурора
Министр юстиции и генпрокурор США Меррик Гарланд объявил, что назначил спецпрокурора для расследования ситуации с секретными документами, найденными в частном... РИА Новости, 12.01.2023
2023-01-12T21:27
2023-01-12T21:44
в мире
сша
джо байден
министерство юстиции сша
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ВАШИНГТОН, 12 янв - РИА Новости. Министр юстиции и генпрокурор США Меррик Гарланд объявил, что назначил спецпрокурора для расследования ситуации с секретными документами, найденными в частном офисе и доме президента США Джо Байдена."Я объявляю сегодня о назначении Роберта Хура на должность спецпрокурора в соответствии с действующими правилами ведомства, которое расследует подобные вопросы", - сказал генпрокурор США Гарланд.Он заявил, что назначение спецпрокурора для расследования инцидента отвечает общественным интересам, и выразил уверенность, что квалификация спецпрокурора обеспечит "профессиональное и быстрое" рассмотрение дела.Гарланд сообщил, что отдал распоряжение, чтобы генпрокурор определил, "имело ли место нарушение закона со стороны лица или ведомства" в связи с обнаруженными документами.В последние дни в США разгорелся скандал в связи с обнаружением в офисе Байдена в экспертном центре в Вашингтоне секретных документов, относящихся к периоду, когда действующий президент был вице-президентом США. В четверг Белый дом опубликовал заявление, из которого следует, что обнаружена новая порция секретных материалов в личном доме Байдена в городке Уилмингтоне. Все материалы относятся к периоду его вице-президентства в администрации Барака Обамы и могли в нарушение регламентов находиться у Байдена в его бытность частным лицом.
https://ria.ru/20230112/uscherb-1844455904.html
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в мире, сша, джо байден, министерство юстиции сша
В мире, США, Джо Байден, Министерство юстиции США
21:27 12.01.2023 (обновлено: 21:44 12.01.2023)
 
По делу о секретных документах, найденных у Байдена, назначили прокурора

Минюст США назначил спецпрокурора по делу о секретных документах, найденных у Байдена

CC BY 2.0 / Matt Churchill / Department of justiceМинистерство юстиции США
Министерство юстиции США - РИА Новости, 1920, 12.01.2023
CC BY 2.0 / Matt Churchill / Department of justice
Министерство юстиции США. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 12 янв - РИА Новости. Министр юстиции и генпрокурор США Меррик Гарланд объявил, что назначил спецпрокурора для расследования ситуации с секретными документами, найденными в частном офисе и доме президента США Джо Байдена.
"Я объявляю сегодня о назначении Роберта Хура на должность спецпрокурора в соответствии с действующими правилами ведомства, которое расследует подобные вопросы", - сказал генпрокурор США Гарланд.
Пентагон - РИА Новости, 1920, 12.01.2023
Вчера, 17:26
Пентагон спросили об ущербе из-за найденных у Байдена секретных документов
Он заявил, что назначение спецпрокурора для расследования инцидента отвечает общественным интересам, и выразил уверенность, что квалификация спецпрокурора обеспечит "профессиональное и быстрое" рассмотрение дела.
Гарланд сообщил, что отдал распоряжение, чтобы генпрокурор определил, "имело ли место нарушение закона со стороны лица или ведомства" в связи с обнаруженными документами.
В последние дни в США разгорелся скандал в связи с обнаружением в офисе Байдена в экспертном центре в Вашингтоне секретных документов, относящихся к периоду, когда действующий президент был вице-президентом США. В четверг Белый дом опубликовал заявление, из которого следует, что обнаружена новая порция секретных материалов в личном доме Байдена в городке Уилмингтоне. Все материалы относятся к периоду его вице-президентства в администрации Барака Обамы и могли в нарушение регламентов находиться у Байдена в его бытность частным лицом.
Эдвард Сноуден - РИА Новости, 1920, 12.01.2023
Вчера, 04:31
Сноуден саркастично высказался о секретных документах в офисе Байдена
 
В миреСШАДжо БайденМинистерство юстиции США
 
 
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