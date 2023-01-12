https://ria.ru/20230112/bayden-1844454300.html

В США обвинили Байдена в том, что он играет за Путина

В США обвинили Байдена в том, что он играет за Путина - РИА Новости, 12.01.2023

В США обвинили Байдена в том, что он играет за Путина

Политика президента США Джо Байдена в отношении Украины играет на руку России, сдерживая ВСУ и приближая поражение киевского режима, заявили полковник в... РИА Новости, 12.01.2023

2023-01-12T17:19

2023-01-12T17:19

2023-01-12T17:47

в мире

владимир путин

украина

киев

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вооруженные силы украины

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МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. Политика президента США Джо Байдена в отношении Украины играет на руку России, сдерживая ВСУ и приближая поражение киевского режима, заявили полковник в отставке Джонатан Свит и экономист, историк и предприниматель Марк Тот в статье для The Hill."Байден, похоже, боится победы Киева, поэтому, сознательно или нет, он позволяет Путину заморозить поля сражений в пользу Москвы", — считают они.Авторов материала возмутило то , что американский лидер отдает приоритет недопущению эскалации с Москвой, отказываясь поставлять Киеву более серьезные вооружения и предостерегая Владимира Зеленского от ударов вглубь России.По мнению экспертов, по этой причине Украина с высокой степенью вероятности потерпит поражение в конфликте.Свит и Тот отметили, что в результате затягивания конфликта российским ВС удалось адаптироваться к военной тактике Киева в условиях поставок натовской техники.В декабре газета Wall Street Journal со ссылкой на неназванных чиновников сообщила, что США изменили передаваемые Украине системы HIMARS, чтобы киевский режим не смог использовать их для ударов вглубь российской территории. Журналисты писали, что в Белом доме сочли это действие необходимым для снижения риска конфликта с Москвой.Как не раз подчеркивал Владимир Путин, Россия никогда не отказывалась от переговоров с Украиной, но киевские власти сами себе это запретили. По словам президента, Москва стремится не раскручивать маховик конфликта, а закончить его. При этом западные страны все чаще говорят о необходимости продолжения боевых действий, накачивают Киев оружием, а также готовят бойцов ВСУ на своей территории.В Кремле, в свою очередь, неоднократно заявляли, что поставки вооружений только затягивают конфликт и не сулят украинской стороне ничего хорошего, а транспорт с военной техникой становится законной целью для российской армии.

https://ria.ru/20230112/bayden-1844440959.html

https://ria.ru/20230112/ukraina-1844418952.html

https://ria.ru/20230105/zadacha-1843105979.html

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в мире, владимир путин, украина, киев, сша, вооруженные силы украины