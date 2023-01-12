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В США обвинили Байдена в том, что он играет за Путина - РИА Новости, 12.01.2023
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В США обвинили Байдена в том, что он играет за Путина
В США обвинили Байдена в том, что он играет за Путина - РИА Новости, 12.01.2023
В США обвинили Байдена в том, что он играет за Путина
Политика президента США Джо Байдена в отношении Украины играет на руку России, сдерживая ВСУ и приближая поражение киевского режима, заявили полковник в... РИА Новости, 12.01.2023
2023-01-12T17:19
2023-01-12T17:47
в мире
владимир путин
украина
киев
сша
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. Политика президента США Джо Байдена в отношении Украины играет на руку России, сдерживая ВСУ и приближая поражение киевского режима, заявили полковник в отставке Джонатан Свит и экономист, историк и предприниматель Марк Тот в статье для The Hill."Байден, похоже, боится победы Киева, поэтому, сознательно или нет, он позволяет Путину заморозить поля сражений в пользу Москвы", — считают они.Авторов материала возмутило то , что американский лидер отдает приоритет недопущению эскалации с Москвой, отказываясь поставлять Киеву более серьезные вооружения и предостерегая Владимира Зеленского от ударов вглубь России.По мнению экспертов, по этой причине Украина с высокой степенью вероятности потерпит поражение в конфликте.Свит и Тот отметили, что в результате затягивания конфликта российским ВС удалось адаптироваться к военной тактике Киева в условиях поставок натовской техники.В декабре газета Wall Street Journal со ссылкой на неназванных чиновников сообщила, что США изменили передаваемые Украине системы HIMARS, чтобы киевский режим не смог использовать их для ударов вглубь российской территории. Журналисты писали, что в Белом доме сочли это действие необходимым для снижения риска конфликта с Москвой.Как не раз подчеркивал Владимир Путин, Россия никогда не отказывалась от переговоров с Украиной, но киевские власти сами себе это запретили. По словам президента, Москва стремится не раскручивать маховик конфликта, а закончить его. При этом западные страны все чаще говорят о необходимости продолжения боевых действий, накачивают Киев оружием, а также готовят бойцов ВСУ на своей территории.В Кремле, в свою очередь, неоднократно заявляли, что поставки вооружений только затягивают конфликт и не сулят украинской стороне ничего хорошего, а транспорт с военной техникой становится законной целью для российской армии.
https://ria.ru/20230112/bayden-1844440959.html
https://ria.ru/20230112/ukraina-1844418952.html
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в мире, владимир путин, украина, киев, сша, вооруженные силы украины
В мире, Владимир Путин, Украина, Киев, США, Вооруженные силы Украины
17:19 12.01.2023 (обновлено: 17:47 12.01.2023)
 
В США обвинили Байдена в том, что он играет за Путина

Hill: политика Байдена сдерживает Украину и усиливает позицию России в конфликте

© AP Photo / Susan WalshПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 12.01.2023
© AP Photo / Susan Walsh
Президент США Джо Байден. Архивное фото
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МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. Политика президента США Джо Байдена в отношении Украины играет на руку России, сдерживая ВСУ и приближая поражение киевского режима, заявили полковник в отставке Джонатан Свит и экономист, историк и предприниматель Марк Тот в статье для The Hill.
"Байден, похоже, боится победы Киева, поэтому, сознательно или нет, он позволяет Путину заморозить поля сражений в пользу Москвы", — считают они.
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 12.01.2023
Вчера, 16:38
В США заявили, что Байден принес украинцев в жертву
Авторов материала возмутило то , что американский лидер отдает приоритет недопущению эскалации с Москвой, отказываясь поставлять Киеву более серьезные вооружения и предостерегая Владимира Зеленского от ударов вглубь России.
По мнению экспертов, по этой причине Украина с высокой степенью вероятности потерпит поражение в конфликте.
"Байден ограничил поле боя украинскими границами, поставив Зеленского в затруднительное положение", — также сказано в статье.
Свит и Тот отметили, что в результате затягивания конфликта российским ВС удалось адаптироваться к военной тактике Киева в условиях поставок натовской техники.
Флаг США на площади Независимости в Киеве - РИА Новости, 1920, 12.01.2023
Вчера, 15:32
В США рассказали о "подарке" Украине, который обернется против нее
В декабре газета Wall Street Journal со ссылкой на неназванных чиновников сообщила, что США изменили передаваемые Украине системы HIMARS, чтобы киевский режим не смог использовать их для ударов вглубь российской территории. Журналисты писали, что в Белом доме сочли это действие необходимым для снижения риска конфликта с Москвой.
Как не раз подчеркивал Владимир Путин, Россия никогда не отказывалась от переговоров с Украиной, но киевские власти сами себе это запретили. По словам президента, Москва стремится не раскручивать маховик конфликта, а закончить его. При этом западные страны все чаще говорят о необходимости продолжения боевых действий, накачивают Киев оружием, а также готовят бойцов ВСУ на своей территории.
В Кремле, в свою очередь, неоднократно заявляли, что поставки вооружений только затягивают конфликт и не сулят украинской стороне ничего хорошего, а транспорт с военной техникой становится законной целью для российской армии.
Визит Владимира Зеленского в США - РИА Новости, 1920, 05.01.2023
5 января, 06:00
Названа главная задача Байдена на Украине в 2023 году
 
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