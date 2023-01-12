https://ria.ru/20230112/bayden-1844440959.html

В США заявили, что Байден принес украинцев в жертву

В США заявили, что Байден принес украинцев в жертву - РИА Новости, 12.01.2023

В США заявили, что Байден принес украинцев в жертву

Президент США Джо Байден принес украинский народ в жертву интересам американского капитала, заявил афроамериканский правозащитник и кандидат в вице-президенты... РИА Новости, 12.01.2023

2023-01-12T16:38

2023-01-12T16:38

2023-01-12T17:15

политика

джо байден

сша

украина

нато

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. Президент США Джо Байден принес украинский народ в жертву интересам американского капитала, заявил афроамериканский правозащитник и кандидат в вице-президенты Соединенных Штатов от партии зеленых Аджаму Барака.Правозащитник ранее неоднократно критиковал Штаты и Евросоюз за внешнеполитический курс. По его словам, Вашингтон и Брюссель использовали Минские соглашения по Донбассу в качестве "уловки" для подготовки к конфликту с Россией. Украину он назвал "пушечным мясом" для американских элит, которое нужно для реализации их геополитических амбиций.Москва с 24 февраля проводит военную операцию на Украине. На этом фоне США и их союзники по НАТО продолжают отправлять Киеву оружие на десятки миллиардов долларов. Россия неоднократно заявляла, что поставки боевой техники ВСУ только затягивают конфликт, а транспорт с амуницией становится законной целью.

https://ria.ru/20230109/ukaz-1843689295.html

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политика, джо байден, сша, украина, нато, вооруженные силы украины