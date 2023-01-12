16:38 12.01.2023 (обновлено: 17:15 12.01.2023)
В США заявили, что Байден принес украинцев в жертву
Правозащитник из США Барака: Байден принес украинцев в жертву интересам Вашингтона
© AP Photo / Rebecca DrokeПрезидент США Джо Байден
© AP Photo / Rebecca Droke
Президент США Джо Байден. Архивное фото
МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. Президент США Джо Байден принес украинский народ в жертву интересам американского капитала, заявил афроамериканский правозащитник и кандидат в вице-президенты Соединенных Штатов от партии зеленых Аджаму Барака.
"Воинственный настрой американцев выглядит непристойно. Этот конфликт не должен был произойти. Я виню Байдена. Целое поколение украинцев приносится в жертву интересам американского капитала", — написал он в Twitter.
Правозащитник ранее неоднократно критиковал Штаты и Евросоюз за внешнеполитический курс. По его словам, Вашингтон и Брюссель использовали Минские соглашения по Донбассу в качестве "уловки" для подготовки к конфликту с Россией. Украину он назвал "пушечным мясом" для американских элит, которое нужно для реализации их геополитических амбиций.
Москва с 24 февраля проводит военную операцию на Украине. На этом фоне США и их союзники по НАТО продолжают отправлять Киеву оружие на десятки миллиардов долларов. Россия неоднократно заявляла, что поставки боевой техники ВСУ только затягивают конфликт, а транспорт с амуницией становится законной целью.