https://ria.ru/20230112/babchenko-1844287041.html

МВД объявило в розыск Аркадия Бабченко

МВД объявило в розыск Аркадия Бабченко - РИА Новости, 12.01.2023

МВД объявило в розыск Аркадия Бабченко

МВД объявило в розыск журналиста Аркадия Бабченко, которого ранее Росфинмониторинг внес в перечень экстремистов. РИА Новости, 12.01.2023

2023-01-12T08:47

2023-01-12T08:47

2023-01-12T10:54

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

аркадий бабченко

россия

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МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. МВД объявило в розыск журналиста Аркадия Бабченко, которого ранее Росфинмониторинг внес в перечень экстремистов."Основание для розыска: разыскивается по статье УК", — указано в ведомственной базе данных.Статья, которую инкриминируют журналисту, не указана.Имевший российское гражданство Бабченко с 2017 года работал на телеканале ATR в Киеве, где вел авторскую программу. Он резко критиковал Россию, поддерживал силовую операцию украинских силовиков в Донбассе. Также журналист заявил, что вернется в Москву на американском танке "Абрамс" под флагом НАТО.Летом 2018 года украинские власти сообщили, что неизвестные застрелили Бабченко у него дома, в СМИ появились фотографии с места событий. Однако уже на следующий день журналист объявился на пресс-конференции в СБУ.Как заявил глава ведомства Василий Грицак, информацию об убийстве Бабченко распространили в рамках спецоперации, чтобы предотвратить покушение на журналиста. В Киеве задержали предпринимателя, который якобы его организовал.Осенью 2019 года Бабченко покинул Украину. Как журналист пояснил в соцсетях, он сделал это из-за политических убеждений.

https://ria.ru/20200709/1574122697.html

https://ria.ru/20191113/1560905167.html

россия

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

министерство внутренних дел рф (мвд россии), аркадий бабченко, россия