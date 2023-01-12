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МВД объявило в розыск Аркадия Бабченко - РИА Новости, 12.01.2023
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МВД объявило в розыск Аркадия Бабченко
МВД объявило в розыск Аркадия Бабченко - РИА Новости, 12.01.2023
МВД объявило в розыск Аркадия Бабченко
МВД объявило в розыск журналиста Аркадия Бабченко, которого ранее Росфинмониторинг внес в перечень экстремистов. РИА Новости, 12.01.2023
2023-01-12T08:47
2023-01-12T10:54
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
аркадий бабченко
россия
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МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. МВД объявило в розыск журналиста Аркадия Бабченко, которого ранее Росфинмониторинг внес в перечень экстремистов."Основание для розыска: разыскивается по статье УК", — указано в ведомственной базе данных.Статья, которую инкриминируют журналисту, не указана.Имевший российское гражданство Бабченко с 2017 года работал на телеканале ATR в Киеве, где вел авторскую программу. Он резко критиковал Россию, поддерживал силовую операцию украинских силовиков в Донбассе. Также журналист заявил, что вернется в Москву на американском танке "Абрамс" под флагом НАТО.Летом 2018 года украинские власти сообщили, что неизвестные застрелили Бабченко у него дома, в СМИ появились фотографии с места событий. Однако уже на следующий день журналист объявился на пресс-конференции в СБУ.Как заявил глава ведомства Василий Грицак, информацию об убийстве Бабченко распространили в рамках спецоперации, чтобы предотвратить покушение на журналиста. В Киеве задержали предпринимателя, который якобы его организовал.Осенью 2019 года Бабченко покинул Украину. Как журналист пояснил в соцсетях, он сделал это из-за политических убеждений.
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министерство внутренних дел рф (мвд россии), аркадий бабченко, россия
Министерство внутренних дел РФ (МВД России), Аркадий Бабченко, Россия
08:47 12.01.2023 (обновлено: 10:54 12.01.2023)
 
МВД объявило в розыск Аркадия Бабченко

МВД объявило в розыск журналиста Аркадия Бабченко по статье УК

© AP Photo / Valentyn Ogirenko, Pool Журналист Аркадий Бабченко
Журналист Аркадий Бабченко - РИА Новости, 1920, 12.01.2023
© AP Photo / Valentyn Ogirenko, Pool
Журналист Аркадий Бабченко. Архивное фото
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МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. МВД объявило в розыск журналиста Аркадия Бабченко, которого ранее Росфинмониторинг внес в перечень экстремистов.
"Основание для розыска: разыскивается по статье УК", — указано в ведомственной базе данных.
Статья, которую инкриминируют журналисту, не указана.
Имевший российское гражданство Бабченко с 2017 года работал на телеканале ATR в Киеве, где вел авторскую программу. Он резко критиковал Россию, поддерживал силовую операцию украинских силовиков в Донбассе. Также журналист заявил, что вернется в Москву на американском танке "Абрамс" под флагом НАТО.
Журналист Аркадий Бабченко во время пресс-конференции в Киеве, Украина. 31 мая 2018 года - РИА Новости, 1920, 09.07.2020
9 июля 2020, 16:23
В СЖР прокомментировали включение Бабченко в список экстремистов
Летом 2018 года украинские власти сообщили, что неизвестные застрелили Бабченко у него дома, в СМИ появились фотографии с места событий. Однако уже на следующий день журналист объявился на пресс-конференции в СБУ.
Как заявил глава ведомства Василий Грицак, информацию об убийстве Бабченко распространили в рамках спецоперации, чтобы предотвратить покушение на журналиста. В Киеве задержали предпринимателя, который якобы его организовал.
Осенью 2019 года Бабченко покинул Украину. Как журналист пояснил в соцсетях, он сделал это из-за политических убеждений.
Директор украинского предприятия по производству оружия Борис Герман, обвиняемый в организации покушения на журналиста Аркадия Бабченко в Киеве, на судебном заседании - РИА Новости, 1920, 13.11.2019
13 ноября 2019, 22:06
Суд в Киеве освободил организатора "покушения" на журналиста Бабченко
 
Министерство внутренних дел РФ (МВД России)Аркадий БабченкоРоссия
 
 
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