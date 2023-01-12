https://ria.ru/20230112/babchenko-1844287041.html
МВД объявило в розыск Аркадия Бабченко
МВД объявило в розыск Аркадия Бабченко - РИА Новости, 12.01.2023
МВД объявило в розыск Аркадия Бабченко
МВД объявило в розыск журналиста Аркадия Бабченко, которого ранее Росфинмониторинг внес в перечень экстремистов. РИА Новости, 12.01.2023
2023-01-12T08:47
2023-01-12T08:47
2023-01-12T10:54
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
аркадий бабченко
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152182/09/1521820962_0:646:4911:3408_1920x0_80_0_0_6e8f2ae052d42ce61bb71aa528c775bf.jpg
МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. МВД объявило в розыск журналиста Аркадия Бабченко, которого ранее Росфинмониторинг внес в перечень экстремистов."Основание для розыска: разыскивается по статье УК", — указано в ведомственной базе данных.Статья, которую инкриминируют журналисту, не указана.Имевший российское гражданство Бабченко с 2017 года работал на телеканале ATR в Киеве, где вел авторскую программу. Он резко критиковал Россию, поддерживал силовую операцию украинских силовиков в Донбассе. Также журналист заявил, что вернется в Москву на американском танке "Абрамс" под флагом НАТО.Летом 2018 года украинские власти сообщили, что неизвестные застрелили Бабченко у него дома, в СМИ появились фотографии с места событий. Однако уже на следующий день журналист объявился на пресс-конференции в СБУ.Как заявил глава ведомства Василий Грицак, информацию об убийстве Бабченко распространили в рамках спецоперации, чтобы предотвратить покушение на журналиста. В Киеве задержали предпринимателя, который якобы его организовал.Осенью 2019 года Бабченко покинул Украину. Как журналист пояснил в соцсетях, он сделал это из-за политических убеждений.
https://ria.ru/20200709/1574122697.html
https://ria.ru/20191113/1560905167.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152182/09/1521820962_157:0:4701:3408_1920x0_80_0_0_dea2afc7016ecfa1b692367f29f7439b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
министерство внутренних дел рф (мвд россии), аркадий бабченко, россия
Министерство внутренних дел РФ (МВД России), Аркадий Бабченко, Россия
08:47 12.01.2023 (обновлено: 10:54 12.01.2023)
МВД объявило в розыск Аркадия Бабченко
МВД объявило в розыск журналиста Аркадия Бабченко по статье УК