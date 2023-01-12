https://ria.ru/20230112/avtomobili-1844295711.html

"АвтоВАЗ" начал продажи двухтопливной Lada Granta

"АвтоВАЗ" начал продажи двухтопливной Lada Granta - РИА Новости, 12.01.2023

"АвтоВАЗ" начал продажи двухтопливной Lada Granta

"АвтоВАЗ" запустил производство и продажи битопливного седана Lada Granta CNG, который можно заправлять как бензином, так и газом, говорится в сообщении... РИА Новости, 12.01.2023

2023-01-12T09:43

2023-01-12T09:43

2023-01-12T09:43

экономика

авто

автоваз

lada vesta

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МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. "АвтоВАЗ" запустил производство и продажи битопливного седана Lada Granta CNG, который можно заправлять как бензином, так и газом, говорится в сообщении автопроизводителя. "АО "АвтоВАЗ" совместно с партнером ООО "АТС-Авто" объявляет о старте производства и продаж битопливной модификации седана Lada Granta, оснащенной метановым газобаллонным оборудованием. Данное техническое решение успешно отработано на семействах Vesta и Largus, а теперь ГБО впервые в практике Lada устанавливается на самую доступную модель", - отмечается в сообщении. Как уточнили в "АвтоВАЗе", доплата за модификацию CNG относительно бензиновой версии составит 45 тысяч рублей. Газобаллонное оборудование монтируется на седаны Lada Granta во всех комплектациях с кондиционером. Дооснащение автомобиля производится на тольяттинской фирме "АТС-Авто" - партнере "АвтоВАЗа" по всем проектам CNG. "Lada Granta CNG использует в качестве топлива как бензин, так и компримированный природный газ метан. Конструкция ГБО безопасна: предохранитель и скоростной клапан, встроенные в газовый баллон, исключают возможность его разрыва и неконтролируемый выход газа в случае повреждения топливного оборудования", - добавили в компании. Баллон рассчитан на 80 литров газа и расположен в багажнике, при этом объем багажного отделения составляет 340 литров. Средний расход газа – 6,1 кубометра на 100 километров. По информации автопроизводителя, полностью заправленный газом и бензином автомобиль способен проехать 1000 километров без дозаправки.

https://ria.ru/20230103/avtomobili-1842908718.html

https://ria.ru/20221215/alikhanov-1838758022.html

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2023

Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, авто, автоваз, lada vesta