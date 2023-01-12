https://ria.ru/20230112/avtomobili-1844295711.html
"АвтоВАЗ" начал продажи двухтопливной Lada Granta
"АвтоВАЗ" начал продажи двухтопливной Lada Granta - РИА Новости, 12.01.2023
"АвтоВАЗ" начал продажи двухтопливной Lada Granta
"АвтоВАЗ" запустил производство и продажи битопливного седана Lada Granta CNG, который можно заправлять как бензином, так и газом, говорится в сообщении... РИА Новости, 12.01.2023
2023-01-12T09:43
2023-01-12T09:43
2023-01-12T09:43
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автоваз
lada vesta
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МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. "АвтоВАЗ" запустил производство и продажи битопливного седана Lada Granta CNG, который можно заправлять как бензином, так и газом, говорится в сообщении автопроизводителя. "АО "АвтоВАЗ" совместно с партнером ООО "АТС-Авто" объявляет о старте производства и продаж битопливной модификации седана Lada Granta, оснащенной метановым газобаллонным оборудованием. Данное техническое решение успешно отработано на семействах Vesta и Largus, а теперь ГБО впервые в практике Lada устанавливается на самую доступную модель", - отмечается в сообщении. Как уточнили в "АвтоВАЗе", доплата за модификацию CNG относительно бензиновой версии составит 45 тысяч рублей. Газобаллонное оборудование монтируется на седаны Lada Granta во всех комплектациях с кондиционером. Дооснащение автомобиля производится на тольяттинской фирме "АТС-Авто" - партнере "АвтоВАЗа" по всем проектам CNG. "Lada Granta CNG использует в качестве топлива как бензин, так и компримированный природный газ метан. Конструкция ГБО безопасна: предохранитель и скоростной клапан, встроенные в газовый баллон, исключают возможность его разрыва и неконтролируемый выход газа в случае повреждения топливного оборудования", - добавили в компании. Баллон рассчитан на 80 литров газа и расположен в багажнике, при этом объем багажного отделения составляет 340 литров. Средний расход газа – 6,1 кубометра на 100 километров. По информации автопроизводителя, полностью заправленный газом и бензином автомобиль способен проехать 1000 километров без дозаправки.
https://ria.ru/20230103/avtomobili-1842908718.html
https://ria.ru/20221215/alikhanov-1838758022.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, авто, автоваз, lada vesta
Экономика, Авто, АвтоВАЗ, Lada Vesta
"АвтоВАЗ" начал продажи двухтопливной Lada Granta
"АвтоВАЗ" начал продажи двухтопливной Lada Granta, работающей на бензине и газе
МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. "АвтоВАЗ" запустил производство и продажи битопливного седана Lada Granta CNG, который можно заправлять как бензином, так и газом, говорится в сообщении автопроизводителя.
"АО "АвтоВАЗ" совместно с партнером ООО "АТС-Авто" объявляет о старте производства и продаж битопливной модификации седана Lada Granta, оснащенной метановым газобаллонным оборудованием. Данное техническое решение успешно отработано на семействах Vesta и Largus, а теперь ГБО впервые в практике Lada устанавливается на самую доступную модель", - отмечается в сообщении.
Как уточнили в "АвтоВАЗе", доплата за модификацию CNG относительно бензиновой версии составит 45 тысяч рублей.
Газобаллонное оборудование монтируется на седаны Lada Granta во всех комплектациях с кондиционером. Дооснащение автомобиля производится на тольяттинской фирме "АТС-Авто" - партнере "АвтоВАЗа" по всем проектам CNG.
"Lada Granta CNG использует в качестве топлива как бензин, так и компримированный природный газ метан. Конструкция ГБО безопасна: предохранитель и скоростной клапан, встроенные в газовый баллон, исключают возможность его разрыва и неконтролируемый выход газа в случае повреждения топливного оборудования", - добавили в компании.
Баллон рассчитан на 80 литров газа и расположен в багажнике, при этом объем багажного отделения составляет 340 литров. Средний расход газа – 6,1 кубометра на 100 километров. По информации автопроизводителя, полностью заправленный газом и бензином автомобиль способен проехать 1000 километров без дозаправки.