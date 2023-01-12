https://ria.ru/20230112/avstraliya-1844300381.html

Австралийский политик извинился за нацистскую униформу на вечеринке

Австралийский политик извинился за нацистскую униформу на вечеринке - РИА Новости, 12.01.2023

Австралийский политик извинился за нацистскую униформу на вечеринке

Премьер-министр австралийского штата Новый Южный Уэльс Доминик Перротте попал в неудобную ситуацию и извинился, когда стало известно, что он надевал в прошлом... РИА Новости, 12.01.2023

2023-01-12T10:13

2023-01-12T10:13

2023-01-12T10:13

в мире

новый южный уэльс

австралия

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МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Премьер-министр австралийского штата Новый Южный Уэльс Доминик Перротте попал в неудобную ситуацию и извинился, когда стало известно, что он надевал в прошлом "нацистский костюм" на вечеринку по случаю его 21-летия, сообщил в четверг телеканал ABC. "Когда мне было 21, на маскарад по случаю 21-й годовщины я надел нацистскую форму", - цитирует ABC слова премьера штата. "Я глубоко стыжусь тем, что я сделал. Я искренне сожалею за раны и боль, которые это вызовет у людей в нашем штате. Особенно у членов еврейской общины, уцелевших после холокоста, ветеранов и их семей. Я извиняюсь за эту ужасную ошибку", - сказал ныне 40-летний Перротте. По его словам, тогда он был "наивным" и не понимал значения своих действий на вечеринке, темой которой была "униформа". Сейчас, сказал премьер, он уже другой и оказывает "очень горячую поддержку" еврейскому народу.

https://ria.ru/20221110/germaniya-1830626696.html

https://ria.ru/20190430/1553173167.html

новый южный уэльс

австралия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, новый южный уэльс, австралия