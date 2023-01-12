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Австралийский политик извинился за нацистскую униформу на вечеринке - РИА Новости, 12.01.2023
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Австралийский политик извинился за нацистскую униформу на вечеринке
Австралийский политик извинился за нацистскую униформу на вечеринке - РИА Новости, 12.01.2023
Австралийский политик извинился за нацистскую униформу на вечеринке
Премьер-министр австралийского штата Новый Южный Уэльс Доминик Перротте попал в неудобную ситуацию и извинился, когда стало известно, что он надевал в прошлом... РИА Новости, 12.01.2023
2023-01-12T10:13
2023-01-12T10:13
в мире
новый южный уэльс
австралия
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МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Премьер-министр австралийского штата Новый Южный Уэльс Доминик Перротте попал в неудобную ситуацию и извинился, когда стало известно, что он надевал в прошлом "нацистский костюм" на вечеринку по случаю его 21-летия, сообщил в четверг телеканал ABC. "Когда мне было 21, на маскарад по случаю 21-й годовщины я надел нацистскую форму", - цитирует ABC слова премьера штата. "Я глубоко стыжусь тем, что я сделал. Я искренне сожалею за раны и боль, которые это вызовет у людей в нашем штате. Особенно у членов еврейской общины, уцелевших после холокоста, ветеранов и их семей. Я извиняюсь за эту ужасную ошибку", - сказал ныне 40-летний Перротте. По его словам, тогда он был "наивным" и не понимал значения своих действий на вечеринке, темой которой была "униформа". Сейчас, сказал премьер, он уже другой и оказывает "очень горячую поддержку" еврейскому народу.
https://ria.ru/20221110/germaniya-1830626696.html
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в мире, новый южный уэльс, австралия
В мире, Новый Южный Уэльс, Австралия
10:13 12.01.2023
 
Австралийский политик извинился за нацистскую униформу на вечеринке

Глава австралийского штата Перротте извинился за нацистскую униформу на вечеринке

© Фото : Unsplash / Dan FreemanСидней, Австралия
Сидней, Австралия - РИА Новости, 1920, 12.01.2023
© Фото : Unsplash / Dan Freeman
Сидней, Австралия. Архивное фото
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МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Премьер-министр австралийского штата Новый Южный Уэльс Доминик Перротте попал в неудобную ситуацию и извинился, когда стало известно, что он надевал в прошлом "нацистский костюм" на вечеринку по случаю его 21-летия, сообщил в четверг телеканал ABC.
"Когда мне было 21, на маскарад по случаю 21-й годовщины я надел нацистскую форму", - цитирует ABC слова премьера штата.
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"Я глубоко стыжусь тем, что я сделал. Я искренне сожалею за раны и боль, которые это вызовет у людей в нашем штате. Особенно у членов еврейской общины, уцелевших после холокоста, ветеранов и их семей. Я извиняюсь за эту ужасную ошибку", - сказал ныне 40-летний Перротте.
По его словам, тогда он был "наивным" и не понимал значения своих действий на вечеринке, темой которой была "униформа". Сейчас, сказал премьер, он уже другой и оказывает "очень горячую поддержку" еврейскому народу.
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В миреНовый Южный УэльсАвстралия
 
 
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