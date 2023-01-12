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Асад прокомментировал перспективы контактов с Турцией при участии России - РИА Новости, 12.01.2023
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Асад прокомментировал перспективы контактов с Турцией при участии России
Асад прокомментировал перспективы контактов с Турцией при участии России - РИА Новости, 12.01.2023
Асад прокомментировал перспективы контактов с Турцией при участии России
Встречи, подобные недавно состоявшимся переговорам глав минобороны Сирии, Турции и России, нуждаются в тщательной предварительной проработке и координации между РИА Новости, 12.01.2023
2023-01-12T19:17
2023-01-12T19:22
в мире
башар асад
сирия
турция
мевлют чавушоглу
александр лаврентьев
россия
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КАИР, 12 янв - РИА Новости. Встречи, подобные недавно состоявшимся переговорам глав минобороны Сирии, Турции и России, нуждаются в тщательной предварительной проработке и координации между Москвой и Дамаском, чтобы принести конкретные результаты, заявил президент Сирии Башар Асад на встрече со спецпредставителем президента РФ по Сирии Александром Лаврентьевым в сирийской столице в четверг. Асад подчеркнул, что такие результаты предполагают "окончание оккупации (территории Сирии) и прекращение поддержки терроризма". По данным канцелярии президента, российский дипломат заявил, что Москва "положительно оценивает трехстороннюю встречу… и считает важным продолжать эти встречи и развивать контакты на уровне глав МИД". Стороны также обсудили развитие российско-сирийских стратегических отношений и обстановку на международной арене, следует из релиза. В четверг глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу заявил, что встреча глав МИД России, Турции и Сирии может пройти в начале февраля, окончательной даты пока нет. Министры обороны России, Сирии и Турции 28 декабря провели трехсторонние переговоры в Москве, обсудив пути разрешения сирийского кризиса, сообщали в Минобороны РФ. В ведомстве уточнили, что "по итогам встречи стороны отметили конструктивный характер состоявшегося диалога в данном формате и необходимость его продолжения в интересах дальнейшей стабилизации обстановки в арабской республике и регионе в целом". Переговоры глав военных ведомств в Москве стали первыми официальными переговорами Анкары и Дамаска за 11 лет, отмечали СМИ.
https://ria.ru/20230105/doklad-1843185616.html
https://ria.ru/20230112/spetsoperatsiya-1844482219.html
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в мире, башар асад, сирия, турция, мевлют чавушоглу, александр лаврентьев, россия
В мире, Башар Асад, Сирия, Турция, Мевлют Чавушоглу, Александр Лаврентьев, Россия
19:17 12.01.2023 (обновлено: 19:22 12.01.2023)
 
Асад прокомментировал перспективы контактов с Турцией при участии России

Асад заявил о необходимости предварительной проработки с Россией контактов с Турцией

© SANAПрезидент Сирии Башар Асад
Президент Сирии Башар Асад
© SANA
Президент Сирии Башар Асад. Архивное фото
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КАИР, 12 янв - РИА Новости. Встречи, подобные недавно состоявшимся переговорам глав минобороны Сирии, Турции и России, нуждаются в тщательной предварительной проработке и координации между Москвой и Дамаском, чтобы принести конкретные результаты, заявил президент Сирии Башар Асад на встрече со спецпредставителем президента РФ по Сирии Александром Лаврентьевым в сирийской столице в четверг.
"Такие встречи должны быть подготовлены при предварительной координации и планировании между Россией и Сирией, чтобы быть результативными и достичь конкретных целей, которых ждет Сирия", - говорится в заявлении президентской канцелярии, опубликованном по итогам встречи.
Асад подчеркнул, что такие результаты предполагают "окончание оккупации (территории Сирии) и прекращение поддержки терроризма".
По данным канцелярии президента, российский дипломат заявил, что Москва "положительно оценивает трехстороннюю встречу… и считает важным продолжать эти встречи и развивать контакты на уровне глав МИД".
Стороны также обсудили развитие российско-сирийских стратегических отношений и обстановку на международной арене, следует из релиза.
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Министры обороны России, Сирии и Турции 28 декабря провели трехсторонние переговоры в Москве, обсудив пути разрешения сирийского кризиса, сообщали в Минобороны РФ. В ведомстве уточнили, что "по итогам встречи стороны отметили конструктивный характер состоявшегося диалога в данном формате и необходимость его продолжения в интересах дальнейшей стабилизации обстановки в арабской республике и регионе в целом". Переговоры глав военных ведомств в Москве стали первыми официальными переговорами Анкары и Дамаска за 11 лет, отмечали СМИ.
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