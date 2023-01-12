19:17 12.01.2023 (обновлено: 19:22 12.01.2023)
Асад прокомментировал перспективы контактов с Турцией при участии России
Асад заявил о необходимости предварительной проработки с Россией контактов с Турцией
© SANAПрезидент Сирии Башар Асад
© SANA
Президент Сирии Башар Асад. Архивное фото
КАИР, 12 янв - РИА Новости. Встречи, подобные недавно состоявшимся переговорам глав минобороны Сирии, Турции и России, нуждаются в тщательной предварительной проработке и координации между Москвой и Дамаском, чтобы принести конкретные результаты, заявил президент Сирии Башар Асад на встрече со спецпредставителем президента РФ по Сирии Александром Лаврентьевым в сирийской столице в четверг.
"Такие встречи должны быть подготовлены при предварительной координации и планировании между Россией и Сирией, чтобы быть результативными и достичь конкретных целей, которых ждет Сирия", - говорится в заявлении президентской канцелярии, опубликованном по итогам встречи.
Асад подчеркнул, что такие результаты предполагают "окончание оккупации (территории Сирии) и прекращение поддержки терроризма".
По данным канцелярии президента, российский дипломат заявил, что Москва "положительно оценивает трехстороннюю встречу… и считает важным продолжать эти встречи и развивать контакты на уровне глав МИД".
Стороны также обсудили развитие российско-сирийских стратегических отношений и обстановку на международной арене, следует из релиза.
В четверг глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу заявил, что встреча глав МИД России, Турции и Сирии может пройти в начале февраля, окончательной даты пока нет.
Министры обороны России, Сирии и Турции 28 декабря провели трехсторонние переговоры в Москве, обсудив пути разрешения сирийского кризиса, сообщали в Минобороны РФ. В ведомстве уточнили, что "по итогам встречи стороны отметили конструктивный характер состоявшегося диалога в данном формате и необходимость его продолжения в интересах дальнейшей стабилизации обстановки в арабской республике и регионе в целом". Переговоры глав военных ведомств в Москве стали первыми официальными переговорами Анкары и Дамаска за 11 лет, отмечали СМИ.