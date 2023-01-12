https://ria.ru/20230112/asad-1844486227.html

Асад прокомментировал перспективы контактов с Турцией при участии России

Асад прокомментировал перспективы контактов с Турцией при участии России - РИА Новости, 12.01.2023

Асад прокомментировал перспективы контактов с Турцией при участии России

Встречи, подобные недавно состоявшимся переговорам глав минобороны Сирии, Турции и России, нуждаются в тщательной предварительной проработке и координации между РИА Новости, 12.01.2023

2023-01-12T19:17

2023-01-12T19:17

2023-01-12T19:22

в мире

башар асад

сирия

турция

мевлют чавушоглу

александр лаврентьев

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/156048/33/1560483323_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_db4d5c986e3b4e3c4b29c9d2aa892917.jpg

КАИР, 12 янв - РИА Новости. Встречи, подобные недавно состоявшимся переговорам глав минобороны Сирии, Турции и России, нуждаются в тщательной предварительной проработке и координации между Москвой и Дамаском, чтобы принести конкретные результаты, заявил президент Сирии Башар Асад на встрече со спецпредставителем президента РФ по Сирии Александром Лаврентьевым в сирийской столице в четверг. Асад подчеркнул, что такие результаты предполагают "окончание оккупации (территории Сирии) и прекращение поддержки терроризма". По данным канцелярии президента, российский дипломат заявил, что Москва "положительно оценивает трехстороннюю встречу… и считает важным продолжать эти встречи и развивать контакты на уровне глав МИД". Стороны также обсудили развитие российско-сирийских стратегических отношений и обстановку на международной арене, следует из релиза. В четверг глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу заявил, что встреча глав МИД России, Турции и Сирии может пройти в начале февраля, окончательной даты пока нет. Министры обороны России, Сирии и Турции 28 декабря провели трехсторонние переговоры в Москве, обсудив пути разрешения сирийского кризиса, сообщали в Минобороны РФ. В ведомстве уточнили, что "по итогам встречи стороны отметили конструктивный характер состоявшегося диалога в данном формате и необходимость его продолжения в интересах дальнейшей стабилизации обстановки в арабской республике и регионе в целом". Переговоры глав военных ведомств в Москве стали первыми официальными переговорами Анкары и Дамаска за 11 лет, отмечали СМИ.

https://ria.ru/20230105/doklad-1843185616.html

https://ria.ru/20230112/spetsoperatsiya-1844482219.html

сирия

турция

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, башар асад, сирия, турция, мевлют чавушоглу, александр лаврентьев, россия