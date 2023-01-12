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В ГД предложили создать список артистов, которых лишат госфинансирования - РИА Новости, 12.01.2023
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Культура
https://ria.ru/20230112/artisty-1844345780.html
В ГД предложили создать список артистов, которых лишат госфинансирования
В ГД предложили создать список артистов, которых лишат госфинансирования - РИА Новости, 12.01.2023
В ГД предложили создать список артистов, которых лишат госфинансирования
Следует создать стоп-лист тех, кто не должен появляться на культурных площадках и участвовать в проектах, которые финансируются государством, заявила РИА... РИА Новости, 12.01.2023
2023-01-12T12:17
2023-01-12T12:18
культура
политика
россия
госдума рф
валерий меладзе
артур смольянинов
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МОСКВА, 12 янв – РИА Новости. Следует создать стоп-лист тех, кто не должен появляться на культурных площадках и участвовать в проектах, которые финансируются государством, заявила РИА Новости депутат Госдумы от "Единой России" Екатерина Стенякина. Ранее глава комитета Госдумы по культуре Елена Ямпольская ("Единая Россия") заявила РИА Новости, что выступающих против России артистов нужно отрезать от любого финансирования в стране, а не отбирать у них звания и госнаграды, которые зачастую для них ничего не значат. "Должен появиться публичный стоп-лист тех, кто не должен появляться на культурных площадках, на федеральных каналах и участвовать в проектах, финансируемых государством", - сказала Стенякина. По ее словам, такая мера будет справедливой. "Люди должны знать тех, кто предал страну. Это не цензура, а логичная реакция на отвратительное, на мой взгляд, поведение", - уточнила она. Ранее актер Артур Смольянинов в интервью изданию "Новая газета Европа" (заблокировано в РФ) заявил, что если бы он и принимал участие в конфликте, то на стороне Украины, добавив, что ему "наплевать" на РФ, даже если от страны останется одна область, "а все остальное превратится в радиоактивный пепел". В понедельник глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело в отношении Смольянинова после ряда антироссийских заявлений актера. В телеграм-каналах ранее появилось видео, где певец Валерий Меладзе, находясь на частной вечеринке в Дубае, ответил на националистический украинский лозунг. Лидер "Справедливой России - За правду" Сергей Миронов предложил лишить Меладзе всех имеющихся у него званий. Сенатор Елена Афанасьева выразила мнение, что Меладзе нужно лишить гражданства России. Меладзе позже прокомментировал инцидент, заявив, что не может и не хочет никого ненавидеть, а также испытывает "тяжесть и горе".
https://ria.ru/20230108/gosduma-1843504232.html
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политика, россия, госдума рф, валерий меладзе, артур смольянинов
Культура, Политика, Россия, Госдума РФ, Валерий Меладзе, Артур Смольянинов
12:17 12.01.2023 (обновлено: 12:18 12.01.2023)
 
В ГД предложили создать список артистов, которых лишат госфинансирования

Депутат Стенякина предложила создать список артистов, которым не будет платить государство

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в медиабанкЗдание Государственной думы РФ в Москве
Здание Государственной думы РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 12.01.2023
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Здание Государственной думы РФ в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 12 янв – РИА Новости. Следует создать стоп-лист тех, кто не должен появляться на культурных площадках и участвовать в проектах, которые финансируются государством, заявила РИА Новости депутат Госдумы от "Единой России" Екатерина Стенякина.
Ранее глава комитета Госдумы по культуре Елена Ямпольская ("Единая Россия") заявила РИА Новости, что выступающих против России артистов нужно отрезать от любого финансирования в стране, а не отбирать у них звания и госнаграды, которые зачастую для них ничего не значат.
Здание Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 08.01.2023
8 января, 16:50
В ГД ответят на высказывания артистов, выступающих против России
"Должен появиться публичный стоп-лист тех, кто не должен появляться на культурных площадках, на федеральных каналах и участвовать в проектах, финансируемых государством", - сказала Стенякина. По ее словам, такая мера будет справедливой. "Люди должны знать тех, кто предал страну. Это не цензура, а логичная реакция на отвратительное, на мой взгляд, поведение", - уточнила она.
Ранее актер Артур Смольянинов в интервью изданию "Новая газета Европа" (заблокировано в РФ) заявил, что если бы он и принимал участие в конфликте, то на стороне Украины, добавив, что ему "наплевать" на РФ, даже если от страны останется одна область, "а все остальное превратится в радиоактивный пепел". В понедельник глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело в отношении Смольянинова после ряда антироссийских заявлений актера.
В телеграм-каналах ранее появилось видео, где певец Валерий Меладзе, находясь на частной вечеринке в Дубае, ответил на националистический украинский лозунг. Лидер "Справедливой России - За правду" Сергей Миронов предложил лишить Меладзе всех имеющихся у него званий. Сенатор Елена Афанасьева выразила мнение, что Меладзе нужно лишить гражданства России. Меладзе позже прокомментировал инцидент, заявив, что не может и не хочет никого ненавидеть, а также испытывает "тяжесть и горе".
Актер Артур Смольянинов - РИА Новости, 1920, 09.01.2023
9 января, 08:00
Случай Смольянинова: как наказать предателя
 
КультураПолитикаРоссияГосдума РФВалерий МеладзеАртур Смольянинов
 
 
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