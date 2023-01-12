https://ria.ru/20230112/artisty-1844345780.html

В ГД предложили создать список артистов, которых лишат госфинансирования

В ГД предложили создать список артистов, которых лишат госфинансирования - РИА Новости, 12.01.2023

В ГД предложили создать список артистов, которых лишат госфинансирования

Следует создать стоп-лист тех, кто не должен появляться на культурных площадках и участвовать в проектах, которые финансируются государством, заявила РИА... РИА Новости, 12.01.2023

2023-01-12T12:17

2023-01-12T12:17

2023-01-12T12:18

культура

политика

россия

госдума рф

валерий меладзе

артур смольянинов

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МОСКВА, 12 янв – РИА Новости. Следует создать стоп-лист тех, кто не должен появляться на культурных площадках и участвовать в проектах, которые финансируются государством, заявила РИА Новости депутат Госдумы от "Единой России" Екатерина Стенякина. Ранее глава комитета Госдумы по культуре Елена Ямпольская ("Единая Россия") заявила РИА Новости, что выступающих против России артистов нужно отрезать от любого финансирования в стране, а не отбирать у них звания и госнаграды, которые зачастую для них ничего не значат. "Должен появиться публичный стоп-лист тех, кто не должен появляться на культурных площадках, на федеральных каналах и участвовать в проектах, финансируемых государством", - сказала Стенякина. По ее словам, такая мера будет справедливой. "Люди должны знать тех, кто предал страну. Это не цензура, а логичная реакция на отвратительное, на мой взгляд, поведение", - уточнила она. Ранее актер Артур Смольянинов в интервью изданию "Новая газета Европа" (заблокировано в РФ) заявил, что если бы он и принимал участие в конфликте, то на стороне Украины, добавив, что ему "наплевать" на РФ, даже если от страны останется одна область, "а все остальное превратится в радиоактивный пепел". В понедельник глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело в отношении Смольянинова после ряда антироссийских заявлений актера. В телеграм-каналах ранее появилось видео, где певец Валерий Меладзе, находясь на частной вечеринке в Дубае, ответил на националистический украинский лозунг. Лидер "Справедливой России - За правду" Сергей Миронов предложил лишить Меладзе всех имеющихся у него званий. Сенатор Елена Афанасьева выразила мнение, что Меладзе нужно лишить гражданства России. Меладзе позже прокомментировал инцидент, заявив, что не может и не хочет никого ненавидеть, а также испытывает "тяжесть и горе".

https://ria.ru/20230108/gosduma-1843504232.html

https://ria.ru/20230109/smolyaninov-1843554636.html

россия

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

политика, россия, госдума рф, валерий меладзе, артур смольянинов