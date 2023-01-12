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СМИ: российские военные засекают артиллерию ВСУ с помощью смартфонов - РИА Новости, 12.01.2023
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230112/artilleriya-1844277493.html
СМИ: российские военные засекают артиллерию ВСУ с помощью смартфонов
СМИ: российские военные засекают артиллерию ВСУ с помощью смартфонов - РИА Новости, 12.01.2023
СМИ: российские военные засекают артиллерию ВСУ с помощью смартфонов
Российские военные придумали в зоне специальной военной операции кустарный метод определения позиций украинской артиллерии, засекая звук ее выстрелов с помощью... РИА Новости, 12.01.2023
2023-01-12T06:10
2023-01-12T11:33
специальная военная операция на украине
россия
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МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Российские военные придумали в зоне специальной военной операции кустарный метод определения позиций украинской артиллерии, засекая звук ее выстрелов с помощью нескольких смартфонов, пишет журнал "Арсенал Отечества".В Вооруженных силах применяются различные комплексы звуковой и звукотепловой разведки, которые с высокой точностью определяют позиции артиллерийских подразделений противника и выдают координаты для их поражения. Однако наряду с ними военные на фронте используют и нештатные средства звуковой разведки."Так, офицерами, непосредственно участвующими в боевых действиях, разработано программное обеспечение для смартфонов с операционной системой Android, которое позволяет определять координаты источников звука (артиллерии противника) по выстрелу. Четыре звукометриста со смартфонами (планшетами) располагаются на удалении три-шесть километров от ЛБС и с помощью такого программного обеспечения определяют время обнаружения звука выстрела как в автоматическом, так и в ручном режиме", - говорится в публикации. Как уточняет журнал, синхронизация времени в этом комплексе ведется по данным спутниковой навигационной системы или путем внутренней синхронизации между телефонами. Полученные данные передаются на центральный планшет с программой "ЗвукЦентр", которая рассчитывает координаты цели.В статье отмечается, что такой способ не обеспечивает необходимую точность определения координат целей противника и в основном его используют для передачи целеуказаний расчету беспилотников, который производит дополнительную разведку позиции противника.
https://ria.ru/20230105/spetsoperatsiya-1843161251.html
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россия
Специальная военная операция на Украине, Россия
06:10 12.01.2023 (обновлено: 11:33 12.01.2023)
 
СМИ: российские военные засекают артиллерию ВСУ с помощью смартфонов

Бойцы ВС России научились засекать позиции украинской артиллерии с помощью смартфонов

© РИА Новости / Перейти в медиабанкВоенная техника из брошенной артиллерийской части Вооруженных сил Украины
Военная техника из брошенной артиллерийской части Вооруженных сил Украины - РИА Новости, 1920, 12.01.2023
© РИА Новости
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Военная техника из брошенной артиллерийской части Вооруженных сил Украины. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Российские военные придумали в зоне специальной военной операции кустарный метод определения позиций украинской артиллерии, засекая звук ее выстрелов с помощью нескольких смартфонов, пишет журнал "Арсенал Отечества".
В Вооруженных силах применяются различные комплексы звуковой и звукотепловой разведки, которые с высокой точностью определяют позиции артиллерийских подразделений противника и выдают координаты для их поражения. Однако наряду с ними военные на фронте используют и нештатные средства звуковой разведки.
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"Так, офицерами, непосредственно участвующими в боевых действиях, разработано программное обеспечение для смартфонов с операционной системой Android, которое позволяет определять координаты источников звука (артиллерии противника) по выстрелу. Четыре звукометриста со смартфонами (планшетами) располагаются на удалении три-шесть километров от ЛБС и с помощью такого программного обеспечения определяют время обнаружения звука выстрела как в автоматическом, так и в ручном режиме", - говорится в публикации.
Как уточняет журнал, синхронизация времени в этом комплексе ведется по данным спутниковой навигационной системы или путем внутренней синхронизации между телефонами. Полученные данные передаются на центральный планшет с программой "ЗвукЦентр", которая рассчитывает координаты цели.
В статье отмечается, что такой способ не обеспечивает необходимую точность определения координат целей противника и в основном его используют для передачи целеуказаний расчету беспилотников, который производит дополнительную разведку позиции противника.
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