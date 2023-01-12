https://ria.ru/20230112/artilleriya-1844277493.html

СМИ: российские военные засекают артиллерию ВСУ с помощью смартфонов

СМИ: российские военные засекают артиллерию ВСУ с помощью смартфонов - РИА Новости, 12.01.2023

СМИ: российские военные засекают артиллерию ВСУ с помощью смартфонов

Российские военные придумали в зоне специальной военной операции кустарный метод определения позиций украинской артиллерии, засекая звук ее выстрелов с помощью... РИА Новости, 12.01.2023

2023-01-12T06:10

2023-01-12T06:10

2023-01-12T11:33

специальная военная операция на украине

россия

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МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Российские военные придумали в зоне специальной военной операции кустарный метод определения позиций украинской артиллерии, засекая звук ее выстрелов с помощью нескольких смартфонов, пишет журнал "Арсенал Отечества".В Вооруженных силах применяются различные комплексы звуковой и звукотепловой разведки, которые с высокой точностью определяют позиции артиллерийских подразделений противника и выдают координаты для их поражения. Однако наряду с ними военные на фронте используют и нештатные средства звуковой разведки."Так, офицерами, непосредственно участвующими в боевых действиях, разработано программное обеспечение для смартфонов с операционной системой Android, которое позволяет определять координаты источников звука (артиллерии противника) по выстрелу. Четыре звукометриста со смартфонами (планшетами) располагаются на удалении три-шесть километров от ЛБС и с помощью такого программного обеспечения определяют время обнаружения звука выстрела как в автоматическом, так и в ручном режиме", - говорится в публикации. Как уточняет журнал, синхронизация времени в этом комплексе ведется по данным спутниковой навигационной системы или путем внутренней синхронизации между телефонами. Полученные данные передаются на центральный планшет с программой "ЗвукЦентр", которая рассчитывает координаты цели.В статье отмечается, что такой способ не обеспечивает необходимую точность определения координат целей противника и в основном его используют для передачи целеуказаний расчету беспилотников, который производит дополнительную разведку позиции противника.

https://ria.ru/20230105/spetsoperatsiya-1843161251.html

https://ria.ru/20221210/obstrel-1837725776.html

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